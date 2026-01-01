ヘルスケア＆ライフサイエンスのプロフェッショナルは、顧客データを活用しようとするとき、特有の課題に直面します。このデータの多くは機密データであり、HIPAAなどの法律によって厳しく規制されています。また、データは、患者、ヘルスケア提供者、ビジネスチーム、保険会社などのさまざまなステークホルダーにサービスを提供する、異なるシステム間で断片化される傾向があります。これらの課題に対処する価値はあります。しかし、顧客データを活用する方法を見出した企業は、マーケティングとメッセージングをパーソナライズすることで患者アウトカムとビジネスアウトカムを改善し、自社のデータでより効率的な運用を行うことができます。
ヘルスケア＆ライフサイエンス向けAIデータクラウドは、さまざまなソースからのデータを簡単にコンパイルし、データを効果的に管理し、データシェアリングやAIなどの強力なユースケースを実現することで、ヘルスケア組織の成果を向上させます。ヘルスケア＆ライフサイエンス企業は、構成可能顧客データプラットフォーム（CDP）によってAIデータクラウドを拡張し、データをアクションに変えるための次のステップに進むことができます。構成可能なCDPにより、マーケターはコミュニケーションをパーソナライズし、AIデータクラウドから直接、簡単かつ規制に準拠してデータドリブンなキャンペーンを開始できます。このブログでは、構成可能なCDPとは何かを説明し、このアーキテクチャがヘルスケア＆ライフサイエンス企業にとって望ましい理由を探り、これらの業界の構成可能なCDPの成功事例を紹介します。
AIデータクラウド上での構成可能なCDPの仕組み
AIデータクラウドは、顧客データとビジネスインテリジェンスデータのためのセンターです。構成可能なCDPは、データをアクションに変えるために必要な機能をデータクラウドに提供します。ユースケースや既存のテクノロジーに基づいて、データクラウドに追加する次のようなCDP機能を選択できます。
イベント追跡：ウェブサイトやモバイルアプリからユーザーの行動を収集し、データクラウドに直接保存します。
ID解決：顧客、家庭、その他ビジネス上重要な組織のために、データを360度プロファイルに統合。
データアクティベーション：オーディエンスを構築し、顧客とその属性をEメールやメッセージングプラットフォーム、CRM、Slackなどの運用ツール、またはビジネスを動かすその他の最終目的地に同期します。
データオンボーディング：オーディエンスとコンバージョンを広告プラットフォームに直接同期し、ファーストパーティデータに基づいて見込み客をより効果的にターゲティングします。HightouchのMatch Boosterなどのプラットフォームを通じて、サードパーティのIDグラフでファーストパーティ識別子を強化します。
このアーキテクチャを検討する際には、構成可能なCDPもバンドルされていないこと、つまりどの機能をテクノロジースタックに追加するかを選択できることを再度強調する必要があります。どのような機能が必要かにかかわらず、構成可能なCDPの役割は、ビジネスチームがAIデータクラウドにある顧客データを活用できるようにすることです。
構成可能なCDPがヘルスケア＆ライフサイエンスにとって最適なソリューションである理由
構成可能なCDPはデータを保存せず、AIデータクラウド内からデータを収集、統合、有効化します。これは、AIデータクラウドとは別のデータサイロとして機能する従来のCDPとは大きく異なる点です。
AIデータクラウドを中心に据えたCDPは、ヘルスケア＆ライフサイエンス企業に大きなメリットをもたらします。
- 完全なデータでより充実した情報に基づく結果を実現。構成可能なCDPは、AIデータクラウドのすべてのデータを活用できます。この業界では、AIデータクラウドは電子カルテ（EHR）、保険会社、ウェアラブル、薬局、調査研究などの重要なソースからさまざまなデータを集約できるため、特に大きなインパクトがあります。これらのデータはすべて、CDPがAIデータクラウドをフル活用できる場合にのみ、カスタマーアウトリーチに役立つはずです。
