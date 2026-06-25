後付け型のリネージツールは、単一の運用基盤として設計されていない環境全体で、システムへの接続、メタデータの取り込み、アクティビティの解析、更新の同期を行うことで、ビューを構築する必要があります。これはうまく機能することもありますが、コネクタの網羅性、取り込みの遅延、メタデータのドリフト、ツールが関係を直接観察できず推測することしかできない死角など、さまざまな課題が伴います。

組み込みのリネージは、これとは異なる働きをします。リネージがデータプラットフォームにネイティブである場合、プラットフォームは、クエリ、オブジェクトの依存関係、変換、タスク、ガバナンスアクションなど、内部で発生しているアクティビティから関係をキャプチャできます。リネージの記録が、事後的に他の場所からインポートされることはありません。

この違いは、鮮度や運用の有用性だけでなく、信頼性にも影響を与えます。たとえば、スキーマの変更を計画している下流のチームは、夜間に5つのパイプラインが実行され、今朝2つのビューが書き換えられた場合、昨日の依存関係マップを必要とはしません。

ガバナンス上のメリットもあります。リネージ、タグ付け、アクセス制御、品質に関連するメタデータが同じ環境に存在する場合、チームはパスの確認からアクションの実行へと迅速に移行できます。

これは、後付け型のツールが時代遅れになったという意味ではありません。しかし、購入者はネイティブなリネージを単なる機能のチェックボックスの1つとしてではなく、アーキテクチャが異なるものとして扱うべきであるということを意味しています。プラットフォームがリネージを直接観察できる場合、通常、運用モデルはよりシンプルになり、結果として得られる記録はより最新のものになることが多くなります。