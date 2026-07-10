Snowflake para pagamentos
Modernize seu ecossistema de pagamentos com uma base de dados com tecnologia de IA voltada para otimizar a liquidez, prevenir crimes financeiros e ajudar a gerar melhores resultados em todas as transações.
Visão geral
Por que Snowflake para pagamentos
Reduza os silos de dados e possibilite análises de riscos com uso de IA quase em tempo real em todos os pontos de contato de pagamento, desde transações com cartão até carteiras digitais. Ajude a proteger a sua receita e a confiança dos clientes sem mover ou copiar dados.
Simplifique as operações de pagamento em tempo real
Consolide diferentes sistemas de pagamento em uma única fonte de verdade para dados de transações, análise de dados de comerciantes e detecção de fraudes. Reduza a complexidade operacional e permita decisões em tempo real.
Unifique e integre o ecossistema de pagamentos
Promova a inovação nos pagamentos com uma arquitetura aberta capaz de aliar, de modo contínuo, dados internos de transações a sinais de fraude externos, dados de comerciantes e feeds de risco de terceiros.
Reforce a estrutura de pagamentos com controles de segurança e conformidade de nível empresarial.
Proteja os dados de pagamento e a reputação da marca com recursos integrados de segurança, governança e observabilidade. Cumpra os sólidos padrões do setor com extensos recursos de linhagem e auditoria de dados.
Principais casos de uso na área de pagamentos
Fraudes e crimes financeiros
Reduza o risco unindo dados de todos os seus negócios para detectar possíveis fraudes e cumprir as normas KYC e AML.
Análise de dados de transações
Obtenha insights mais detalhados em relação à performance de pagamento, as taxas de aprovação e os padrões de transação por meio de análises de dados unificadas.
Marketing e visão 360° do cliente
Aumente o valor da vida útil do cliente com hiperpersonalização e análise de dados preditiva. Identifique o nível de adequação do produto e oportunidades de cross-sell.
Compartilhamento de dados com comerciantes
Descubra novos fluxos de receita oferecendo análise de dados como serviço diretamente aos clientes usando o Snowflake Native Apps e o Marketplace.
SNOWFLAKE PARTNER NETWORK
Um ecossistema construído sobre o Snowflake
Nossos fornecedores de dados e serviços podem ajudar a migrar, otimizar e expandir a implementação do ambiente Snowflake da sua empresa.
Guias
Acessar os guias de desenvolvedor para a área de pagamentos
Crie soluções com mais rapidez a partir de quickstarts e arquiteturas de referência prontas para produção. Descubra casos de uso reais, práticas recomendadas de administração e muito mais dos especialistas e parceiros Snowflake.
8 resultados
Enterprise Clearing & Settlement Data Platform
Liquidity Risk Agent: AI-Powered LCR Forecasting with Snowflake
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Snowflake para pagamentos
Perguntas frequentes
Respostas para as dúvidas mais frequentes para ajudar sua organização na jornada de dados e IA com o Snowflake.
O Snowflake AI Data Cloud para pagamentos é uma plataforma unificada que consolida dados de transações multicanais para permitir a detecção de fraudes, a otimização de pagamentos e possibilitar decisões inteligentes em tempo real. Ele combina dados de processamento de pagamentos com análises de dados baseadas em IA, eliminando silos em transações com cartão, carteiras digitais e sistemas comerciais, ao mesmo tempo em que fornece recursos de compartilhamento seguro de dados para todo o ecossistema de pagamentos.
Os clientes usam o Snowflake para transformar seus dados de transações em um ativo estratégico, unificando dados entre canais para possibilitar detecção de fraudes em tempo real e otimização inteligente da taxa de aprovação.
Ao usarem a pontuação e o roteamento de transações baseados em IA, os provedores podem otimizar o sucesso da autorização e, ao mesmo tempo, automatizar os processos de conformidade AML/KYC. Essa base unificada faz mais do que apenas proteger transações. Ela possibilita análises de dados aprofundadas de comerciantes e a criação de produtos de dados seguros para novos fluxos de receita. Por fim, ao centralizar essas funções essenciais, as empresas de pagamento podem oferecer experiência personalizada e proativa aos clientes de modo a promover a fidelidade e o crescimento dos negócios a longo prazo.
Clientes Snowflake do setor de pagamentos têm transformado suas operações obtendo redução de custos e processamento mais rápido de dados para relatórios críticos. Ao utilizarem uma base de dados unificada, essas empresas têm conseguido obter melhorias tangíveis da performance de pagamento, caracterizadas por taxas mais altas de aprovação de transações e uma redução significativa no número de falsos positivos.
Os clientes também conseguiram descobrir fluxos de receita totalmente novos monetizando seus dados por meio de pipelines seguros e ofertas de alto valor de dados como serviço. Operacionalmente, as empresas líderes de pagamentos passaram a ter atualizações de dados em tempo real e suporte proativo aos comerciantes, enquanto se beneficiam de uma arquitetura com escala ajustável que elimina as restrições de capacidade até mesmo durante os períodos de volumes mais intenso de transações.
A IA com agentes está revolucionando o setor de pagamentos, migrando da automação estática para a inteligência autônoma verdadeira. Esses sistemas podem dar suporte a decisões complexas e em tempo real para detecção de fraudes e aprovações de pagamento, possibilitando segurança sem comprometer a velocidade das transações. Além do suporte de back-office, os agentes inteligentes de IA oferecem um atendimento de alta qualidade ao cliente ao resolver disputas de pagamento e questões técnicas com mais rapidez e precisão do que os métodos tradicionais.
Ao monitorar continuamente o tráfego global, essas ferramentas autônomas automatizam as operações e se adaptam às mudanças nos padrões de mercado em tempo real. Ao mesmo tempo, elas oferecem experiências de usuário hiperpersonalizadas por meio de avaliações de risco orientadas por dados, enquanto agentes especializados assumem o trabalho pesado de apoio à conformidade regulatória e monitoramento de atividades suspeitas em todos os canais de pagamento.
O Snowflake permite operações de pagamento contínuas, dimensionando recursos de processamento de forma instantânea e automática para lidar com grandes picos no volume das transações durante períodos de alto tráfego, como a Black Friday, nos EUA. Essa performance é ainda mais protegida pelo isolamento das cargas de trabalho de dados, que mantém o processamento essencial de pagamentos sem interrupções, mesmo quando as análises de dados intensivas são executadas simultaneamente.
Como a capacidade de armazenamento é praticamente ilimitada e a escala pode ser ajustada de forma independente do poder de processamento, as empresas podem gerenciar o crescimento exponencial dos dados sem atingir os limites de infraestrutura. Além disso, a arquitetura multinuvem do Snowflake oferece a disponibilidade global e a recuperação de desastres essenciais para manter a confiabilidade de pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por fim, o compartilhamento de dados com cópia zero permite que as equipes acessem dados de transações em tempo real por toda a organização sem o risco ou a latência de mover e duplicar grandes conjuntos de dados.
Com o uso do Snowflake Marketplace, as empresas de pagamento estão transformando seus dados de um custo operacional em um potencial de receita altamente rentável. Por meio desse ecossistema seguro, elas lançam ofertas de alto valor de dados como serviço que fornecem às instituições financeiras inteligência avançada de transações e insights a comerciantes.