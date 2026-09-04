La bouillie générée par l’IA est partout. Et pourtant, certains s’émerveillent encore de voir quelqu’un saisir un simple prompt en langage naturel, puis attendre que l’agent de codage IA produise une avalanche de code ou de texte. Les outils de codage basés sur l’IA générative représentent l’avenir et transforment en profondeur le développement logiciel et le data engineering. Mais la capacité des agents de codage IA à générer une quantité quasi illimitée de code n’a rien de très intéressant.

La vraie question, c’est de savoir comment les data engineers doivent appréhender et utiliser ces outils dans un cadre professionnel. N’importe qui peut demander à un agent d’IA de produire un résultat. Ce n’est pas un exploit. Ce qui distingue un data engineer professionnel, c’est sa capacité à utiliser les outils d’IA pour obtenir des résultats reproductibles et de qualité. C’est précisément l’objectif de cet article : présenter les bonnes pratiques émergentes du data engineering avec des agents de codage IA, en particulier avec Snowflake CoCo.

Vous découvrirez quatre bonnes pratiques pour professionnaliser le data engineering assisté par l’IA, comprendrez pourquoi CoCo surpasse les agents de codage génériques sur Snowflake et apprendrez à créer des compétences et des plugins qui rendent les workflows de votre équipe reproductibles.