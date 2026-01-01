AB180 Snowflake로 데이터 혁신: 정확성, 속도, 복잡성 난제 해결 AI 기술 활용해 고객지원 업무 생산성 획기적 개선

AB180 Airbridge팀이 직면한 도전 과제는 세 가지였다. 첫 번째 과제는 데이터 정확성과 신속한 접근성 확보였다. 마케터가 Airbridge 지표를 바탕으로 마케팅 전략 수립과 예산 분배 같은 의사결정에 직접 영향을 미치는 만큼, 정확한 데이터를 빠르게 제공하는 것은 필수다. 두 번째 과제는 복잡한 데이터 요구사항을 해결하는 동시에 유연한 접근권한 관리 체계 확보다. 여러 기업의 데이터가 한 곳에 모이는 만큼 데이터 공유와 분리, 저장 정책 등 복잡한 데이터 요구사항을 해결하는 동시에 유연한 접근권한 관리 체계 확보가 필요했다.

이들 문제를 해결하기 위해 AB180은 Airbridge의 데이터 플랫폼을 Snowflake로 통합, Kafka와 Snowpipe를 활용해 실시간 데이터 적재가 가능한 아키텍처를 구축했다.

현재 Airbridge의 모든 광고 및 전환 데이터는 Kafka Connect를 거쳐 AWS S3에 쌓인 후 최종적으로 Snowflake에 모인다. 이 과정이 3분 안에 처리되도록 설정했다. 고객사 정보와 같은 디멘션 데이터도 1시간 단위 배치 작업을 거쳐 통합하고 있다. 또 Airflow로 주기적인 데이터 유실 탐색과 중복 제거 작업을 실시해 데이터 무결성을 유지하고 있다. 이 과정을 거쳐 Airbridge 고객사와 내부 이용자, 광고 매체 등으로 데이터가 전달된다.

AB180은 분석을 위한 컬럼 추가, 변경, 삭제, 새로운 뷰(View) 추가 등과 같은 복잡한 데이터 모델링 작업 요구는 Snowflake에 서 통합 제공하는 DBT(Data Build Tool)를 적용해 쉽게 해결했다. 또 IaC(Infrastructure as Code) 도구인 Terraform을 활용해 Snowflake 인프라를 관리하고 있다. YAML 파일에 리소스와 역할 별 접근권한을 정의한 뒤 테라폼으로 적용하는 방식을 활용해 자동화된 접근통제 체계를 구축했다. 이로써 보다 안전하고 효율적인 데이터 관리체계를 운영할 수 있게 됐다.