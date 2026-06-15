A velocidade é a base sobre a qual tudo o mais se constrói. Avaliamos os padrões mais populares de Dynamic Tables de maio de 2025 a maio de 2026 e medimos uma performance de atualização até 2,8 vezes mais rápida. Isso reflete atualizações que fizemos nos bastidores para acelerar a performance das Dynamic Tables, incluindo funções de agregação de nível superior, QUALIFY row/rank = 1 (SCD-1), operações cluster-by e joins, tudo medido em warehouses Gen2.

Esses ganhos vêm de otimizações de performance criadas especificamente para as Dynamic Tables combinadas com warehouses Gen2. As atualizações incrementais processam menos dados, terminam mais cedo e liberam capacidade de processamento para o restante da sua carga de trabalho. Se você ainda não migrou suas cargas de trabalho de Dynamic Tables para warehouses Gen2, agora é a hora.

Padrões de design: Como construir bem com Dynamic Tables

Vamos voltar ao básico e revisar as melhores práticas para criar pipelines eficientes com Dynamic Tables:

Use várias Dynamic Tables encadeadas: Divida pipelines complexos em uma cadeia de duas ou mais Dynamic Tables, cada uma cuidando de uma etapa lógica. Muitas equipes usam o vocabulário medallion: bronze (raw landing), prata ( TARGET_LAG = DOWNSTREAM ) e ouro (agregado com lag baseado em tempo). No mundo das Dynamic Tables, a camada bronze representa a tabela de raw landing, a camada prata é a Dynamic Table onde você limpa os dados e a camada ouro é onde você enriquece os dados, prontos para serem servidos às suas Applications downstream.

Decomponha joins e agregações em Dynamic Tables separadas: Coloque os joins primeiro e as agregações em seguida. Cada etapa então atualiza incrementalmente, somando os ganhos de eficiência e melhorando o gerenciamento.

Use uma estratégia de warehouse duplo: Defina INITIALIZATION_WAREHOUSE para reinicializações (full scans, que exigem muitos recursos) e um warehouse menor para as atualizações incrementais contínuas.

Nunca use REFRESH_MODE = AUTO em produção: use o modo de atualização automática em desenvolvimento para descobrir se o seu pipeline roda incrementalmente ou requer uma atualização completa. Depois, defina o refresh_mode explicitamente em produção.

Novas atualizações tornam as atualizações ainda mais rápidas

Deduplicação SCD-1 com QUALIFY row/rank = 1

Para pipelines de CDC em que sua tabela base recebe registros append-only, QUALIFY ROW_NUMBER() = 1 (GA) é a forma mais limpa de manter incrementalmente apenas a linha mais recente por chave de negócios. A função de janela escolhe a linha correta independentemente da ordem de ingestão, lidando com chegadas fora de ordem sem lógica adicional.