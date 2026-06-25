データリネージの追跡とは、データがシステム、パイプライン、変換処理の間をどのように移動するかについて、利用可能な記録を継続的に取得し、維持するプロセスのことです。具体的には、上流のソース、下流の依存関係、変換ロジック、フィールドレベルの関係性、そして問題のトラブルシューティング、変更リスクの評価、ガバナンスのサポートに必要な運用コンテキストを文書化することを意味します。

データが単一のパイプラインだけを移動することはもはや稀です。データが関与するシステム、変換、下流の依存関係が増えるほど、何がなぜ変更されたのかを理解することは困難になります。たとえば、1つのテーブルがダッシュボード、ML（機械学習）の特徴量、規制レポートで再利用されたとします。その後、上流で列の定義が変更されたとしても、3つの異なる場所で数値に食い違いが生じるまでは誰も変更に気がつきません。その時点で、データに対する信頼はすでに損なわれています。この原因の追及は現実的に困難な場合があり、コンプライアンスの応答時間や意思決定などに影響を及ぼします。

だからこそ、データリネージの追跡は現在、あれば便利なものではなく、実務上の必須要件となっています。チームには、データの出所、変更履歴、依存関係、および上流で変更が発生した際に影響を受ける可能性のあるアセットを示す、最新の記録が必要です。また、AIシステムがより多くのエンタープライズデータを使用するようになるにつれて、この記録は再現性、説明可能性、ガバナンスのためのコントロールレイヤーの一部にもなります。

本ガイドでは、データリネージの追跡の概要、自動追跡の仕組み、チームが実装時に直面する問題について説明します。さらに、ガバナンス、運用、AI全体でリネージを役立てる方法も解説します。