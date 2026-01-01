GenAI-Perspektiven von branchenführenden Unternehmen, die die Zukunft gestalten

Für Stuermer ist GenAI mehr als nur ein kurzlebiger Trend. Sie hat bereits konkrete Auswirkungen.

„Es geht um die transformativste Technologie, die ich in der Zeit, in der ich lebe, je gesehen

habe“, so Stuermer. „Und ja, es gibt einen riesigen Hype, aber die Nachfrage [und] die

Vorteile, die wir daraus ziehen, und die Möglichkeiten, KI/ML und generative KI gemeinsam innerhalb einer Datenplattform zu nutzen, sind überzeugend.“

Die Zahlen bestätigen Stuermers Glaube. Er hat über 3.000 Gespräche mit Kundenunternehmen über generative KI geführt, aus denen über 700 Projekte mit der neuen Technologie geworden sind.

Accenture hat in den letzten Jahren an GenAI-Projekten gearbeitet, die sich auf Proof-of-Concept-Projekte (PoCs) konzentriert haben. 2024 fragen Kunden: „Wie skaliere ich das?“ Seiner Meinung nach ist 2024 das Jahr der Umstellung von PoCs auf Skalierung, um spürbare Auswirkungen auf verschiedene Branchen wie Fertigung, Handel und Finanzdienstleistungen zu erzielen. Unternehmen müssen ihre Daten und Mitarbeitenden jedoch auf eine größere Wirkung vorbereiten.

„Es gibt etwas, das wir erleben ... eine ganze Reihe anderer Fähigkeiten, die wir aufbauen müssen“, so Stuermer. „Ebenso wie viele weitere Möglichkeiten, die wir mit unseren Kunden haben werden.“

Es ist auch wichtig, diese PoCs zu verlangsamen und zu analysieren, um realistisch darzulegen, was generative KI derzeit für Unternehmen tun kann.

„Ein Teil der Herausforderung von KI besteht derzeit darin, herauszufinden, wo Sie den größten geschäftlichen Mehrwert erzielen können“, so Ramaswamy. „Es ist ja nicht so, dass KI jedes Geschäftsproblem sofort lösen wird.“

Accenture und Snowflake wollen gemeinsam von den PoCs lernen, um gemeinsam an künftigen GenAI-Lösungen zu arbeiten und so einen Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen.