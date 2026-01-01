Data for AI, Agent for Everyone: 아모레퍼시픽의 데이터 지능화 여정

실적 조회의 단계를 넘어 “왜 실적이 변했고 앞으로 무엇을 해야 하는가?”를 추론하기 위해, 공급망(SCM) 전 영역을 연계하는 온톨로지 기반 AI 에이전트를 구축했습니다.

공급망은 계획, 생산, 재고, 판매, 유통으로 이어집니다. 각 영역 안의 테이블은 Semantic Model로 잘 연결되지만, 문제는 영역과 영역 사이의 관계였습니다. 이 관계를 지침(instruction)에 일일이 담으면 정확도가 떨어지고 관리 부담이 커집니다. 아모레퍼시픽은 이 관계를 온톨로지에 담기로 했습니다.

먼저 20개가 넘는 디멘전, 팩트, 마트 테이블을 10개 이상의 KPI 뷰로 표준화했습니다. 물리 테이블을 변경하지 않고, 데이터 이동도 없이 진행했습니다. 모든 KPI에 전월 대비 변화량과 변화율, 그리고 양호·주의·경고의 이상 신호 기준을 달아 이상 징후를 조기에 감지합니다.

온톨로지는 사람이 직접 구축하지 않고 Snowflake의 개발지원 AI인 Snowflake CoCo가 생성합니다. CoCo는 ontology-stack-builder라는 자동화 스킬을 활용해 입력 수집부터 E2E 검증까지 7단계를 거치며 5개 계층(물리 저장, 온톨로지 메타, 자동생성 추상 뷰, 시멘틱 모델, 코텍스 에이전트)의 온톨로지 스택을 생성합니다.

온톨로지는 인과관계와 가중치를 정의하는 Meta, 상품(SKU) 레벨 Node, 관계 Edge로 구성되며, 에이전트는 그래프를 타고 영역을 넘나들며 원인을 추론합니다.