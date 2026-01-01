会社について：「Uber for Nurses（看護婦のためのUber）」とよく言われるIntelyCareは、米国全土の医療機関向けに、テクノロジーを駆使した最先端の看護人材派遣プラットフォームを提供しています。2016年に設立されたIntelyCareは、AIベースのプラットフォームで、全国2,000以上の老人ホームの看護職の空き人員を自動でスケジューリングし、マッチングします。IntelyCareは、介護施設が重要な空きシフトに対応し、フルタイムおよびパートタイムのスタッフを柔軟に管理できるよう、数千人の資格を持つ看護専門家を日当りで派遣しています。

マーケティング対象：IntelyCareがオープンシフトで募集する看護師



構成可能なCDPを使用していること：Eメール、SMS、アプリ内メッセージ、広告プラットフォームなどのチャネルを横断してマーケティングをパーソナライズ。これらのキャンペーンでは、IntelyCareはシフトボーナスなどのプログラムのABテストも実施しています。

成果：IntelyCareは、看護師の新規雇用を70%増やし、キャンセルされたシフトを25%削減しました。 出典：https://hightouch.com/customers/intelycare