SnowflakeはSQLの記述の複雑さを誰よりもよく理解しています。当社のプラットフォームで毎日50億以上のクエリを処理（2024年4月30日時点） [1] することで、非常に複雑なデータ課題に関する比類ないインサイトを得ることができます。この膨大なデータは、一般的な大規模言語モデルを凌ぐCopilotの開発を後押しします。データアナリストが直面する課題について独自の視点を持っているだけでなく、SnowflakeのテキストからSQLへの変換専用モデルにフィードする豊富なメタデータも保有しており、CopilotはMistralのテクノロジーと組み合わせてこれを活用します。

基本的に、Copilotはデータのコンテキストを理解するインテリジェントなアシスタントとして機能し、より正確で関連性の高いSQLコード提案（社内テストに基づく）を行うことで生産性を向上させます。SnowflakeとMistralの強力な組み合わせにより、新たなユースケースが生まれ、機能が向上します。

テキストからSQLへの変換：Copilotにデータに関する質問を平易な英語でするだけで、対応するSQLクエリが生成されます。