뱅크샐러드, 데이터 인프라 혁신으로 '서비스와 AI가 믿고 쓰는 데이터 기반'을 완성하다

뱅크샐러드는 핀테크, 마이데이터, 디지털 헬스케어를 주요 영역으로 하는 데이터 전문 기업으로, 대한민국 최초로 금융 마이데이터 서비스를 출시한 이후 개인화된 자산관리 서비스를 선도하고 있습니다. 현재 150여 명의 임직원이 누적 앱 다운로드 1,200만 건 이상의 대규모 서비스를 운영하며, 자산 관리 및 수입·지출 분석(PFM), 금융상품 중개, 건강검진 및 보험 상담 연계 등의 데이터 기반 서비스를 제공하고 있습니다.

모든 서비스가 고객 데이터를 정확히 이해하고 정교하게 계산하여 필요한 가치로 연결한다는 공통점을 지니는 만큼, 데이터를 안정적으로 집계하고 서빙 계층으로 전달하는 데이터 인프라의 신뢰성은 뱅크샐러드 비즈니스의 핵심입니다.