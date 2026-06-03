Snowflake CoWork : l’agent personnel de tout professionnel du savoir

Figure 4 : générez automatiquement des rapports et des présentations.

Au fil du temps, les organisations pourront créer une bibliothèque d’automatisations fiables et de workflows réutilisables. Par exemple, un chargé des opérations de ventes pourrait décrire un workflow comme celui-ci : « Récupère les évolutions du pipeline par région, signale les opportunités qui ont reculé d’étape et rédige un e-mail de synthèse pour la direction. » Les équipes peuvent partager cette compétence avec d’autres personnes dans l’organisation, pour accroître la productivité de tout le monde. Les utilisateurs peuvent découvrir facilement ces compétences et créer un savoir opérationnel partagé, plutôt que de laisser des solutions de contournement individuelles enfermées dans les notes de quelqu’un.

Agit de manière proactive

Les agents créent le plus de valeur avant même qu’on leur pose une question.

Prenons l’exemple d’un VP of sales, un lundi matin. Avant même la première question, l’agent aura déjà identifié trois renouvellements à risque, signalé une baisse de consommation sur un compte stratégique et rédigé un e-mail de prise de contact pour le responsable de compte, à partir d’une analyse nocturne des données client et opérationnelles. Aucun tableau de bord n’a été consulté. Aucun analyste n’a été sollicité.

Les automatisations et abonnements planifiés (bientôt en public preview) rendent cela possible. CoWork s’exécutera en arrière-plan pour vérifier des conditions spécifiques, identifier les anomalies et assurer la fourniture rapide de mises à jour par e-mail, Slack ou alertes mobiles.

Une configuration simple : « Chaque lundi, compare la consommation de chaque compte à celle de la semaine précédente. Si elle baisse de plus de 20 %, envoie-moi un brief avec la cause principale et l’action recommandée. » L’agent se chargera du reste.

C’est toute la différence entre un tableau de bord que vous consultez et un agent qui le consulte pour vous.

Certains problèmes métier ne peuvent pas être résolus en une seule interaction. Ils exigent des analyses plus longues, une coordination entre systèmes et un raisonnement itératif. Async Agent API (bientôt disponible pour tous nos clients) permettra aux agents de travailler sur des tâches complexes qui peuvent prendre quelques minutes ou plusieurs heures, tout en continuant à s’exécuter de façon asynchrone en arrière-plan. Les professionnels du savoir pourront ainsi déléguer à CoWork des investigations et workflows complexes avec un minimum d’instructions.

Ensemble, ces fonctionnalités feront passer l’IA d’une interface de questions-réponses à un partenaire de travail proactif, qui aide les équipes à avancer plus vite et à garder une longueur d’avance sur ce qui compte.

Crée un savoir d’équipe partageable

Les réponses ponctuelles ne permettent pas de mettre la connaissance à l’échelle. Les résultats générés par CoWork seront désormais réutilisables dans toute l’organisation.

Artifacts (bientôt disponible pour tous nos clients) permettra aux utilisateurs d’enregistrer et de partager des livrables robustes, notamment des analyses, des graphiques et des historiques de conversation complets, tout en préservant le contexte d’origine. Chaque artefact restera dynamique : il se mettra à jour avec les dernières données et respectera le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) pour chaque personne qui le consulte. La conclusion d’un analyste deviendra le point de départ du suivant, et non une capture d’écran perdue dans une présentation.