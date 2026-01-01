Marriott社からAT&T社まで、多くのお客様はSnowflake AIデータクラウドの導入にあたり、まずデータウェアハウスのワークロードをプラットフォームに移行します。

レガシーデータウェアハウスからSnowflakeへの移行を検討している組織、AIデータクラウドが従来のHadoopユースケースにどのように対応できるかを知りたい組織、またはスケーリングが不十分なクラウドデータウェアハウスに苦慮している組織にとっては、他の組織がどのようにそれを実行したかを確認するのに役立つことがよくあります。

そのために、Snowflakeへの移行を始める際に役立つ移行サクセスストーリーを集めました。このブログは、移行に関する3部シリーズの第1弾です。今日は、従来のデータウェアハウスからSnowflakeに移行したお客様とそのメリットに焦点を当てます。

デジタル広告主がTeradataから切り替え、パフォーマンスを30%向上

コアデジタルメディアはもともと、MicroStrategyとTableauのレポート作成、データサイエンス活動、進化するデータパイプラインのために、時代遅れのTeradataアプライアンスを使用していました。しかし、この大手デジタル広告主は、マーケティング、IT、データサイエンス、製品の150人のユーザーにタイムリーなインサイトを提供する必要があり、パフォーマンスも劣っていたため 、同社のTeradataアプライアンスは寿命を迎えつつあることが明らかになりました。

コアデジタルメディアのBIチームは、インフラストラクチャーの機能強化の評価を開始しました。同社はすぐに、10年分の生産データを維持しながら、リアルタイムのデータ取り込みを可能にすることで、データレイクを必要とするスケーラブルな状況が生じることに気付きました。

同社は、パフォーマンスの問題を解決し、データ需要の増大に対応するために、古いTeradataアプライアンスからSnowflake AIデータクラウドに移行しました。中核となるデジタルメディアのTeradataシステムは、レポート作成、データサイエンス、リアルタイムデータ取り込みによる負荷の増大に対処するのに苦労していました。その結果、システムの競合、SLAの遵守、レポートの遅延、メンテナンスに多大なオーバーヘッドが生じていました。Snowflakeのクラウドネイティブなアーキテクチャは、これらのボトルネックを解消するために必要なスケーラビリティと性能を備えています。

Snowflakeへの移行により、BIレポートの作成が30%向上し、パフォーマンスが大幅に向上しました。ETL、レポート作成、データサイエンスのためのSnowflakeの個別のクラスターにより、リソース競合をなくすまた、Apache KafkaやInformaticaなどのプレビルトコネクタを使用してデータ統合を簡略化し、会社全体により良いインサイトを提供しました。コアデジタルメディアは4か月でSnowflakeに完全移行し、Teradataを廃止しました。ゼロコピークローニングなどのSnowflakeのフルマネージドサービスにより、インフラストラクチャーの管理ではなく、データドリブンなアプリケーションの構築に注力できるようになりました。

また、Snowflakeのスケーラビリティにより、コアデジタルメディアはFacebookとGoogleからの継続的な広告データを処理できるようになり、マーケティングチームとアナリティクスチームはリアルタイムのインサイトを獲得できるようになりました。また、スケーラブルな環境により、データサイエンティストはシステムクラッシュを恐れることなく機械学習モデルを構築できるようになりました。Snowflakeの柔軟なアーキテクチャと秒単位のコスト効率の高い価格設定により、データレイクを別途必要とせず、イノベーションとレジリエンスを高めることで、同社の総保有コストを削減することができました。