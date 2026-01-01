‘좋은 엔지니어링을 복제하는 AI’, 개인의 성공 경험을 조직의 표준으로 바꾼 앤서스랩(NSUSLAB)

앤서스랩에서 AI 도입은 처음부터 순탄하지 않았습니다. 초기에는 챗봇 수준의 AI에게 질문하면 답변을 팩트체크하기 어려웠고, 환각(할루시네이션)도 잦았습니다. 바이브 코딩으로 개발을 시도했을 때도 기획이나 요구사항 정의서(PRD)가 명확하지 않으면 의도와 전혀 다른 결과물이 나오곤 했습니다.

이런 시행착오 속에서 앤서스랩은 프롬프트 엔지니어링부터 컨텍스트 엔지니어링, 하네스 엔지니어링, 루프 엔지니어링, 그래프 엔지니어링에 이르는 AI 활용법의 발전 흐름을 하나씩 직접 연구하고 따라갔습니다. 그 과정에서 가장 좋은 결과물은 '좋은 샘플을 주고 이것처럼 해 달라'고 요청했을 때 나온다는 사실을 발견했습니다. AI가 가장 잘하는 일은 새로운 것을 창조하는 것이 아니라 좋은 사례를 복제하는 것이었습니다.

조직 내부에는 더 근본적인 문제가 있었습니다. 엔지니어들이 업무 시간에 가장 많이 하는 일은 분석, 설계, 구축, 유지보수, 장애 처리, 운영처럼 반복적이고 루틴한 업무였는데, 같은 업무를 두고도 실수 없이 처리하는 사람과 매번 비슷한 실수를 반복하는 사람의 편차가 컸습니다. 이런 편차는 개인의 기술적 경험 차이, 담당 워크로드에 대한 이해도, 도메인 특성을 고려하는 정도에서 비롯되었습니다.

이 편차를 줄이기 위해 조직은 체크리스트와 프로세스를 계속 추가했고, 그 결과 업무 흐름은 초안 작성, 1차 리뷰, 작업 기획, 재검토, 세부 절차 수립, PoC, 승인, 작업 실행, Live QA, 포스트모텀에 이르는 길고 복잡한 단계로 늘어났습니다.

문제는 세상이 빠르게 변하는 동안 조직은 완성도를 지키려 할수록 더 느려졌다는 점입니다. 사람과 사람이 순차적으로 연결되는 업무 구조 속에서 엔지니어들은 기술을 연구하고 발전시켜야 할 시간에 문서 작업과 승인 대기에 쫓겼고, 일의 재미보다 스트레스가 커져갔습니다.