Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité en private preview d’OpenAI GPT 5.6, le dernier modèle d’OpenAI, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’OpenAI, nous assurons la disponibilité d’OpenAI GPT 5.6 en private preview le jour même. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Snowflake Cortex AI Functions et Cortex REST API, et bientôt avec Snowflake CoCo et Snowflake CoWork.

OpenAI GPT 5.6

GPT 5.6 est à ce jour la série de modèles de pointe la plus avancée d’OpenAI, avec la fourniture d’améliorations notables pour le codage agentique, l’utilisation d’ordinateurs et le travail du savoir. GPT 5.6 Sol est le modèle le plus puissant d’OpenAI à ce jour, avec des capacités renforcées en codage, biologie et cybersécurité. Terra, un modèle équilibré pour le travail quotidien, et Luna, un modèle rapide et économique. Terra offre une performance compétitive par rapport à GPT 5.5 tout en étant 2 fois moins coûteux, tandis que Luna apporte de solides capacités à moindre coût.