혁신적인 AI 기반 SQL 어시스턴트

Snowflake 내에서 구현되는 원활한 AI
데이터는 현대 비즈니스의 핵심 자산이지만, 그 진정한 인사이트를 도출하려면 복잡한 SQL 쿼리가 필요한 경우가 많습니다. 이러한 쿼리는 작성에 많은 시간이 소요되며 유지 관리 또한 쉽지 않습니다. Snowflake는 데이터 액세스의 가치를 누구나 손쉽게 활용할 수 있어야 한다고 믿습니다. 이러한 신념을 바탕으로 AI 기반 도구를 비롯한 모든 제품에서 단순성, 거버넌스, 높은 품질을 최우선 가치로 삼고 있습니다. Snowflake는 강력한 거버넌스를 유지하면서 데이터 분석을 간소화하는 최첨단 text-to-SQL 솔루션인 Snowflake Copilot의 정식 출시를 발표하게 되어 기쁩니다.
Snowflake Copilot: AI 기반 SQL 어시스턴트 정식 출시
Snowflake의 세계적 수준 AI 연구팀이 이룬 혁신을 기반으로, 이 솔루션은 Mistral의 최신 최첨단 모델인 Mistral Large와 Snowflake의 독자적인 SQL 생성 모델의 강점을 결합합니다. 이러한 고유한 시너지를 통해 데이터 탐색의 범위를 확장하고, 차별화된 AI 어시스턴트를 제공합니다.
Copilot 차별화 핵심 요소
Snowflake는 그 누구보다 SQL 작성의 복잡성을 깊이 이해합니다. 2024년 4월 30일 기준으로 Snowflake 플랫폼에서 매일 50억 건 이상의 쿼리를 처리하며[1], 가장 복잡한 데이터 과제에 대한 독보적인 인사이트를 확보하고 있습니다. 이 방대한 데이터는 일반적인 대규모 언어 모델을 뛰어넘는 Copilot 개발의 기반이 됩니다. Snowflake는 데이터 분석가들이 직면한 과제에 대해 차별화된 관점을 보유하고 있을 뿐만 아니라, Copilot이 Mistral의 기술과 결합해 활용하는 Snowflake 전용 text-to-SQL 모델에 반영되는 풍부한 메타데이터도 보유하고 있습니다.
Copilot은 데이터의 컨텍스트를 이해하는 지능형 어시스턴트입니다. 내부 테스트 기준으로 더 정확하고 맥락에 맞는 SQL 코드를 제안해 분석 효율을 높이고, 생산성 향상을 지원합니다. Snowflake와 Mistral의 강력한 결합은 새로운 사용 사례를 열고 다음과 같은 한층 향상된 기능을 제공합니다.
간편한 text-to-SQL: 자연어로 데이터 질문을 입력하면 Copilot이 이에 해당하는 SQL 쿼리를 생성합니다.
이를 통해 사용자는 그 어느 때보다 빠르게 SQL 쿼리를 작성하고 손쉽게 데이터를 분석할 수 있습니다.
정확도 향상: Copilot 모델링 아키텍처를 지속적으로 고도화함으로써 사용자 요구를 이해하는 역량을 강화했습니다.
Copilot에 적용된 Snowflake의 독자적 SQL 생성 모델과 Mistral Large의 결합을 통해 복잡한 실제 환경의 SQL 생성 태스크에서 최첨단 수준의 성능을 구현합니다.
데이터 탐색: 이제 Copilot에 자연어로 데이터를 탐색하도록 요청할 수 있습니다.
데이터 구조에 대해 개방형 질문을 하고, 후속 질문으로 분석을 구체화하며, 복잡한 쿼리를 작성하지 않고도 더 깊은 인사이트를 얻을 수 있습니다.
지능형 수정: Copilot은 더 깔끔하고 효율적인 SQL 쿼리 작성을 지원합니다.
쿼리 최적화를 제안하고, 설명을 제공하며, 기존 쿼리의 잠재적 문제에 대한 수정 사항까지 권장합니다. 이러한 종합적 기능은 워크플로우를 간소화하고 고품질 데이터 분석을 구현할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake 문서: Copilot은 Snowflake 문서와 관련한 모든 질문에 답변할 수 있습니다. 특정 함수를 찾고 있거나, 기존 기능 및 역량에 대해 더 알고 싶거나, SQL 역량을 강화하고자 할 때에도 Copilot이 Snowflake 전반에 대한 폭넓은 지식으로 지원합니다.
Snowflake 내에서 구현되는 원활한 AI
Copilot은 기존 Snowflake 워크플로우에 원활하게 통합되도록 설계된 완전한 솔루션입니다. 이를 통해 외부 LLM이 필요하지 않으며, 데이터 분석을 Snowflake의 안전한 환경 내에서 수행할 수 있습니다. SQL 워크시트를 시작으로, 익숙한 개발 인터페이스에서 바로 사용할 수 있습니다. Snowflake의 비전은 단순히 워크시트에 머물지 않습니다. Copilot을 Snowflake 전반에서 항상 함께하는 지능형 동반자로 구현하기 위해 지속적으로 혁신을 이어가고 있습니다.
Snowflake Cortex 기반으로 구동되는 Copilot은 혼합 모델 및 효율적인 GPU 처리와 같은 첨단 기술을 내부적으로 활용합니다. 이는 AI의 역량에 대한 접근을 민주화하고, 모든 사용자가 더 깊이 있는 데이터 인사이트를 도출할 수 있도록 지원한다는 Snowflake의 핵심 미션과 완벽하게 부합합니다.
향후 전망: 자연어와 데이터의 미래
text-to-SQL 분야는 빠르게 혁신하고 있습니다. Snowflake의 AI 연구팀은 강력한 SQL LLM 구축의 복잡성을 선도적으로 연구하고 있습니다. Snowflake는 한계를 확장하고 새로운 가능성을 지속적으로 탐색하고 검증하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 당사의 접근 방식은 단일 모델에 국한되지 않으며, Copilot의 SQL 생성 품질 및 기능을 향상시키기 위해 여러 모델의 조합이나 새로운 접근 방식까지 활용합니다.
Snowflake Copilot은 자연어가 데이터 분석의 주요 인터페이스가 되는 미래로 나아가는 중요한 이정표라고 믿습니다.
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