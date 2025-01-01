El sector del comercio minorista y los bienes de consumo envasados (consumer packaged goods, CPG) está experimentando un cambio global en lo que respecta a la forma en que interactúan los consumidores, los minoristas y las marcas. Se están acelerando tendencias a largo plazo como la digitalización y el comercio electrónico, las expectativas más altas de los clientes y la transformación de la cadena de suministro. Las empresas con una sólida base de datos se están adaptando rápidamente, con el lanzamiento de nuevas funcionalidades y servicios digitales. Los líderes del retail han recurrido a Snowflake Data Cloud para adaptarse con mayor rapidez a la nueva normalidad. Snowflake Retail Data Cloud combina la plataforma principal y las funcionalidades de data sharing de Snowflake con soluciones personalizadas, alianzas con la industria y conjuntos de datos críticos. Como consecuencia, los minoristas y los fabricantes pueden aprovechar los datos para ofrecer experiencias más personalizadas al cliente, optimizar mejor las operaciones de la cadena de suministro y tomar decisiones de merchandising basadas en datos.

