Toyota Motor Europe mise sur la confiance, la simplicité et l’accessibilité des données

Je ne viens pas du monde de la data, mais le concept de Snowflake m’est tout de suite apparu très clairement.

Je m’appelle Thierry Martin. Je suis Head of Data and Analytics chez Toyota Europe. Ma mission est de démocratiser les données dans toute l’entreprise.

Avant Snowflake, pour collecter et combiner des données issues de plusieurs sources, il fallait se connecter à plusieurs applications ou à des bases de données héritées, accéder à des portails... Il fallait l’aval du service juridique et de l’équipe cybersécurité. Il fallait tout cela pour créer un seul pipeline de données.

Snowflake est notre data warehouse. Ce n’est pas seulement une base de données, c’est notre moteur de calcul. La mission de mon équipe est de faciliter la vie des employés. La simplicité est essentielle. Et la simplicité est l’essence même de Snowflake, avec la connexion et la confiance dans les données.

Avec Snowflake, la principale différence est que nous créons des produits de données, que nous appelons « Foundational Data Products » et qui viennent de plusieurs applications et systèmes. Nous essayons de réutiliser les données au maximum. Les mêmes données doivent être réutilisées par autant de clients internes que possible. Notre priorité est d’identifier les données pour former notre source unique de vérité.

Nous privilégions la confidentialité par conception. C’est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi Snowflake : les données sont chiffrées au repos.

Mon expérience... Je viens de l’ingénierie R&D, et j’ai développé des voitures pendant 20 ans. J’ai pivoté vers un poste dans la Data Science, essentiellement par passion. Ce qui est essentiel pour moi, c’est la simplicité et de conserver cette simplicité. Inutile de compliquer les choses. C’est pour ça que j’étais content de la clarté du concept de Snowflake. J’en suis vraiment content. Merci, Snowflake.