Im weitesten Sinne bezieht sich Data Lineage auf die Aufzeichnung darüber, wie sich Daten in der Umgebung bewegen, verändern und wiederverwendet werden. Technische und Business-Lineage spiegeln zwei unterschiedliche, aber sich ergänzende Sichten auf diesen Pfad wider.

Eine technische Lineage-Sicht ist in der Regel das, was Engineers zuerst benötigen. Sie zeigt den physischen Pfad: Quellsystem, Ingestion-Job, Transformationslogik, Warehouse-Objekte, Tasks, Views, semantische Schichten und konsumierende Assets. Wenn etwas kaputtgeht, ist dies die Karte, die Ihnen sagt, welcher Prozess die Daten in welcher Reihenfolge berührt hat.

Business-Lineage bedient eine andere Zielgruppe und eine andere Fragestellung. Sie verbindet ein Datenelement mit dem Geschäftsprozess, der Metrikdefinition, der Kontrolle oder der Entscheidung, die es unterstützt. Eine Umsatztabelle mag einen klaren technischen Pfad durch Staging-, Transformations- und Reporting-Schichten haben, aber die Business-Lineage sagt Ihnen, welche Version des „gebuchten Umsatzes” ein Dashboard verwendet, welche:r Eigentümer:in für die Metrik verantwortlich ist und ob diese Metrik für das externe Reporting zertifiziert ist.

Sie müssen auch in Richtungen denken. Vorwärts-Lineage beginnt mit einer Quelle oder Transformation und verfolgt nachgelagerte Abhängigkeiten, was für die Auswirkungsanalyse und Release-Planung nützlich ist. Rückwärts-Lineage beginnt mit einem Bericht, einem Feature oder einer Modellausgabe und verfolgt den Weg stromaufwärts, um herauszufinden, woher ein Wert stammt, was für Ursachenanalysen, Audits und Vertrauensuntersuchungen nützlich ist.

Die meisten Unternehmen benötigen sowohl technische als auch Business-Lineage, selbst wenn die technische Seite zuerst ausgereift ist. Technische Lineage ohne Geschäftskontext kann Ihnen sagen, dass eine Spalte sechs Transformationen durchlaufen hat, aber nicht, ob die resultierende Metrik für einen Finanzabschluss genehmigt ist. Business-Lineage ohne technische Rückverfolgbarkeit kann Ihnen sagen, was ein KPI bedeutet, aber nicht, wie Sie ihn debuggen können, wenn der Wert falsch ist. Effektive Governance hängt von der Kombination ab.