2.データクリーンルームは広告主の親友

広告主は、次のようにはっきりとメッセージを受け取ります。プライバシーの保護は不可欠であり、データクリーンルーム（DCR）による保護に取り組んでいます。プライバシーは広告戦略の原動力であり、広告エコシステム全体の企業は最高水準の消費者プライバシーを維持しながらキャンペーンのターゲティングと効果測定を強化するためにデータクリーンルームに注目しています。

データクリーンルームは、Fortune 500企業のプライバシー最優先の広告戦略を強化し、さまざまな方法でキャンペーンを強化しています。

オーディエンスセグメンテーションの強化： 企業やパートナーは、管理されたデータ環境で安全にコラボレーションを行い、消費者のプライバシーを損なうことなく、深いインサイトを獲得し、きめ細かいオーディエンスセグメントを構築できます。

効果測定とアトリビューションの向上： パブリッシャー、広告主、効果測定プロバイダーとの安全なコラボレーションにより、キャンペーンのパフォーマンスとカスタマージャーニーをより正確に把握します。より洗練されたターゲティングと予算配分によりROIを最適化。

カスタマイズ可能で相互運用性のあるソリューション：柔軟性と相互運用性を追求して構築された Snowflakeデータクリーンルームは、カスタムAIモデル、ワークフロー、データロジックに合わせてカスタマイズできる、すぐに使えるテンプレートを提供します。

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3.データグラビティがデータ戦略を推進

データは数十年にわたり広告戦略の柱となってきましたが、データをインテリジェントに活用することの重要性が高まっています。エコシステム全体では、より多くのデータがより多くのデータを引き付けているという点で、データグラビティの概念がさらに定着しています。また、キャンペーンのライフサイクル全体でAIの利用が増加し、最適化とパーソナライゼーションのためのデータを活用できるようになると、生成されるデータも増加します。その結果、データとAIが互いを強化する新しいサイクルが生まれました。

しかし、AIは高品質で実用的なデータがあって初めて効果を発揮します。雑音を取り除き、目に見えるビジネス成果を得るためには、スマートで堅牢なデータ戦略が不可欠です。確かなデータ戦略は、もはや単にデータを収集するだけのものではありません。消費者プライバシーの高い水準を念頭に置きながら、効果的に利用することが重要です。

この動画では、SnowflakeのBill StrattonによるAIデータクラウドの最新情報をご覧いただけます。