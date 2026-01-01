Toyota Motor Europe impulsa la confianza en los datos, la simplicidad y la accesibilidad

No soy un especialista en datos, pero entendí rápidamente el concepto de Snowflake.

Me llamo Thierry Martin. Soy Head of Data and Analytics en Toyota Europe. Mi misión es lograr que los datos sean fácilmente accesibles para cualquier persona en la empresa.

Antes de Snowflake, si querías recopilar y combinar datos de distintas fuentes, tenías que conectarte a cada aplicación o a bases de datos heredadas, habilitar accesos. Necesitabas la aprobación del equipo legal, del de ciberseguridad. Todo ello para crear un solo pipeline de datos.

Snowflake es nuestro almacén de datos, pero no es solo una base de datos: es nuestro motor de computación. La misión de mi equipo es facilitar el trabajo de los empleados. Por ello, la simplicidad es esencial y Snowflake se basa en la simplicidad, la conexión y la confianza en los datos.

Con Snowflake, la principal diferencia es que ahora creamos productos de datos, a los que llamamos “productos de datos fundacionales”, a partir de las aplicaciones y los sistemas. Buscamos reutilizar los datos lo máximo posible. Queremos garantizar de que los mismos datos sean utilizados por tantos clientes internos como sea posible. Nuestro objetivo es identificar los datos que constituyan una única fuente de verdad.

Priorizamos la privacidad en el diseño. Este es uno de los motivos por los que elegimos Snowflake, ya que los datos están cifrados en reposo.

Mi experiencia es... bueno, soy ingeniero de I+D y llevo 20 años en el desarrollo de automóviles. Acabé dando el salto a la ciencia de datos por pura pasión. Si algo es importante es la simplicidad, hacer que todo sea sencillo. No hay necesidad de complicar las cosas. Por ese motivo, estoy contento de haber entendido tan rápido el concepto de Snowflake. Estoy realmente encantado. Así que, muchas gracias, Snowflake.