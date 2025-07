Ao se preparar para criar este relatório, o Enterprise Strategy Group realizou uma ampla pesquisa online entre 21 de novembro de 2024 e 10 de janeiro de 2025. Todos os entrevistados representam organizações com 500 ou mais funcionários. Cerca de 39% dos entrevistados representam organizações com mais de 5.000 funcionários; 47% representam organizações com 1.000 a 4.999 funcionários; e 14% vêm de empresas com 500 a 999 funcionários.

A intenção deste relatório e da pesquisa que o sustenta é entender melhor as experiências que as organizações empresariais estão enfrentando com as tecnologias de IA generativa. Sendo assim, a pesquisa procurou encontrar organizações que atendessem a duas características principais: primeiro, organizações que já utilizassem a IA generativa para enriquecer e executar processos de negócios na produção. Em segundo lugar, a tecnologia de IA generativa que está sendo usada deve ir além das soluções prontas para uso no nível do consumidor (como assinaturas do ChatGPT) para modelos comerciais e de código aberto que podem ser treinados e ajustados com dados proprietários para melhorar a precisão e a relevância.

O processo de encontrar essa coorte de primeiras empresas adotantes nos permitiu observar em que medida a IA generativa foi adotada pelas empresas até o momento. Dos 3.324 entrevistados, 1.900 (57%) afirmaram estar usando soluções de IA generativa comerciais ou de código aberto.

Os 1.900 usuários pioneiros que concluíram a pesquisa são das seguintes áreas: TI e segurança cibernética (52%), desenvolvimento de software (13%), operações de dados (8%) e outras linhas de negócios (por exemplo,, marketing, suporte ao cliente, produção, 27%). Para se qualificar, os entrevistados devem ter relatado conhecimento e influência sobre as estratégias de IA de sua organização. Diversos cargos executivos estão representados, desde executivos de alto escalão até colaboradores individuais seniores. Além disso, a pesquisa inclui respostas de todo o mundo, incluindo Estados Unidos (45%), Canadá (8%), Reino Unido (8%), França (8%), Alemanha (8%), Austrália e Nova Zelândia (8%), Japão (8%) e Coreia do Sul (8%).

A margem de erro para esse tamanho de amostra é de +/- 2 pontos percentuais com um nível de confiança de 95%. Os totais apresentados em números e tabelas ao longo deste relatório podem não somar 100% por terem sido arredondados.