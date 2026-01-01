캐치테이블 단 두 명이 3개월 만에 데이터 플랫폼 전환한 비결 Snowflake 기반 통합 분석 플랫폼 고도화

캐치테이블이 처음 구축한 데이터 분석 플랫폼은 빅쿼리를 기반으로 했다. 트랜잭션 데이터와 구글 애널리틱스4(GA4) 데이터를 일 단위로 수집해 분석에 활용했다. 처음에는 이 구조가 잘 작동했고 비즈니스 확장에도 적지 않은 기여를 했다.

하지만 서비스가 성장하면서 문제가 생기기 시작했다. 데이터가 늘어나고 고객의 요구 사항이 다양해지면서 기존 플랫폼은 한계점에 직면했다. 2년 동안 서비스를 운영하면서 데이터 규모가 100TB 이상으로 커졌고, 매일 약 1억 건 이상의 로그 데이터, 수천만 건 이상의 트랜잭션 데이터가 쌓였다. 사용자도 처음에는 분석가뿐이었는데, 비즈니스가 성장하면서 사업부서, 마케팅, 경영진 등으로부터도 분석 수요가 대폭 증가했다.

그러다보니 성능과 동시성 저하 문제가 발생했다. 빅쿼리 기반에서는 데이터 증가가 곧바로 비용증가로 이어졌다. 비용 증가를 제어하기 위해 제한된 슬롯을 할당했더니 성능 및 동시성 저하로 이어졌다.

이 외에도 스키마 변경, 쿼리 튜닝 등 운영 이슈에 많은 리소스를 쏟아야 했고, 보안 측면에서도 개인정보 접근 제어 및 권한 관리가 분산되어 있어 안정성을 확보하기 어려웠다. 특히 데이터 플랫폼 (GCP)과 서비스 운영 인프라(AWS)가 다르다 보니 관리 포인트가 늘어 효율적 운영이 어려웠다.

캐치테이블은 이러한 문제들을 종합적으로 고려해 더 나은 아키텍처를 도입하기로 결정했고, 차세대 데이터 플랫폼으로 Snowflake 를 선택했다.