Snowflake内のシームレスなAI
データは現代のビジネスの生命線ですが、その真のインサイトを引き出すには、多くの場合、複雑なSQLクエリが必要です。これらのクエリは、作成に時間がかかり、メンテナンスが困難になる場合があります。Snowflakeでは、データの力を誰もが利用できるようにすると考えています。そのため、Snowflakeは、AIツールを含め、あらゆる構築においてシンプルさ、ガバナンス、品質を重視しています。この度、強力なガバナンスを維持しながらデータ分析を簡素化する、テキストからSQLへの変換の最先端を行く新しいソリューション、Snowflake Copilotの一般提供が開始されました。
Snowflake Copilot：AIを活用したSQLアシスタントが一般提供されるようになりました
この革新的なソリューションは、Snowflakeの世界クラスのAI研究チームの画期的な技術を活用し、Mistralの最新鋭モデルであるMistral Largeの強みとSnowflake独自のSQL生成モデルを組み合わせています。この独自の相乗効果により、データ探索の限界を押し広げ、比類ないAIアシスタントを実現します。
Copilotの特長
SnowflakeはSQLの記述の複雑さを誰よりもよく理解しています。当社のプラットフォームで毎日50億以上のクエリを処理（2024年4月30日時点） [1] することで、非常に複雑なデータ課題に関する比類ないインサイトを得ることができます。この膨大なデータは、一般的な大規模言語モデルを凌ぐCopilotの開発を後押しします。データアナリストが直面する課題について独自の視点を持っているだけでなく、SnowflakeのテキストからSQLへの変換専用モデルにフィードする豊富なメタデータも保有しており、CopilotはMistralのテクノロジーと組み合わせてこれを活用します。
基本的に、Copilotはデータのコンテキストを理解するインテリジェントなアシスタントとして機能し、より正確で関連性の高いSQLコード提案（社内テストに基づく）を行うことで生産性を向上させます。SnowflakeとMistralの強力な組み合わせにより、新たなユースケースが生まれ、機能が向上します。
テキストからSQLへの変換：Copilotにデータに関する質問を平易な英語でするだけで、対応するSQLクエリが生成されます。
これにより、ユーザーはSQLクエリをこれまで以上に迅速に作成し、簡単にデータを分析できるようになります。
精度の向上：私たちは、Copilotのモデリングアーキテクチャを継続的に改良することにより、ユーザーニーズを理解する能力を強化しました。
このSnowflake独自のSQL生成モデルとCopilotのMistral Largeの組み合わせは、複雑な実世界のSQL生成タスクの最前線にあります。
データ探索：データの調査をCopilotに平易な英語で依頼できるようになりました。
複雑なクエリを記述することなく、データ構造に関するオープンエンドな質問をし、フォローアップのクエリで分析を改良し、より深いインサイトを獲得できます。
インテリジェントな修正：Copilotを使用すると、よりクリーンで効率的なSQLクエリを作成できます。
最適化の提案、説明、既存クエリの潜在的な問題の修正の提案まで行います。この包括的な機能により、ワークフローが合理化され、高品質のデータ分析が可能になります。
Snowflakeドキュメント：Snowflakeのドキュメンテーションに関する疑問にCopilotが答えてくれるようになりました。特定の機能について知りたい、既存の機能や性能について詳しく知りたい、SQLスキルを磨きたいなど、Snowflakeの総合的な知識を身に付けることができます。
Snowflake内のシームレスなAI
Copilotは、既存のSnowflakeワークフローとシームレスに統合するよう設計された完全なソリューションです。これにより、外部LLMが不要となり、データ分析が完全にSnowflakeの安全な環境内に維持されます。SQLワークシートをはじめ、使い慣れた開発インターフェイスと併せて簡単に利用できます。私たちのビジョンはワークシートに留まらず、Snowflakeのユビキタスパートナーとなるよう積極的に取り組んでいます。
Snowflake Cortexを利用するCopilotは、混合モデルや効率的なGPU処理などの高度なテクノロジーをバックグラウンドで活用します。これは、Snowflakeのコアミッションである、AIの力へのアクセスを民主化し、誰もがより深いデータインサイトを引き出せるようにするということにぴったりです。
今後：自然言語とデータの未来
テキストからSQLへの変換の分野は急速にイノベーションが進んでいます。SnowflakeのAI研究チームは、強力なSQL LLMを構築する複雑さを追求しています。私たちは常に限界に挑戦し、新たな可能性を調査、テストすることに尽力しています。私たちのアプローチは、単一のモデルに限定されません。CopilotのSQL生成の品質と機能を改善するために、複数のモデルを組み合わせたり、まったく新しいアプローチを使用したりします。
Snowflake Copilotは、自然言語がデータ分析の主要なインターフェースになる未来に向けた重要な一歩だと考えています。
Snowflake Copilotによる未来のデータ分析を体験してみませんか？スタートガイドや制限事項などの詳細は当社のドキュメントをご覧ください。また、AMAからのFAQもご覧ください。