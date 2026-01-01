네오위즈, Snowflake로 전사 데이터 운영 체계와 자체 AI 에이전트를 완성하다

이러한 원칙 하에, 네오위즈는 성능·확장성, 운영 표준화, 비용 예측, 보안·거버넌스라는 4대 과제를 그대로 평가 기준으로 삼고, PoC와 데모, 3년 총소유비용(TCO)의 관점에서 정밀하게 검증했습니다.

PoC는 적재 7개, 변환 6개, 제공 11개, 보안 7개, 모니터링 3개로 총 5개 영역 34개 실전 시나리오로 구성했습니다. 특히 현업이 쓰던 BI 도구와 API 연결이 차질 없이 유지되는지 확인하는 운영(Delivery) 검증에 큰 비중을 뒀습니다. 기능 제공 여부가 아니라 기존 AWS 환경과의 연결과 데이터 흐름을 실제로 재현할 수 있는지를 본 것입니다.

검증 결과, Snowflake는 하나의 데이터 기반 위에서 용도별 컴퓨팅 자원을 독립적으로 운영할 수 있다는 점이 강점이었습니다. 여러 클러스터를 나눠 관리하는 대신 단일 플랫폼 안에서 데이터와 권한, 워크로드를 표준화할 수 있다는 것이 선택의 결정적 이유였습니다.