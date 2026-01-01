本日、Snowflakeはトラベル・ホスピタリティ向けAIデータクラウドを正式にリリースします。Snowflakeの最新のAIデータクラウドは、トラベルおよびホスピタリティビジネスの成長をサポートするAIおよびML開発を合理化する統合された安全なプラットフォームを提供し、組織がデータの可能性を最大限に活用できるようにします。Snowflakeとそのパートナーエコシステムにより、トラベル・ホスピタリティ企業は貴重なサードパーティデータを統合して分析し、最高級のカスタマーエクスペリエンスを提供し、経営効率を最大化することができます。

このブログでは、Snowflakeのトラベル・ホスピタリティ担当グローバル責任者であるWhitnee Hawthorneが、業界の現状と、SnowflakeのAIデータクラウドが航空会社、ホテル、クルーズライン、トラベルテクノロジープロバイダーにもたらす価値について考察しています。

トラベル・ホスピタリティ業界の現状はどのようなものですか？

トラベル・ホスピタリティ業界は大きな変化を遂げており、パンデミックからの脱却というだけではありません。トラベル・ホスピタリティの次の時代を見据える必要があります。顧客はいま、パーソナライズされたシームレスなエクスペリエンスを求めており、最先端のテクノロジーの導入に向けた競争が進んでいます。トラベル需要は確かに増加していますが、この業界でも労働力不足、経営の行き詰まり、代替手段による激しい競争に直面しています。生成AIが登場します。これは、次のインターネットレベルまたはスマートフォンレベルの破壊として期待されているテクノロジーです。これは単なるトレンドではなく、特にカスタマーサービス、業務効率、マーケティングにおいて数十億の価値を生み出す従来のビジネスモデルを根底から覆す画期的なものです。

この業界でデータが果たす役割

データはトラベル・ホスピタリティ業界の要であり、顧客の行動、好み、トレンド、日々の業務に関する深いインサイトを提供します。これにより、企業はサービスをパーソナライズし、価格設定を最適化し、運用効率を高めることができます。顧客のセグメンテーションやロイヤルティプログラムから動的価格設定、予測的メンテナンスまで、データに基づいたより良い意思決定と格別なゲストエクスペリエンスを実現します。AIや機械学習の普及に伴い、大量のデータをリアルタイムで利用、分析する能力が成功するためには不可欠です。強固なデータファウンデーションは、企業が機密顧客情報を扱う上での最優先事項である規制の順守とデータセキュリティの維持に役立ちます。データを重視する企業になることは、決してオプションではありません。競争力と収益性を確保し、望ましい職場であり続けることが不可欠です。

Snowflakeがトラベル・ホスピタリティ向けAIデータクラウドをローンチする理由

Snowflakeがトラベル・ホスピタリティ向けAIデータクラウドをロールアウトするのは、この業界が成否の分かれ目を迎えているためです。データとAIを最大限に活用できなければ、終わりです。生成AIの登場により、顧客インタラクションを再定義し、オペレーションを合理化し、収益を拡大する絶好の機会が得られます。Snowflakeのトラベル・ホスピタリティ向けAIデータクラウドは、あらゆるデータの統合、リアルタイム分析、AIドリブンなインサイト取得のワンストップショップです。このプラットフォームにより、企業はデータの可能性を最大限に引き出し、パーソナライズされたシームレスなエクスペリエンスを提供して顧客のリピート率を高めることができます。トラベル業界に280億ドルの価値をもたらすAIにより、Snowflakeは企業がこのイノベーションの波に乗れるよう全面的にサポートします。

私たちが目にしているお客様のサクセスストーリーはどのようなものですか？

JetBlueは、Snowflakeを利用してデータ可観測性を強化しています。これは、データシステムの信頼性を維持するための重要な要素です。JetBlueは、データの健全性をリアルタイムでモニタリングすることにより、正確で信頼性の高いデータに裏付けされた経営判断とカスタマーサービスを保証しています。これは、複雑なオペレーションを管理しながら優れたサービスを維持する上で特に重要でした。

CarTrawlerは、Snowflakeを中心的なデータプラットフォームとして利用し、ユニットの利益率を5%向上させました。CRM、カスタマーサービス、トランザクションデータをSnowflakeに取り込むことで、シングル・ソース・オブ・トゥルース（信頼できる唯一の情報源）を確立し、大規模なデータの管理と処理を実現する

KFCやPizza Hutなどのクイックサービスレストランは、Snowflakeを利用してデータシェアリングを強化し、運用効率を高めています。たとえば、KFCはデータベース運用コストを70%削減しました。このモデルは、同様の効率性とデータ統合によって大幅なコスト削減とパフォーマンス向上を実現できるホテルやレストランチェーンの管理に適用できます。

トラベル・ホスピタリティ企業向けにアドバイスはありますか？

ゲームに残りたいなら、データとAIを強化するべきです。生成AIは、オペレーションと顧客インタラクションに革命を起こすためのゴールデンチケットです。私のアドバイスは？すべてのデータを集約し、リアルタイムかつ実用的なインサイトを提供できるスケーラブルで安全なデータプラットフォームに投資する。高度にパーソナライズされたゲストエクスペリエンスの提供、オペレーションの最適化、成長を促進するデータドリブンな意思決定など、ビジネスのあらゆる側面でAIを活用しましょう。それだけではありません。カスタマーサービス、レピュテーション管理など、新しいAIアプリケーションを模索し、限界に挑戦し続けます。トラベルの未来はAIドリブンであり、それを採用する企業が先頭に立つことになります。

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