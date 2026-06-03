Au sens large, la traçabilité des données désigne l’enregistrement de la façon dont les données circulent, évoluent et sont réutilisées dans l’environnement. la traçabilité technique et la traçabilité business reflètent deux visions distinctes mais complémentaires de ce parcours.

Une vue de traçabilité technique est généralement ce dont les ingénieurs ont besoin en premier. Elle montre le parcours physique : système source, job d’ingestion, logique de transformation, objets de l’entrepôt, tâches, vues, couches sémantiques et ressources consommatrices. En cas de dysfonctionnement, c’est ce parcours qui vous indique quel processus a manipulé les données, et dans quel ordre.

La traçabilité business s’adresse à un autre public et répond à une autre question. Il relie un élément de données au processus métier, à la définition d’un indicateur, à un contrôle ou à une décision qu’il alimente. Une table de revenus peut suivre un chemin technique clair à travers les couches de staging (la préparation des données), de transformation et de reporting. Mais c’est la traçabilité business qui vous indique quelle version du « chiffre d’affaires comptabilisé » un tableau de bord utilise, quel propriétaire est responsable de l’indicateur et si cet indicateur est certifié pour le reporting externe.

Vous devez également raisonner de manière directionnelle. La traçabilité en aval part d’une source ou d’une transformation et trace les dépendances en aval, ce qui est utile pour l’analyse d’impact et la planification des déploiements. La traçabilité en amont part d’un rapport, d’une feature ou du résultat d’un modèle et remonte la chaîne pour identifier l’origine d’une valeur, ce qui est utile pour l’analyse des causes racines, les audits et les enquêtes de confiance.

La plupart des organisations ont besoin à la fois de la traçabilité technique et de la traçabilité business, même si le volet technique se développe en premier. La traçabilité technique sans contexte business peut vous indiquer qu’une colonne a traversé six transformations, mais pas si l’indicateur obtenu est approuvé pour un processus de clôture financière. La traçabilité business sans traçabilité technique peut vous expliquer la signification d’un KPI, mais pas comment le déboguer lorsque la valeur est erronée. Une gouvernance efficace repose sur la combinaison des deux.