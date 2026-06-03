Snowflake CoWork : l’agent personnel de tout professionnel du savoir

Depuis deux ans, l’IA aide les collaborateurs à générer du contenu, à répondre aux questions et à accélérer les analyses. Mais la plupart des systèmes d’IA attendent encore des instructions. La prochaine étape, c’est la collaboration proactive : des agents qui comprennent votre métier, apprennent votre façon de travailler, agissent en toute sécurité dans les systèmes d’entreprise et vous aident à prendre de meilleures décisions, plus vite.
Avec Snowflake CoWork (anciennement Snowflake Intelligence), les entreprises peuvent passer d’une IA qui réagit aux demandes à une IA qui apporte une assistance active et collaborative.
CoWork est un agent de travail personnel pour chaque professionnel du savoir. Il peut raisonner en profondeur, automatiser les tâches courantes et accélérer le passage des idées aux décisions, puis à l’action. En associant compréhension approfondie, automatisation et contexte d’entreprise, CoWork aide les organisations à transformer l’IA en résultats métier mesurables.
« Avec Snowflake CoWork, nous avons entièrement repensé la manière dont nos équipes interagissent avec les données. Ce qui nécessitait auparavant l’intervention d’analystes spécialisés et des demandes manuelles est désormais accessible en temps réel à des centaines de collaborateurs. En automatisant les requêtes courantes et en donnant à chaque équipe un accès direct et fiable aux analyses, nous avons simplifié nos opérations. Nos équipes data peuvent ainsi se concentrer sur des missions à plus fort impact. Résultat : des décisions plus rapides, des opérations plus efficaces et un socle évolutif pour développer la prochaine génération d’IA chez WHOOP. »
Matt Luizzi
VP of Analytics at WHOOP
Figure 1 : Snowflake CoWork : l’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir.
Comprend votre métier en profondeur
La valeur d’un agent dépend directement de sa compréhension de votre métier. Jusqu’ici, amener les systèmes d’IA à interpréter correctement les données d’entreprise nécessitait des semaines de configuration avant de générer une valeur concrète.
Cortex Sense (bientôt en private preview) introduira une couche de contexte fondamentale qui apprend automatiquement comment un métier définit ses données et ses opérations. Il comprendra les éléments essentiels, comme les indicateurs métier clés, les relations entre sources de données et les processus d’analyse standard, sans nécessiter une configuration manuelle lourde.
À partir de signaux issus de l’historique des requêtes, des métadonnées, des tableaux de bord d’outils comme Power BI et Tableau, ainsi que des données d’entreprise situées hors de Snowflake, Cortex Sense comprendra des concepts tels que les définitions du chiffre d’affaires, les calendriers fiscaux et les tables de snapshot. CoWork pourra ainsi fournir des réponses plus précises et mieux ancrées dès le premier jour.
Autrement dit, les professionnels du savoir n’auront plus à attendre que les équipes data « configurent l’IA » pour commencer à en tirer de la valeur dès le premier jour. Selon des tests internes menés sur des requêtes d’entreprise complexes, CoCo et CoWork ont atteint un taux de précision de 83 % avec Cortex Sense, contre 47 % pour CoCo et CoWork seuls, et 23 % pour Frontier Coding Agents avec Snowflake MCP. Cela permet un raisonnement métier et une aide à la décision nettement plus fiables.
Pour accélérer encore l’adoption, Cortex Sense inclura une série de plugins (bientôt en private preview) prêts à l’emploi pour des domaines comme la finance et les ventes. Ces plugins combineront compétences, logique métier et connecteurs MCP afin d’aider les entreprises à déployer plus rapidement des agents prêts pour la production. Ils ancreront automatiquement les agents dans la connaissance opérationnelle et le contexte d’entreprise, pour des actions et des insights plus précis et propres à chaque domaine. Les équipes pourront passer de zéro à un agent contextualisé en quelques minutes, pas en plusieurs mois.
