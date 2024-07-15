혁신적인 AI 기반 SQL 어시스턴트

Snowflake는 그 누구보다 SQL 작성의 복잡성을 깊이 이해합니다. 2024년 4월 30일 기준으로 Snowflake 플랫폼에서 매일 50억 건 이상의 쿼리를 처리하며[1], 가장 복잡한 데이터 과제에 대한 독보적인 인사이트를 확보하고 있습니다. 이 방대한 데이터는 일반적인 대규모 언어 모델을 뛰어넘는 Copilot 개발의 기반이 됩니다. Snowflake는 데이터 분석가들이 직면한 과제에 대해 차별화된 관점을 보유하고 있을 뿐만 아니라, Copilot이 Mistral의 기술과 결합해 활용하는 Snowflake 전용 text-to-SQL 모델에 반영되는 풍부한 메타데이터도 보유하고 있습니다.

Copilot은 데이터의 컨텍스트를 이해하는 지능형 어시스턴트입니다. 내부 테스트 기준으로 더 정확하고 맥락에 맞는 SQL 코드를 제안해 분석 효율을 높이고, 생산성 향상을 지원합니다. Snowflake와 Mistral의 강력한 결합은 새로운 사용 사례를 열고 다음과 같은 한층 향상된 기능을 제공합니다.

간편한 text-to-SQL: 자연어로 데이터 질문을 입력하면 Copilot이 이에 해당하는 SQL 쿼리를 생성합니다.