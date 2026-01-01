데이터 통합과 더 빨라진 인사이트로 플레이어의 만족도를 높이는 Wargaming

Wargaming은 기본적인 게임 통계 외에도 플레이어의 위치 선정, 사격 정확도, 이동 패턴을 추적하여 한층 몰입감 넘치는 경험을 제공합니다. 예를 들어, 특정 티어에서 어려움을 겪는 플레이어에게는 완료해야 할 미션이나 구매할 아이템과 같은 맞춤형 추천이 제공될 수 있습니다. 또한 Wargaming은 감성 분석, 경쟁 인텔리전스, 사용자 리서치뿐만 아니라 고급 분석을 활용하여 이용자 이탈을 예측하고 방지합니다.

초기에는 Hadoop, Oracle, Cloudera, Tableau 및 Google BigQuery를 활용하여 온프레미스 데이터 웨어하우스를 구축했으나, 플레이어 기반이 확대되고 데이터 볼륨이 확장되면서 이러한 시스템의 한계가 드러났습니다. 스토리지 및 처리 비용 증가와 고가의 하드웨어 업그레이드로 인해 온프레미스 시스템과 Google BigQuery를 더 이상 사용하기 어려워졌습니다. Hadoop Impala의 리소스 제약으로 인해 복잡한 ETL 작업이 필요했고, 하드웨어 확장(예: 새 노드 6개 추가)에는 최대 6개월이 소요되어 Wargaming의 규모 확장에 제동이 걸렸습니다.

이에 Wargaming은 다양한 데이터를 단일 위치로 통합할 뿐만 아니라, 확장 중인 머신러닝 모델 및 데이터 사이언스 프로젝트와 같은 새로운 이니셔티브를 지원할 수 있는 강력한 플랫폼이 필요했습니다. 이러한 요구를 충족하고자 Wargaming은 다음 단계의 성장에 필요한 유연성과 성능을 제공하는 확장 가능한 솔루션으로 Snowflake를 선택했습니다.