Cette capacité fonctionnera avec Deep Research (bientôt disponible pour tous nos clients), afin de permettre aux utilisateurs d’examiner en profondeur des questions métier complexes dans les données d’entreprise structurées comme non structurées. Alimenté par le système d’orchestration d’essaim d’agents développé par l’équipe de recherche en IA de Snowflake, Deep Research offre une performance de pointe sur les données d’entreprise structurées et non structurées, et surpasse de plus d’un tiers les systèmes à agent unique sur le benchmark Hybrid Deep Research de Snowflake.
Figure 2 : étudiez des questions complexes dans les données d’entreprise avec Deep Research.
Analytical Search (prévu en public preview) intégrera l’analyse en plusieurs étapes des données non structurées en menant des analyses d’agrégation, de comparaison et de tendances sur de vastes collections de documents. Il sera désormais possible de répondre instantanément, avec des résultats calculés, à des questions qui demandaient auparavant des semaines d’effort manuel.
Pour des questions telles que la baisse de la marge brute dans l’UE ou le recul des renouvellements en APAC, CoWork décomposera le problème, lancera des agents de recherche en parallèle sur les données structurées et non structurées, recoupera les résultats et fournira en quelques minutes un rapport entièrement sourcé. Un leader finance peut désormais demander : « Pourquoi la marge brute de l’UE baisse-t-elle ce trimestre ? » CoWork analysera le chiffre d’affaires, les tendances de coûts et les effets de change à partir de données gouvernées, intégrera le contexte métier pertinent et fournira une réponse complète, citations à l’appui. Les équipes peuvent désormais accomplir en quelques minutes un travail qui demanderait généralement plusieurs jours à un analyste senior.
Un agent personnel qui vous connaît
Chaque collaborateur interagit différemment avec l’IA. Un directeur marketing a besoin de suivre la performance des campagnes et le rythme de consommation du budget. Un directeur supply chain a besoin d’alertes sur les stocks et de délais fournisseurs. Grâce à ces innovations, chaque utilisateur dispose d’un agent unique qui s’adapte à sa façon de travailler, au lieu de l’obliger à adopter le même workflow que les autres.
Multi-agent orchestration (bientôt en public preview) permettra à CoWork d’orienter automatiquement chaque question vers les meilleures données, compétences et outils, sans que les utilisateurs aient à sélectionner manuellement le workflow ou le système à mobiliser. Avec des connexions MCP personnalisées et une mémoire persistante d’une session à l’autre, CoWork est conçu pour s’adapter à la façon de travailler de chaque collaborateur et offrir, au fil du temps, une expérience plus fluide et contextualisée.
Memory (bientôt en public preview), qui mémorise les préférences et les faits utilisateur, offrira à CoWork une personnalisation continue basée sur les interactions des utilisateurs. CoWork mémorisera les préférences, les schémas propres à chaque rôle et les tâches récurrentes, afin que les équipes avancent plus vite sans repartir de zéro à chaque session.
User Skills (bientôt en public preview) permettra à tout utilisateur d’enregistrer une routine en plusieurs étapes et de la transformer en compétence réutilisable par toute l’organisation. Ces compétences peuvent automatiser des tâches récurrentes, comme préparer le récapitulatif du lundi, exécuter une analyse des écarts en plusieurs étapes ou rédiger des suivis client, simplement en décrivant le workflow en langage naturel.
Figure 3 : transformez facilement des workflows en compétences réutilisables dans Snowflake CoWork.
Les compétences peuvent aussi appeler le Code Execution Tool (public preview), ce qui permet aux utilisateurs d’exécuter une logique métier et de générer des livrables comme des PDF ou des présentations PowerPoint directement depuis CoWork. Résultat : le partage de livrables finalisés entre équipes devient simple. Les professionnels du savoir obtiendront des livrables soignés et partageables, pas seulement des réponses textuelles, et les créateurs n’auront jamais à configurer le calcul sous-jacent.
Figure 4 : générez automatiquement des rapports et des présentations.
