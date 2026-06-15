スピードは、他のすべての基盤となるものです。2025年5月から2026年5月にかけて、最も一般的なダイナミックテーブルのパターンをベンチマークした結果、最大2.8倍高速のリフレッシュパフォーマンスが測定されました。これは、トップレベルの集計関数、QUALIFYの行/ランク = 1（SCD-1）、クラスター化操作、結合など、ダイナミックテーブルのパフォーマンスを加速するために内部で行われたアップデートを反映したものであり、すべてGen2ウェアハウスで測定されています。

これらの向上は、Gen2ウェアハウスと組み合わせたダイナミックテーブル専用に構築されたパフォーマンス最適化によるものです。増分リフレッシュは処理するデータが少なく、より早く完了するため、残りのワークロードにコンピュートを解放できます。ダイナミックテーブルのワークロードをまだGen2ウェアハウスに移行していない場合は、今がその絶好の機会です。

設計パターン：ダイナミックテーブルを使用した効果的な構築方法

基本に立ち返り、ダイナミックテーブルを使用して効率的なパイプラインを構築するためのベストプラクティスを確認します。

複数のダイナミックテーブルを連結して使用する：複雑なパイプラインを2つ以上のダイナミックテーブルのチェーンに分割し、それぞれで1つの論理ステップを処理します。多くのチームがメダリオンアーキテクチャの用語を使用しています。ブロンズ（未加工のランディング）、シルバー（ TARGET_LAG = DOWNSTREAM ）、ゴールド（時間ベースのラグで集計）です。ダイナミックテーブルの世界では、ブロンズレイヤーは未加工のランディングテーブルを表し、シルバーレイヤーはデータをクレンジングするダイナミックテーブル、ゴールドレイヤーはデータを強化してダウンストリームアプリケーションに提供する準備を整える場所です。

結合と集計を別々のダイナミックテーブルに分解する：最初に結合を配置し、次に集計を配置します。その後、各ステップが増分的にリフレッシュされるため、効率の向上が相乗効果を生み、管理性が向上します。

デュアルウェアハウス戦略を使用する：再初期化（フルスキャン、リソース集約型）には INITIALIZATION_WAREHOUSE を設定し、継続的な増分リフレッシュにはより小さなウェアハウスを設定します。

本番環境では REFRESH_MODE = AUTO を使用しない：開発環境で自動リフレッシュモードを使用し、パイプラインが増分的に実行されるか、フルリフレッシュが必要かを確認します。その後、本番環境でrefresh_modeを明示的に設定します。

新しいアップデートによるリフレッシュのさらなる高速化

QUALIFYの行/ランク = 1によるSCD-1の重複排除

ベーステーブルが追記専用のレコードを受け取るCDCパイプラインの場合、ビジネスキーごとに最新の行のみを増分的に保持するには、 QUALIFY ROW_NUMBER() = 1 （一般提供）を使用するのが最もクリーンな方法です。ウィンドウ関数は取り込み順序に関係なく正しい行を選択し、追加のロジックなしで順序通りでない到着を処理します。