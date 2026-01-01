Toyota Motor Europe schafft Datenvertrauen, Einfachheit und Zugänglichkeit

Ich bin kein Datenprofi. Aber ich habe das Konzept von Snowflake schnell verstanden.

Ich heiße Thierry Martin und ich bin Head of Data and Analytics bei Toyota Europe. Meine Mission ist es, dass Daten für alle im Unternehmen leicht zugänglich sind.

Wenn wir vor Snowflake Daten aus verschiedenen Quellen erfassen und kombinieren wollten, mussten wir uns mit diesen Anwendungen oder Legacy-Datenbanken verbinden und Gateways öffnen. Man brauchte Genehmigungen vom Rechts- und Cybersicherheitsteam. All das war nötig für den Aufbau einer einzigen Daten-Pipeline.

Snowflake ist unser Data Warehouse. Es ist aber nicht nur eine Datenbank, sondern auch unsere Compute-Engine. Das Ziel meines Teams ist, es den Mitarbeitenden einfach zu machen. Einfachheit ist entscheidend. Und Snowflake steht für Einfachheit, Vernetzung sowie sichere und zuverlässige Daten.

Seit Snowflake ist der größte Unterschied, dass wir echte Datenprodukte erstellen, sogenannte „Foundational Data Products“, die auf Daten aus unseren Anwendungen und Systemen basieren. Wir wollen die Wiederverwendbarkeit der Daten maximieren. Wir möchten also sicherstellen, dass dieselben Daten von möglichst vielen internen Teams wiederverwendet werden können. Unser Fokus liegt darauf, die Daten zu identifizieren, die unsere Single Source of Truth bilden.

Wir achten besonders auf „Privacy by Design“. Das ist einer der Gründe, warum wir Snowflake gewählt haben: weil die Daten im Ruhezustand verschlüsselt sind.

Zu meinem Hintergrund … Ich bin eigentlich F&E-Ingenieur und habe 20 Jahre lang Fahrzeuge entwickelt. Aus Leidenschaft bin ich dann in die Data Science gewechselt. Wichtig ist mir dabei besonders, dass man die Dinge einfach hält. Man muss es nicht unnötig kompliziert machen. Deshalb war ich sehr froh, dass ich das Konzept von Snowflake so schnell verstehen konnte. Das war wirklich hilfreich. Also vielen Dank, Snowflake.