Au fil du temps, les organisations pourront créer une bibliothèque d’automatisations fiables et de workflows réutilisables. Par exemple, un chargé des opérations de ventes pourrait décrire un workflow comme celui-ci : « Récupère les évolutions du pipeline par région, signale les opportunités qui ont reculé d’étape et rédige un e-mail de synthèse pour la direction. » Les équipes peuvent partager cette compétence avec d’autres personnes dans l’organisation, pour accroître la productivité de tout le monde. Les utilisateurs peuvent découvrir facilement ces compétences et créer un savoir opérationnel partagé, plutôt que de laisser des solutions de contournement individuelles enfermées dans les notes de quelqu’un.
Agit de manière proactive
Les agents créent le plus de valeur avant même qu’on leur pose une question.
Prenons l’exemple d’un VP of sales, un lundi matin. Avant même la première question, l’agent aura déjà identifié trois renouvellements à risque, signalé une baisse de consommation sur un compte stratégique et rédigé un e-mail de prise de contact pour le responsable de compte, à partir d’une analyse nocturne des données client et opérationnelles. Aucun tableau de bord n’a été consulté. Aucun analyste n’a été sollicité.
Les automatisations et abonnements planifiés (bientôt en public preview) rendent cela possible. CoWork s’exécutera en arrière-plan pour vérifier des conditions spécifiques, identifier les anomalies et assurer la fourniture rapide de mises à jour par e-mail, Slack ou alertes mobiles.
Une configuration simple : « Chaque lundi, compare la consommation de chaque compte à celle de la semaine précédente. Si elle baisse de plus de 20 %, envoie-moi un brief avec la cause principale et l’action recommandée. » L’agent se chargera du reste.
C’est toute la différence entre un tableau de bord que vous consultez et un agent qui le consulte pour vous.
Certains problèmes métier ne peuvent pas être résolus en une seule interaction. Ils exigent des analyses plus longues, une coordination entre systèmes et un raisonnement itératif. Async Agent API (bientôt disponible pour tous nos clients) permettra aux agents de travailler sur des tâches complexes qui peuvent prendre quelques minutes ou plusieurs heures, tout en continuant à s’exécuter de façon asynchrone en arrière-plan. Les professionnels du savoir pourront ainsi déléguer à CoWork des investigations et workflows complexes avec un minimum d’instructions.
Ensemble, ces fonctionnalités feront passer l’IA d’une interface de questions-réponses à un partenaire de travail proactif, qui aide les équipes à avancer plus vite et à garder une longueur d’avance sur ce qui compte.
Crée un savoir d’équipe partageable
Les réponses ponctuelles ne permettent pas de mettre la connaissance à l’échelle. Les résultats générés par CoWork seront désormais réutilisables dans toute l’organisation.
Artifacts (bientôt disponible pour tous nos clients) permettra aux utilisateurs d’enregistrer et de partager des livrables robustes, notamment des analyses, des graphiques et des historiques de conversation complets, tout en préservant le contexte d’origine. Chaque artefact restera dynamique : il se mettra à jour avec les dernières données et respectera le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour chaque personne qui le consulte. La conclusion d’un analyste deviendra le point de départ du suivant, et non une capture d’écran perdue dans une présentation.
Figure 5 : partagez des analyses, pas des captures d’écran.
Les Artifacts dans CoWork incluent désormais des tableaux de bord interactifs (bientôt en public preview). Les auteurs peuvent publier des tableaux de bord North Star multi-tuiles directement dans CoWork, avec un périmètre défini par le RBAC. Les utilisateurs peuvent poser des questions complémentaires directement à partir de ces tableaux de bord, filtrer par région ou par période, puis reprendre les conclusions dans leur prochaine présentation.
Chaque leader verra la même source de vérité, gouvernée par les mêmes politiques que celles qui protègent les données sous-jacentes.
Figure 6 : utilisez des tableaux de bord interactifs pour prendre des décisions à plusieurs.
Conversation Sharing (bientôt disponible pour tous nos clients) simplifiera le partage d’un fil avec un collègue, avec le contexte et les citations, afin que la collaboration porte sur de vraies réponses, et non sur des reformulations.
