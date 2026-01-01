OCT 14, 2024/約4分で読めます広告、メディア、エンターテイメント
Advertising Week 2024:3つのポイント
Advertising Week New York 2024で頼りにできることがあるとすれば、アイデア、インサイト、最新の業界トレンドで頭がいっぱいになることです。その年の広告イベントです。60%以上が大手ブランド、代理店、アドテク企業からディレクターレベル以上が参加する、まさに大規模なソートリーダーシップイベントです。
Snowflakeは、Snow Mobile、スピーキングセッション、ディナー、Data Cloud NowのRyan Greenとエグゼクティブインタビューのスタイルで参加しました。会いなかったとしても問題ありません。この業界最高峰のイベントから得られる3つの教訓をご紹介します。
1.AIが前面に
広告業界ではこれまでAIとMLが使用されてきましたが、昨年、AI戦略の実行における使用量と創造性に潮目の変化がありました。当然のことながら、このカンファレンスではAIが中心的なテーマとなっており、講演セッションとパネルディスカッションでは、従来のAIと生成AIのユースケース、本質的な考慮事項、そしてダイナミックに変化する未来においてAIが進歩すると業界リーダーが見ている分野について考察しました。
AI採用のハイライト
AIに関するトラック全体と、さまざまなトピックに関する複数のパネルディスカッションにより、いくつかの重要なテーマが浮かび上がりました。
キャンペーン最適化：膨大な量のデータをリアルタイムで分析する能力により、広告主はAIを使用して処方的調整を行い、ターゲティングとパフォーマンスを改善しています。
広告疲れの緩和：広告主は、嗜好を分析し、より関連性の高い魅力的なキャンペーンをプロアクティブに提示することで、AIを利用して消費者の非常にリアルな広告疲れを解消しています。
- テレビの変革：より多くのオーディエンスが、AIを駆使したプラットフォーム上で、高度にパーソナライズされたレコメンデーションを体験するでしょう。
AI、プライバシー、業界トレンドに関するNVIDIAのJamie Allenの最新のビデオをご覧ください。
2.データクリーンルームは広告主の親友
広告主は、次のようにはっきりとメッセージを受け取ります。プライバシーの保護は不可欠であり、データクリーンルーム（DCR）による保護に取り組んでいます。プライバシーは広告戦略の原動力であり、広告エコシステム全体の企業は最高水準の消費者プライバシーを維持しながらキャンペーンのターゲティングと効果測定を強化するためにデータクリーンルームに注目しています。
データクリーンルームは、Fortune 500企業のプライバシー最優先の広告戦略を強化し、さまざまな方法でキャンペーンを強化しています。
オーディエンスセグメンテーションの強化：企業やパートナーは、管理されたデータ環境で安全にコラボレーションを行い、消費者のプライバシーを損なうことなく、深いインサイトを獲得し、きめ細かいオーディエンスセグメントを構築できます。
効果測定とアトリビューションの向上：パブリッシャー、広告主、効果測定プロバイダーとの安全なコラボレーションにより、キャンペーンのパフォーマンスとカスタマージャーニーをより正確に把握します。より洗練されたターゲティングと予算配分によりROIを最適化。
カスタマイズ可能で相互運用性のあるソリューション：柔軟性と相互運用性を追求して構築された Snowflakeデータクリーンルームは、カスタムAIモデル、ワークフロー、データロジックに合わせてカスタマイズできる、すぐに使えるテンプレートを提供します。
Snowflakeデータクリーンルームの詳細を見る 。
3.データグラビティがデータ戦略を推進
データは数十年にわたり広告戦略の柱となってきましたが、データをインテリジェントに活用することの重要性が高まっています。エコシステム全体では、より多くのデータがより多くのデータを引き付けているという点で、データグラビティの概念がさらに定着しています。また、キャンペーンのライフサイクル全体でAIの利用が増加し、最適化とパーソナライゼーションのためのデータを活用できるようになると、生成されるデータも増加します。その結果、データとAIが互いを強化する新しいサイクルが生まれました。
しかし、AIは高品質で実用的なデータがあって初めて効果を発揮します。雑音を取り除き、目に見えるビジネス成果を得るためには、スマートで堅牢なデータ戦略が不可欠です。確かなデータ戦略は、もはや単にデータを収集するだけのものではありません。消費者プライバシーの高い水準を念頭に置きながら、効果的に利用することが重要です。
この動画では、SnowflakeのBill StrattonによるAIデータクラウドの最新情報をご覧いただけます。
ニューヨークで開催されるAdvertising Week 2024の最後で、はっきりしたことがありました。広告業界の新時代です。AIを活用したキャンペーンのパーソナライゼーションから、データコラボレーションやクリーンルームの普及まで、ブランドと消費者やデータとの関わり方は変化しています。これは、ブランドと広告主にとって、AIイノベーションとプライバシー保護のデータコラボレーションを優先したデータ戦略を十分に採用する必要があることを意味します。
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