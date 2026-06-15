La velocità è la base su cui si costruisce tutto il resto. Abbiamo eseguito benchmark sui pattern di Dynamic Table più diffusi da maggio 2025 a maggio 2026 e abbiamo rilevato prestazioni di refresh fino a 2,8 volte più veloci. Questo risultato è frutto degli aggiornamenti che abbiamo introdotto a livello tecnico per accelerare le prestazioni delle Dynamic Tables, tra cui funzioni di aggregazione di primo livello, QUALIFY row/rank = 1 (SCD-1), operazioni cluster-by e join, tutto misurato su warehouse Gen2.

Questi miglioramenti derivano da ottimizzazioni delle prestazioni sviluppate appositamente per le Dynamic Tables abbinate ai warehouse Gen2. I refresh incrementali elaborano meno dati, terminano prima e liberano capacità di calcolo per il resto del tuo workload. Se non hai ancora spostato i tuoi workload Dynamic Table sui warehouse Gen2, è il momento di farlo.

Design pattern: come sviluppare al meglio con le Dynamic Tables

Torniamo alle basi e ripassiamo le best practice per sviluppare pipeline efficienti con le Dynamic Tables:

Concatena più Dynamic Tables tra loro: suddividi le pipeline complesse in una catena di due o più Dynamic Tables, ciascuna dedicata a un singolo passaggio logico. Molti team utilizzano il vocabolario medallion: bronze (raw landing), silver ( TARGET_LAG = DOWNSTREAM ), gold (aggregato con un lag basato sul tempo). Nel mondo delle Dynamic Tables, il layer bronze rappresenta la tabella raw landing, il layer silver è la Dynamic Table in cui pulisci i dati e il layer gold è dove arricchisci i dati, pronti per essere serviti alle tue app downstream.

Distribuisci join e aggregazioni su Dynamic Tables separate: metti prima i join, poi le aggregazioni. Ogni passaggio si aggiorna così in modo incrementale, sommando i vantaggi in termini di efficienza e migliorando la gestibilità.

Adotta una strategia a doppio warehouse: imposta INITIALIZATION_WAREHOUSE per le reinizializzazioni (scansioni complete, a forte consumo di risorse) e un warehouse più piccolo per i refresh incrementali continui.

Non utilizzare mai REFRESH_MODE = AUTO in produzione: utilizza la modalità di refresh automatico in sviluppo per scoprire se la tua pipeline viene eseguita in modo incrementale o richiede un refresh completo. Poi imposta esplicitamente il refresh_mode in produzione.

I nuovi aggiornamenti rendono i refresh ancora più veloci

Deduplicazione SCD-1 con QUALIFY row/rank = 1

Per le pipeline CDC in cui la tabella di base riceve record append-only, QUALIFY ROW_NUMBER() = 1 (è in GA) è il modo più pulito per conservare in modo incrementale solo la riga più recente per ogni business key. La window function seleziona la riga corretta indipendentemente dall’ordine di ingestion, gestendo gli arrivi fuori sequenza senza logica aggiuntiva.