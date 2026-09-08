Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité en private preview d’OpenAI GPT 5.6, le dernier modèle d’OpenAI, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’OpenAI, nous assurons la disponibilité d’OpenAI GPT 5.6 en private preview le jour même. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Snowflake Cortex AI Functions et Cortex REST API, et bientôt avec Snowflake CoCo et Snowflake CoWork.
OpenAI GPT 5.6
GPT 5.6 est à ce jour la série de modèles de pointe la plus avancée d’OpenAI, avec la fourniture d’améliorations notables pour le codage agentique, l’utilisation d’ordinateurs et le travail du savoir. GPT 5.6 Sol est le modèle le plus puissant d’OpenAI à ce jour, avec des capacités renforcées en codage, biologie et cybersécurité. Terra, un modèle équilibré pour le travail quotidien, et Luna, un modèle rapide et économique. Terra offre une performance compétitive par rapport à GPT 5.5 tout en étant 2 fois moins coûteux, tandis que Luna apporte de solides capacités à moindre coût.
Source : OpenAI, 9 juillet 2026
Ce que vous pouvez faire avec OpenAI GPT 5.6 sur Snowflake
Les modèles GPT 5.6 rejoignent d’autres modèles de pointe leaders dans Snowflake Cortex AI, ouvrant la voie à un large éventail de cas d’usage d’entreprise, le tout dans le périmètre de Snowflake. Avec GPT 5.6, vous pouvez :
- Accélérer le développement avec CoCo : l’agent d’IA pour le codage de Snowflake comprend vos données d’entreprise, vos politiques de gouvernance et vos workflows, ce qui permet aux équipes de passer rapidement de l’idée à la production, sans compromettre la confiance ni la mise à l’échelle. Désormais, avec GPT 5.6, CoCo offre un raisonnement amélioré, la génération de code, la prise en charge de tâches plus complexes et longues, ainsi que l’exécution agentique, en apportant une assistance sécurisée et contextualisée Snowflake directement dans l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, les analystes et les builders, il transforme le langage naturel en pipelines, analyses et agents d’IA prêts pour la production, et ramène des semaines de travail d’intégration à quelques minutes, le tout dans un cadre gouverné, interopérable et adapté aux exigences de l’entreprise. Vous pouvez essayer OpenAI GPT 5.6 en private preview à l’aide de la commande /model dans la CLI :
- Créez des agents de travail personnels : Snowflake CoWork inaugure une nouvelle catégorie d’agents conçus pour transformer la façon dont les organisations travaillent, collaborent et innovent, en favorisant une culture véritablement data-driven. Chaque collaborateur, quel que soit son niveau technique, peut poser des questions complexes en langage naturel, découvrir le « pourquoi » derrière chaque « quoi » et agir avec confiance, le tout dans le périmètre sécurisé et gouverné de Snowflake. Pour les développeurs, administrateurs et créateurs, GPT 5.6 renforcera cette base en permettant de créer des agents avancés capables de raisonner sur des données complexes, d’écrire et d’exécuter du code avec davantage d’autonomie, et d’orchestrer des workflows analytiques et opérationnels.
Snowflake CoWork : l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir.
- Analyser les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : les fonctions d’IA de Snowflake Cortex simplifient la création, avec SQL, de pipelines d’IA évolutifs exploitant les données multimodales de l’entreprise. Les fonctions d’IA de Snowflake Cortex offrent un traitement à haute performance à un coût inférieur à celui des pipelines d’IA orchestrés manuellement, afin de fournir des insights fiables à toute l’entreprise tout en conservant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement dans SQL, en s’appuyant sur des modèles comme GPT 5.6 Luna.
SELECT AI_COMPLETE(
'openai-gpt-5-6-luna',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
- Les développeurs peuvent créer des applications d’IA au plus près de leurs données sécurisées : l’API REST Cortex permet de créer des applications d’entreprise agentiques dans le périmètre de sécurité de Snowflake. Ils peuvent exploiter de nouvelles capacités, comme les niveaux d’effort ajustables de GPT 5.6, qui permettent au modèle d’équilibrer profondeur de raisonnement et latence selon la tâche. Les développeurs peuvent démarrer rapidement avec le SDK OpenAI en le faisant pointer vers leur point de terminaison Snowflake Cortex REST API, pour une intégration fluide avec les outils Anthropic qu’ils connaissent déjà.
from openai import OpenAI
client = OpenAI(
api_key="<SNOWFLAKE_PAT>",
base_url="https://<account-identifier>.snowflakecomputing.com/api/v1/openai"
)
response = client.chat.completions.create(
model="openai-gpt-5-6-sol",
messages=[
{
"role": "system",
"content": "You are a helpful business analyst"
},
{
"role": "user",
"content":
"Sales are down 18% in Q2. We had lower ad spend and reduced campaign performance in APAC. Can you analyze the image below to examine the cause?"
},
{
"type": "image_url",
"image_url": {
"url": "<base64 url>"
}
}
]
)
print(response.choices[0].message)
Passer l’IA agentique du concept à la production est désormais un impératif stratégique. Avec GPT 5.6 d’OpenAI, les agents peuvent traiter des tâches complexes et longues avec plus de constance et moins de supervision, pour faire avancer le travail concret à l’échelle. Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo CLI à CoWork, Cortex AI Functions et REST APIs, les clients peuvent adopter facilement cette capacité et accélérer leur parcours vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et mise à l’échelle.
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Déclarations prospectives
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.