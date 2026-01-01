Le point de vue des leaders du secteur sur l'IA générative pour façonner l'avenir

Pour Tom Stuermer, l’IA générative ne se limite pas à un moment. Elle a déjà un impact réel.

« Il s’agit de la technologie la plus révolutionnaire que j’aie jamais vue de mon temps », explique Tom Stuermer. « Oui, il y a beaucoup de battage médiatique, mais la demande [et] les avantages que nous en tirons, et les possibilités d’utiliser l’IA/ML et l’IA générative collectivement dans une plateforme data, sont convaincantes. »

Les chiffres confirment ce que nous dit Tom Stuermer. Il a eu plus de 3 000 conversations avec des clients sur l’IA générative qui se sont transformées en plus de 700 projets utilisant cette technologie.

Ces dernières années, Accenture a travaillé sur des projets d’IA générative axés sur des démonstrations de faisabilité. En 2024, il voit des clients se demander comment ils peuvent évoluer. Il considère 2024 comme l’année où l’on est passé des démonstrations de faisabilité à l’évolution, afin d’avoir un impact tangible sur divers secteurs tels que l’industrie, le retail et les services financiers. Cependant, les entreprises doivent préparer leurs données et leurs effectifs pour plus d’impact.

« Nous voyons quelque chose... un tout autre ensemble de compétences que nous allons devoir développer », ajoute Tom Stuermer. « De même que de nombreuses opportunités supplémentaires que nous allons avoir avec nos clients. »

Il est également important de ralentir et d’analyser ces démonstrations de faisabilité afin d’être réalistes sur ce que l’IA générative peut faire dès maintenant pour les entreprises.

« Une partie de la difficulté avec l’IA actuellement est de trouver où vous pouvez tirer le plus de valeur commerciale », explique Sridhar Ramaswamy. « Ce n’est pas comme si l’IA allait résoudre instantanément tous les problèmes de l’entreprise. »

Accenture et Snowflake prévoient de tirer des enseignements des démonstrations de faisabilité afin d’unir leurs forces sur de futures solutions d’IA générative et de créer davantage de valeur pour leurs clients.