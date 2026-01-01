고객 사례
Cortex AI로 여행 경험을 혁신하는 Booking.com
Booking.com은 Hadoop 기반 환경에서 벗어나, 데이터와 AI를 현대화하고 인사이트 접근성을 높여 수백만 명의 여행객들에게 최상의 여행 경험을 제공하고 있습니다.
3,100만통합 데이터 및 AI 플랫폼으로 연결된 여행 상품 리스트 수
17만 5,000Cortex AI가 지원하는 여행지 수
업종Travel & Hospitality
위치Amsterdam, Netherlands
주요 성과
- 안정적인 데이터 및 AI 스택으로 여행 전 과정을 아우르는 고객 경험 고도화: 취약한 온프레미스 환경은 Booking.com 팀의 업무에 상당한 지연을 초래했습니다. 하지만 확장 가능하고 신뢰할 수 있으며 높은 동시 처리 성능을 갖춘 Snowflake 플랫폼 덕분에 Booking.com은 경쟁력을 한층 강화하는 한편, 항공권 예약과 관광지 탐색을 비롯한 여행 준비 과정 전반에 걸쳐 수백만 여행객에게 프리미엄 경험을 신속하게 제공할 수 있게 되었습니다.
- 220개 국가 및 지역에서 수백만 명의 여행객을 위한 규제 준수 및 고객 개인정보 보호 체계 운영: GDPR 및 EU 인공지능법을 준수해야 하는 Booking.com은 이제 여행객의 개인정보를 보호하고 글로벌 규제 준수 의무를 충족하는 데 필요한 네이티브 거버넌스 및 통제를 갖추게 되었습니다.
- 셀프 서비스 기반 데이터 및 인사이트 활용으로 팀 생산성 제고: 중앙 집중식 데이터 카탈로그 덕분에 필요한 데이터를 쉽게 찾을 수 있게 되었고, Snowflake Cortex AI를 활용해 조직 전반의 사용자가 데이터에 더욱 손쉽게 접근하고 활용할 수 있게 되었습니다. 그 결과 의사 결정이 빨라지고, 고객 지원 품질과 전반적인 고객 경험도 향상되었습니다.
동영상 스크립트(한국어 자막 기준)
175,000개의 목적지에 대한 3,100만 개의 리스트를 220개 국가와 지역별로 제공하고 있습니다. 우리는 세계적 수준의 여행 경험을 제공하기 위해 항공편, 차량, 관광지, 호텔, 리조트 등 모든 것을 제공합니다.
우리는 수억 명의 사용자와 수백 페타바이트의 데이터를 처리하고 있는데 성수기에 Hadoop 에코시스템을 사용하면서 많은 문제가 발생했습니다. 거의 통제 불가능한 수준이었습니다.
연결 과정에 필요한 모든 요소들을 하나로 모으기 위해 정말 엄청난 노력이 필요했습니다. 해결하기가 너무나 복잡했죠. 기존의 온프레미스 환경은 커넥티트 드립 비전을 실현하는 데 충분하지 못했습니다.
확장성에 한계가 있었기 때문이죠. 내부적으로는 작업 부하 처리에 상당한 지연이 발생했고 사용자들은 적절한 데이터를 찾는 데 큰 어려움을 겪었습니다.
Snowflake의 영향력은 상당했습니다. 현재 Snowflake는 전사 모든 조직에서 일관되게 사용하고 있으며 빅 데이터와 AI 워크로드를 추진하는 핵심 동력이 되고 있습니다. 커넥티드 트립은 트랜잭션이 계속 증가하는 상황에서도 빠른 처리 속도를 바탕으로 경쟁 우위를 확보하며 고객에게 최상의 경험을 제공하고 있습니다.
Snowflake Cortex로 데이터 간 통합 연결이 가능해졌습니다. 또한 사용자는 이전보다 훨씬 쉽게 모든 데이터를 탐색할 수 있습니다. Snowflake는 우리가 더 빠르게 움직이는 데 도움이 되었습니다.
개인정보 보호는 무엇보다 최우선입니다. 우리는 개인정보보호법과 AI 규정을 철저히 준수하며 우리가 어떤 데이터를 보유하고 있는지, 어떻게 분류되어 있는지, 그리고 누가 접근할 수 있는지를 정확히 파악하고 있습니다. Snowflake와 함께 이 규제 요건들을 충족할 수 있었습니다. 이제 데이터는 누구나 검색할 수 있는 카달로그에서 사용 가능하며 엔드투엔드의 장점으로 생산성이 향상되고 있습니다. 고객들은 완전히 새로워진 경험을 누릴 수 있게 되었죠.
Snowflake를 사용하면 커넥티드 트립과 해당 데이터를 정확한 방법으로 정확히 필요한 사람에게 전달하여 고객 서비스 제공은 물론, 고객 지원 속도 또한 획기적으로 높일 수 있었습니다. Snowflake를 기반으로 훨씬 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있는 것, 이것이 제가 매일 즐겁게 일할 수 있는 원동력입니다.