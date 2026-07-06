Negli ultimi sei mesi, i partner su Marketplace Snowflake hanno generato oltre 100 milioni di dollari di ricavi lordi da booking, pari a una crescita annua del 277%.1 Ma il numero non è davvero il punto centrale. Vogliamo raccontare cosa stanno costruendo questi partner e perché i clienti acquistano questi data product, con oltre 1700 transazioni2 solo quest’anno, appena arrivano sul mercato.
Questa crescita è nata perché team concreti, tra cui provider di dati, sviluppatori di applicazioni e startup di intelligenza artificiale, hanno deciso di scommettere. Hanno trasformato dati proprietari in prodotti. Hanno portato in produzione le Snowflake Native App. Hanno creato agenti AI a cui i clienti affidano davvero i loro dati reali. I nostri partner hanno fatto il lavoro più difficile. Ne siamo fieri e, a essere sinceri, anche un po’ ammirati.
L’Agentic AI sta trasformando il marketplace
Il Marketplace Snowflake non è più solo per i dati. È un ecosistema completo per dati, app di intelligenza artificiale, prodotti agentici e SaaS enterprise.
Oggi i data consumer si affidano a SQL, dashboard e pipeline, che continuano a generare enorme valore. Ma sta emergendo anche un nuovo livello di valore. Agenti AI, copilot e workflow agentici hanno bisogno di un contesto affidabile per essere utili.
Per i provider, questo è un momento strategico. Rendi dati e conoscenza accessibili all’intelligenza artificiale, con funzionalità di governance enterprise integrate, e potrai raggiungere nuovi utenti, abilitare nuovi casi d’uso e sviluppare una fidelizzazione duratura nell’era degli agenti.
Mentre Snowflake diventa il control plane dell’impresa agentica, coordinando agenti, applicando la governance e trasformando l’intelligenza in azione, il Marketplace Snowflake è il luogo in cui i provider rendono reale questa architettura. È il canale per distribuire dati, modelli e prodotti pronti per l’AI, immediatamente individuabili e utilizzabili da clienti e agenti oltre i confini organizzativi.
Marketplace Snowflake: offerte per l’Agentic AI senza complessità per i provider
Snowflake semplifica la trasformazione dei dati dei provider in data product pronti per l’AI. I listing di catalogo e le condivisioni dati possono ora trasformarsi all’istante in un agente AI, senza sviluppo manuale, con generazione, revisione e test automatici. I provider collegano semplicemente l’agente AI appena generato a un listing di catalogo o a una condivisione dati, e i clienti ottengono un’esperienza conversazionale basata sui loro dati. Possono porre domande in linguaggio naturale, esplorare approfondimenti e scoprire nuovi casi d’uso, senza spostare i dati.
Tra i first mover che offrono già agenti AI nel Marketplace Snowflake figurano Equilar, Crunchbase e Dun & Bradstreet.
“Snowflake Cortex Agents consente ai clienti Dun & Bradstreet di utilizzare il linguaggio naturale per comprendere ed esplorare i vasti data asset D&B, che comprendono oltre 640 milioni di record aziendali verificati, oltre 250 mercati globali e oltre 613 milioni di contatti, il tutto all’interno del proprio perimetro dati.”
Elizabeth Barrette
Un ecosistema, non un canale
Gli agenti AI sono la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale, ma la varietà delle offerte sviluppate e monetizzate nel Marketplace Snowflake continua ad ampliarsi.
Snowflake Native App: Sono progettate per essere eseguite in sicurezza nell’ambiente dati del cliente, senza spostamento dei dati. Ad esempio, la piattaforma enterprise AI per agenti AI di Sema4.ai consente di sviluppare, eseguire e gestire agenti AI basati sui dati direttamente nel tuo account Snowflake. La piattaforma di AI generativa per il settore sanitario di Penguin AI distribuisce “digital worker” che operano nativamente in Snowflake per automatizzare workflow complessi di enti pagatori e provider, come autorizzazioni preventive, codifica HCC e altro ancora.