- 柔軟なデータでより多くのユースケースを実現。健康と科学の企業は、患者だけでなく、医師、研究者、保険会社に関する複雑なデータを抱えています。言うまでもなく、処方箋、通院、病院、政策など、さまざまなものが含まれます。従来のCDPは、シンプルな「ユーザー」データモデルと「イベント」データモデルでのみ機能する硬直的なデータモデルであることが多いですが、AIデータクラウドと構成可能なCDPでは、ビジネスがどのようにデータを使用するかにかかわらず、データを整理できます。
- マーケターがデータガバナンスと規制の制約の中でより多くのことを行えるようにする。HIPAAなどの規制では、患者データを厳密に管理する必要があります。構成可能なCDPは、許可されたマーケターのアクションを強化する最良の方法です。ユーザーはAIデータクラウド内のデータを完全に所有します。構成可能なCDPを使用すると、どのユーザーがどのデータにアクセスできるかを細かく制御し、それに応じて機密データをハッシュすることで、データアクセスを管理できます。また、コンポーザブルCDPを使用して、ダウンストリームの各アプリケーションで最終的にどのデータを使用できるかをきめ細かく制御することもできます。
最終的に、構成可能なCDPはSnowflakeと非常に緊密に統合されているため、ヘルスケア＆ライフサイエンス企業に適しています。AIデータクラウド内の豊富で柔軟かつ厳格に管理されたデータのメリットを享受できます。
証明ポイント：構成可能なCDPで成果を推進するヘルスケア＆ライフサイエンス企業
Intelycare
会社について：「Uber for Nurses（看護婦のためのUber）」とよく言われるIntelyCareは、米国全土の医療機関向けに、テクノロジーを駆使した最先端の看護人材派遣プラットフォームを提供しています。2016年に設立されたIntelyCareは、AIベースのプラットフォームで、全国2,000以上の老人ホームの看護職の空き人員を自動でスケジューリングし、マッチングします。IntelyCareは、介護施設が重要な空きシフトに対応し、フルタイムおよびパートタイムのスタッフを柔軟に管理できるよう、数千人の資格を持つ看護専門家を日当りで派遣しています。
マーケティング対象：IntelyCareがオープンシフトで募集する看護師
構成可能なCDPを使用していること：Eメール、SMS、アプリ内メッセージ、広告プラットフォームなどのチャネルを横断してマーケティングをパーソナライズ。これらのキャンペーンでは、IntelyCareはシフトボーナスなどのプログラムのABテストも実施しています。
成果：IntelyCareは、看護師の新規雇用を70%増やし、キャンセルされたシフトを25%削減しました。 出典：https://hightouch.com/customers/intelycare
WHOOP
会社について：WHOOPは、エリートアスリートや健康志向の個人の健康とフィットネスのモニタリングを専門とする最先端のウェアラブルテクノロジー企業です。同社は、画面レスのリストバンドと総合的なモバイルアプリを通じて、回復、ストレス、睡眠に関するパーソナライズされたインサイトを提供しています。
マーケティング対象：WHOOPウェアラブルデバイスを使用しているコンシューマー
構成可能なCDPを使用していること：オムニチャネルマーケティングをパーソナライズし、フィットネスプログラムの導入（および製品の使用）を促進します。注目すべきチャネルは、メールとアプリ内メッセージです。
成果：WHOOPは、フィットネスの課題に対するメンバーのエンゲージメントを128%向上させました。 出典：https://hightouch.com/customers/whoop
機密データの力を解放
マーケティングとコミュニケーションのパーソナライゼーションは、ヘルスケア＆ライフサイエンス企業が患者、ヘルスケア提供者、ビジネスステークホルダーにより良い結果をもたらすために役立ちます。構成可能なCDPにより、これらの企業はAIデータクラウド内の強力で柔軟なデータに高度にセキュアで管理された方法でアクセスできます。
詳しくは、ヘルスケア＆ライフサイエンス向けSnowflake AIデータクラウドについてお読みいただくか、業界をリードする構成可能なCDPであるHightouchにお問い合わせください。