Pour les équipes qui travaillent dans Slack au quotidien, la nouvelle app Slack (bientôt en private preview) de Snowflake CoWork apportera l’expérience d’agent conversationnel, avec des liens profonds vers CoWork pour aller plus loin. Les utilisateurs peuvent poser des questions à CoWork dans n’importe quelle conversation, obtenir des réponses en streaming avec des graphiques intégrés, et poursuivre les échanges dans le fil sans jamais quitter Slack. Multi-user OAuth garantit que chaque réponse respecte les autorisations de la personne à l’origine de la demande. Ainsi, la même gouvernance qui protège les données dans CoWork s’étend naturellement au flux de communication des équipes.
Agit dans les outils que vos équipes utilisent déjà
Les informations n’ont de valeur que lorsqu’elles entraînent une action. Grâce aux connecteurs MCP, CoWork peut rédiger des e-mails dans Gmail, mettre à jour des tickets Jira, publier dans Slack et inscrire l’activité au journal dans Salesforce, depuis une seule et même conversation et dans le cadre de la gouvernance Snowflake, directement dans le flux de travail. Les équipes peuvent passer de l’information exploitable à l’action sans changer d’outils ni de workflows.
Figure 7 : activez des connexions MCP en un clic aux outils d’entreprise.
L’application mobile iOS (bientôt disponible pour tous nos clients) rend l’expérience CoWork complète accessible à tous les membres de l’équipe, où qu’ils travaillent. Le déverrouillage par Face ID et l’historique complet des conversations permettent à un collaborateur d’approuver un e-mail client rédigé par un agent depuis un salon professionnel, ou de consulter un briefing matinal depuis l’aéroport.
Chaque réponse reflète les données que l’utilisateur est autorisé à consulter. Chaque action s’exécute dans le cadre des stratégies définies par les administrateurs. Chaque interaction est entièrement auditable.
Figure 8 : application mobile iOS : votre agent de travail personnel, partout avec vous.
Conçu pour les équipes qui font évoluer les agents
Derrière chaque grande expérience utilisateur se cache une expérience de création puissante. Agent Studio (bientôt disponible pour tous nos clients) est une expérience repensée pour créer, gérer et gouverner des agents.
Un assistant de préparation des agents accélérera le passage du prototype à la production, en guidant les créateurs dans la configuration, l’évaluation et le déploiement des agents. Une vue unifiée donnera aux créateurs de la visibilité sur l’utilisation des agents dans l’organisation, la latence, les scores d’évaluation et l’utilisation des outils pour chaque agent, afin de les aider à améliorer et surveiller facilement leur qualité.
Et pour réduire encore le délai de valorisation, les créateurs qui transforment leurs tableaux de bord en applications conversationnelles peuvent désormais instantanément créer une vue sémantique gouvernée à partir de n’importe quel tableau de bord Power BI existant (public preview).
Les administrateurs peuvent désormais utiliser le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC), ainsi qu’une piste d’audit complète et des stratégies définies par les administrateurs, pour veiller à ce que les actions autonomes restent dans les limites de l’organisation. Les administrateurs décident ce qu’un agent peut faire seul, ce qui nécessite une approbation et ce qu’il ne peut pas utiliser, chaque action étant inscrite au journal avec le motif de stratégie correspondant.
Chaque utilisateur de votre entreprise dispose désormais d’un agent de travail personnalisé
Snowflake CoWork est né d’une promesse : aider les équipes à agir sur ce qui s’est passé, au lieu de simplement le comprendre.
Aujourd’hui, cette promesse va plus loin que la fourniture de réponses : elle aide les équipes à exécuter le travail, automatiser les processus répétables et transformer des informations exploitables individuelles en capacités organisationnelles réutilisables.
Snowflake CoWork est l’agent de travail personnel qui vous aide à travailler plus intelligemment. Fiable et proactif, il travaille en continu pour vous.
Premiers pas
- Test du projet : Quickstart Snowflake CoWork
- Regardez : Keynote et démos produit du Summit 2026
- En savoir plus : Documentation Snowflake Cortex
Toutes les références à CoWork ci-dessus désignent Snowflake CoWork.
Déclarations prospectives
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.