App connesse: Con le app connesse, la logica applicativa può risiedere all’esterno, ma opera sui dati all’interno dell’ambiente del cliente. Ad esempio, l’app di Sigma offre un’interfaccia in stile foglio di calcolo, editor SQL e Python, builder visuali e AI nativa per aiutare i team a trasformare dati live in app interattive, analisi, report ed esperienze integrate, senza training specifico. L’app di dbt Labs offre la piattaforma dbt come servizio gestito. Questo consente ai team di sviluppare, testare e distribuire più rapidamente pipeline dati pronte per l’AI, con sicurezza, governance, automazione e collaborazione integrate, un’esperienza di sviluppo eccellente e un agente AI progettato appositamente per gli analytics engineer.
Dati: Siamo partiti dai dati. Aziende come S&P Global, FactSet e Nasdaq sono solo alcuni dei molti provider che condividono set di dati di terze parti con i clienti tramite il Marketplace Snowflake. Oltre il 42% dei clienti Snowflake ha uno o più edge stabili,3 connessioni tra provider e consumer che rappresentano relazioni profonde, non transazioni una tantum.
Perché il Marketplace Snowflake è diverso
Meno movimento dei dati: I consumer accedono ai dati dove si trovano, con governance, sicurezza e freschezza integrate fin dal primo giorno.
Pubblica una volta, distribuisci ovunque: Snowflake offre la replica cross-cloud su AWS, Azure e GCP.
Fiducia enterprise di default: Il controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) e le funzionalità di crittografia sono integrate, non aggiunte a posteriori.
Un unico punto di accesso per offerte differenziate: Accedi a dati, Snowflake Native App, app connesse, Cortex Knowledge Extensions, viste semantiche e agenti AI in un’unica posizione centrale.
"[Snowflake] Marketplace is not just a procurement channel. Connected to a live pipeline, it shortens time to production and makes it easier for enterprises to scale AI with the technologies they already trust."
Taye Mohler
Il punto chiave: Il Marketplace Snowflake non è un singolo canale. È un ecosistema in cui i clienti possono individuare, acquistare e abilitare i loro casi d’uso di AI end‑to‑end, dai dataset affidabili agli agenti AI fino ad app complete, il tutto con un’unica fattura e un unico modello di governance.
Cosa aspettarsi
Vogliamo semplificare l’accesso al valore del nostro ecosistema per partner e clienti Snowflake, fin da subito.
Nel Marketplace Snowflake dati, intelligenza artificiale e partner affidabili convergono in un unico perimetro governato. I nostri partner hanno realizzato i primi 100 milioni di dollari. Ora lavoriamo per migliorare la capacità dei clienti di scoprire le loro soluzioni, rafforzare la connessione dei partner con i nostri team sul campo e accelerare ulteriormente le capacità di AI dei partner, rendendo più semplice il percorso verso il successo.
Inizia oggi nel Marketplace Snowflake all’indirizzo https://app.snowflake.com/marketplace
Affermazioni riferite al futuro: Questo articolo contiene delle affermazioni riferite al futuro, tra cui offerte future di prodotti, che però non rappresentano un impegno a fornire alcuna offerta di prodotti. Le offerte e i risultati effettivi potrebbero essere diversi ed essere soggetti a incertezze e rischi noti e non noti. Consulta il nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.
1 In base ai ricavi lordi generati dai provider del Marketplace Snowflake, come misurati dai registri delle transazioni del Marketplace interno di Snowflake per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 16 giugno 2026. I ricavi lordi rappresentano gli importi totali pagati dai consumer ai provider tramite il Marketplace Snowflake e non corrispondono ai dati sui ricavi di Snowflake.
2 In base ai dati interni di Snowflake tra gennaio 2026 e giugno 2026.
3 Fonte: Presentazione per gli investitori Snowflake, primo trimestre fiscale 2027.