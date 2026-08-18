Precisamos de uma mudança mais radical. Em vez de recorrer à IA para tornar os processos existentes mais rápidos, é hora de repensar os próprios processos e deixar para trás a construção e manutenção manual de pipelines. Com isso, as equipes de dados terão mais tempo para se concentrar no resultado da engenharia de dados, os produtos de dados, em vez do processo de transformar esses dados brutos passo a passo. É necessário que as equipes garantam que os dados estejam prontos para consumo tanto pelas pessoas quanto pela IA, com o contexto e a governança preservados.

O futuro da engenharia de dados vai depender da criação de produtos de dados reais e utilizáveis, capazes de auxiliar as decisões de negócios, além de contar com agentes de IA verdadeiramente autônomos para construir, preservar e otimizar tudo o que for necessário para manter esses produtos atualizados, tendo as pessoas como os principais árbitros e responsáveis pelas decisões.

Esses agentes de IA ficarão atentos a novos produtos necessários, a problemas e falhas nos já existentes, e vão buscar oportunidades de melhoria, limpeza e otimização.

Por sua vez, as pessoas, claro, continuarão sendo fundamentais, mas seu papel será elevado, tais como: definir os problemas de negócios mais importantes, orientar os agentes sobre a arquitetura geral correta e garantir que o contexto do negócio seja capturado de forma adequada para os agentes que consomem os produtos de dados.