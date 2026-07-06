Negli ultimi sei mesi, i partner su Marketplace Snowflake hanno generato oltre 100 milioni di dollari di ricavi lordi da booking, pari a una crescita annua del 277%.1 Ma il numero non è davvero il punto centrale. Vogliamo raccontare cosa stanno costruendo questi partner e perché i clienti acquistano questi data product, con oltre 1700 transazioni2 solo quest’anno, appena arrivano sul mercato.

Questa crescita è nata perché team concreti, tra cui provider di dati, sviluppatori di applicazioni e startup di intelligenza artificiale, hanno deciso di scommettere. Hanno trasformato dati proprietari in prodotti. Hanno portato in produzione le Snowflake Native App. Hanno creato agenti AI a cui i clienti affidano davvero i loro dati reali. I nostri partner hanno fatto il lavoro più difficile. Ne siamo fieri e, a essere sinceri, anche un po’ ammirati.

L’Agentic AI sta trasformando il marketplace

Il Marketplace Snowflake non è più solo per i dati. È un ecosistema completo per dati, app di intelligenza artificiale, prodotti agentici e SaaS enterprise.

Oggi i data consumer si affidano a SQL, dashboard e pipeline, che continuano a generare enorme valore. Ma sta emergendo anche un nuovo livello di valore. Agenti AI, copilot e workflow agentici hanno bisogno di un contesto affidabile per essere utili.

Per i provider, questo è un momento strategico. Rendi dati e conoscenza accessibili all’intelligenza artificiale, con funzionalità di governance enterprise integrate, e potrai raggiungere nuovi utenti, abilitare nuovi casi d’uso e sviluppare una fidelizzazione duratura nell’era degli agenti.

Mentre Snowflake diventa il control plane dell’impresa agentica, coordinando agenti, applicando la governance e trasformando l’intelligenza in azione, il Marketplace Snowflake è il luogo in cui i provider rendono reale questa architettura. È il canale per distribuire dati, modelli e prodotti pronti per l’AI, immediatamente individuabili e utilizzabili da clienti e agenti oltre i confini organizzativi.