未来を形作る業界リーダーによる生成AIの視点

Stuermer氏にとって、生成AIは単なる瞬間ではありません。すでに現実にインパクトを与えています。

「かつてないほど革新的なテクノロジーです。

これまで見たことがありません。」とStuermer氏は言いました。「確かに多くの誇大広告がありますが、需要と

それによって得られるメリットや、データプラットフォーム内でAI/MLや生成AIをまとめて活用する機会は魅力的です。」

Stuermer氏の信念を裏付ける数字です。生成AIに関するクライアントとの会話は3,000件を超え、その技術を使ったプロジェクトは700件以上にのぼります。

長年にわたり、Accentureは概念実証（PoC）プロジェクトを中心とした生成AIプロジェクトに取り組んできました。2024年の今、クライアントは「これをどのように拡大縮小すればよいか」と尋ねています。 2024年は、製造、小売、金融サービスなどの多様な業界に具体的な影響を与えるPoCからスケーリングへと移行する年と捉えています。しかし、組織はより大きなインパクトを与えるためにデータと人材を準備する必要があります。

Stuermer氏は、次のように述べています。「何かが見えてきました。それは、私たちが構築しなければならないまったく別のスキルセットです。顧客と接する機会が増えるからです」

また、生成AIが組織にとって現時点で何ができるかを現実的に把握するために、PoCをスローダウンして分析することも重要です。

ラマスワミ氏は次のように語っています。「いまAIで難しいのは、どこで最大のビジネス価値を得られるかを見極めることです。「AIがすべてのビジネス課題を即座に解決できるわけではありません。」

AccentureとSnowflakeは、PoCから共に学び、未来の生成AIソリューションについて力を合わせてクライアントにより多くの価値を創造していく計画です。