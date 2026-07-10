Snowflake para pagamentos

O Snowflake permite operações de pagamento contínuas, dimensionando recursos de processamento de forma instantânea e automática para lidar com grandes picos no volume das transações durante períodos de alto tráfego, como a Black Friday, nos EUA. Essa performance é ainda mais protegida pelo isolamento das cargas de trabalho de dados, que mantém o processamento essencial de pagamentos sem interrupções, mesmo quando as análises de dados intensivas são executadas simultaneamente.

Como a capacidade de armazenamento é praticamente ilimitada e a escala pode ser ajustada de forma independente do poder de processamento, as empresas podem gerenciar o crescimento exponencial dos dados sem atingir os limites de infraestrutura. Além disso, a arquitetura multinuvem do Snowflake oferece a disponibilidade global e a recuperação de desastres essenciais para manter a confiabilidade de pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por fim, o compartilhamento de dados com cópia zero permite que as equipes acessem dados de transações em tempo real por toda a organização sem o risco ou a latência de mover e duplicar grandes conjuntos de dados.