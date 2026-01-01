플레이어를 최우선으로: Snowflake를 활용한 Playside Studios의 데이터 기반 게임 개발

저 역시 게임을 정말 좋아하고 게임에 데이터를 활용할 기회가 무궁무진하다고 생각합니다.

Playside의 목표 중 하나는 ‘플레이어 최우선’입니다. 데이터를 활용하면 이 원칙에 맞춰 게이머를 위한 최고의 게임을 만들 수 있습니다.

Snowflake는 팀과 회사 모두에 큰 도움이 되고 있습니다. 팀은 게임에 유용한 인사이트를 얻고 회사는 투자 효과를 훨씬 빠르게 거두고 있습니다.

저는 모든 측면에서 Snowflake를 활용하고 있습니다. ETL 구축에서부터 데이터 분석, 결과에 대한 인사이트 제공은 물론, 웨어하우스 관리와 Streamlit 앱 구축까지도요.

그중 한 플랫폼은 봇이 게임을 플레이하고 결과를 보고하는 자동화 테스트 데이터를 활용합니다. 개발자들은 이 도구로 게임에 투입된 리소스가 충분한지 게임이 원활하게 실행될지 빠르게 확인할 수 있죠.

Snowflake를 선택한 이유 중 하나는 데이터를 쉽게 공유할 수 있기 때문입니다. 덕분에 실시간 분석 데이터를 처음으로 활용할 수 있게 됐습니다. 전환도 순조롭게 진행되어 아주 짧은 시간 안에 도입을 완료하고 운영에 들어갈 수 있었습니다.

회사 전체의 역량이 강화됐습니다. 빠르게 적응하고 기능을 배포할 수 있어 모두가 놀랐습니다. 일주일에 한 번이든, 10분 이내든 필요한 시점에 데이터를 제공할 수 있다는 점도요.

또한 다양한 시각화 도구와도 연결해 여러 이해관계자에게 필요한 정보를 제공합니다. 아티스트는 게임 내 프레임 속도를, 총괄 책임자는 게임의 시장 성과를 확인할 수 있죠. Snowflake 덕분에 이런 정보를 빠르고 효율적으로 전달할 수 있습니다.

Snowflake를 통해 복잡한 보안 기능도 구현할 수 있는데 규정을 준수하고 데이터를 안전하게 보호해 게이머의 신뢰를 얻는 데 필수적인 요소입니다.

저희는 플레이어의 의사를 존중하고 개인정보 보호를 중시합니다. 정보 수집 거부 의사도 마찬가지죠. Snowflake를 통해 플레이어가 공유 정보를 완전히 통제할 수 있는 도구도 만들었습니다.

저희는 Snowflake의 고객이라기보다 파트너에 가깝습니다. 조언과 지원이 필요하면 언제든 담당자에게 제때 도움을 받을 수 있습니다. 정말 중요한 점이죠.

Snowflake는 놀라운 속도로 발전하고 있습니다. 그런 Snowflake에게서 배우고 그 발전이 업계를 어떻게 바꾸는지 지켜보는 것도 무척 신나는 일입니다.