EnergyHub beschleunigt Einblicke in virtuelle Kraftwerke für eine saubere, dezentrale Energiezukunft

Die Klimaanlage einzuschalten oder ein Elektrofahrzeug aufzuladen, scheint einfach zu sein – einschalten oder einstecken, und schon fließt der Strom. Doch hinter jedem Ladevorgang steht eine komplexe Stromversorgungskette, die in einem empfindlichen Gleichgewicht gehalten werden muss. Eine der größten Herausforderungen besteht darin, sicherzustellen, dass immer genügend Strom zur Verfügung steht, um die Nachfrage zu decken. Um dies zu erreichen, können Versorgungsunternehmen mehr Stromerzeugungsanlagen bauen oder auf Initiativen zur „Nachfrageflexibilität“ zurückgreifen, um den Stromverbrauch von Spitzenzeiten weg zu verlagern, ohne die Kundenerfahrung negativ zu beeinflussen.

Die Aggregation von Nachfrageflexibilität Tausender stromverbrauchender Geräte wird als virtuelles Kraftwerk (Virtual Power Plant, VPP) bezeichnet. VPPs eröffnen neue Möglichkeiten für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage im Stromnetz. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken, deren Bau zeit- und kostenaufwendig ist, können Versorgungsunternehmen mit VPPs schnell ein Netzwerk aus intelligenten Thermostaten und Warmwasserbereitern, Elektrofahrzeugen und Ladegeräten, Dach-Solaranlagen mit Stromspeichern und anderen dezentralen Energiequellen (Distributed Energy Resources, DERs) nutzen.

Die proprietäre Softwareplattform von EnergyHub bildet die Schnittstelle zwischen Energieversorgungsunternehmen und kundeneigenen DERs und erleichtert so die Nutzung von VPPs und letztlich die Verwirklichung einer sauberen, dezentralen Energiezukunft. EnergyHub unterstützt Versorgungsunternehmen bei der Verwaltung des Stromverbrauchs von mehr als 1,2 Millionen Geräten und stellt mehr als 1,9 Gigawatt an flexibler Kapazität bereit. Damit EnergyHub ein hervorragendes Nutzungserlebnis bieten kann, nutzt das Unternehmen Snowflake für die analytischen Workloads, um Versorgungsunternehmen Self-Service-Einblicke in VPPs bereitzustellen – und das nahezu in Echtzeit.