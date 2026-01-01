Cortex AI로 여행 경험을 혁신하는 Booking.com

175,000개의 목적지에 대한 3,100만 개의 리스트를 220개 국가와 지역별로 제공하고 있습니다. 우리는 세계적 수준의 여행 경험을 제공하기 위해 항공편, 차량, 관광지, 호텔, 리조트 등 모든 것을 제공합니다.

우리는 수억 명의 사용자와 수백 페타바이트의 데이터를 처리하고 있는데 성수기에 Hadoop 에코시스템을 사용하면서 많은 문제가 발생했습니다. 거의 통제 불가능한 수준이었습니다.

연결 과정에 필요한 모든 요소들을 하나로 모으기 위해 정말 엄청난 노력이 필요했습니다. 해결하기가 너무나 복잡했죠. 기존의 온프레미스 환경은 커넥티트 드립 비전을 실현하는 데 충분하지 못했습니다.

확장성에 한계가 있었기 때문이죠. 내부적으로는 작업 부하 처리에 상당한 지연이 발생했고 사용자들은 적절한 데이터를 찾는 데 큰 어려움을 겪었습니다.

Snowflake의 영향력은 상당했습니다. 현재 Snowflake는 전사 모든 조직에서 일관되게 사용하고 있으며 빅 데이터와 AI 워크로드를 추진하는 핵심 동력이 되고 있습니다. 커넥티드 트립은 트랜잭션이 계속 증가하는 상황에서도 빠른 처리 속도를 바탕으로 경쟁 우위를 확보하며 고객에게 최상의 경험을 제공하고 있습니다.

Snowflake Cortex로 데이터 간 통합 연결이 가능해졌습니다. 또한 사용자는 이전보다 훨씬 쉽게 모든 데이터를 탐색할 수 있습니다. Snowflake는 우리가 더 빠르게 움직이는 데 도움이 되었습니다.

개인정보 보호는 무엇보다 최우선입니다. 우리는 개인정보보호법과 AI 규정을 철저히 준수하며 우리가 어떤 데이터를 보유하고 있는지, 어떻게 분류되어 있는지, 그리고 누가 접근할 수 있는지를 정확히 파악하고 있습니다. Snowflake와 함께 이 규제 요건들을 충족할 수 있었습니다. 이제 데이터는 누구나 검색할 수 있는 카달로그에서 사용 가능하며 엔드투엔드의 장점으로 생산성이 향상되고 있습니다. 고객들은 완전히 새로워진 경험을 누릴 수 있게 되었죠.

Snowflake를 사용하면 커넥티드 트립과 해당 데이터를 정확한 방법으로 정확히 필요한 사람에게 전달하여 고객 서비스 제공은 물론, 고객 지원 속도 또한 획기적으로 높일 수 있었습니다. Snowflake를 기반으로 훨씬 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있는 것, 이것이 제가 매일 즐겁게 일할 수 있는 원동력입니다.