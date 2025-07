Trommelwirbel bitte: der große Moment ist da. Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass DeepTempo, Lumilinks und Winning Variant beim diesjährigen Dev Day um den Hauptpreis konkurrieren werden!

Diese drei Start-ups werden am 5. Juni im Finale der Snowflake Startup Challenge auftreten und um den Titel des Startup Challenge Winner kämpfen. Zudem erhalten sie einen Anteil von bis zu einer Million US-Dollar an Investitionen von Snowflake Ventures sowie exklusive Mentoren- und Sichtbarkeitsmöglichkeiten der NYSE.

Vielen Dank an die übrigen Halbfinalisten für ihre Präsentationen in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Wir wissen Ihren Einsatz zu schätzen.

Lesen Sie weiter, um mehr über die Finalisten 2025 und ihre Lösungen zu erfahren, und melden Sie sich für den Dev Day an, um am Live-Finale in San Francisco teilzunehmen!

DeepTempo

Und je komplexer Daten- und Systemsicherheit wird, desto besser werden auch die Versuche, sie zu durchbrechen. Professionelle Angreifer starten KI-gestützte Angriffe, die sich an herkömmlichen regel- und ML-basierten Cybersicherheitstools vorbeischleichen, während die Kosten für den Betrieb und die Pflege dieser Tools weiter steigen.

DeepTempo hat die Herausforderung angenommen und Tempo entwickelt, eine Snowflake Native App, die Kunden mithilfe von Deep-Learning-basierter Erkennung dabei hilft, Sicherheitsereignisse zu erkennen und Umfang und Schweregrad äußerst genau zu analysieren.

„Wir haben gesehen, dass Foundation-Modelle in der Lage waren, Betrugsmuster aufzuspüren, und so haben wir ein LogLM für Cyberbedrohungen entwickelt“, so Evan Powell, Gründer und CEO von DeepTempo. „Mit der Partnerschaft von BNY haben wir sie mit riesigen Mengen an realen Daten trainiert und so ein System geschaffen, das Angriffe sieht, die andere verpassen – und sich schnell an neue Angriffe anpasst.“

Die speziell entwickelten LogLMs (oder Log Language Models) von DeepTempo werden mit enormen Mengen an Sicherheitsprotokolldaten trainiert, wobei der Fokus auf Ereignis- und Verhaltensmustern liegt. Mit Snowflake erkannte das Team von DeepTempo, dass es die Vorteile eines Data Lakes und der Fähigkeit der LogLMs nutzen konnte, sich schnell anzupassen, um die Time-to-Value-Herausforderung, die Sicherheitsinnovationen behindert, direkt zu bewältigen. Nach Abschluss des BNY Ascent Program arbeitete das Team mit BNY an der Evaluierung von DeepTempo durch eine Proof-of-Concept-Bereitstellung (POC) zur Erkennung von Cybersicherheitsvorfällen.

DeepTempo freut sich darauf, als Early-Stage-Unternehmen beim Dev Day 2025 zu pitchen – und die Möglichkeit, Mentoring von einem an der NYSE gelisteten Unternehmen zu erhalten.

„Wir sind sehr an Mentorship interessiert, was uns hilft, unsere Entwicklung zu priorisieren und auch unser Marketing anzupassen“, so Powell. „Sollten wir beispielsweise wie die meisten Sicherheitsunternehmen – von oben nach unten über den CISO – verkaufen oder sollten wir mit den KI- und Plattform-Teams des Unternehmens zusammenarbeiten, um diese Art von Security-as-a-Service anzubieten?“

Lumilinks

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Spielzeugkiste, aber sie ist so unordentlich, dass Sie ihr Lieblingsspielzeug nicht finden können. Sie brauchen Hilfe, um die Spielzeugkiste aufzuräumen, damit Sie finden, was Sie brauchen, und mehr Spaß beim Spielen haben. Lumilinks möchte dieser Helfer sein, indem es eine Bibliothek mit KI-fähigen Anwendungen entwickelt, mit denen Geschäftsteams ihre Daten freisetzen und sie nutzen können, um echte Branchenherausforderungen zu meistern, wie z. B. die Vorhersage, wann ein Flottenfahrzeug ausfallen wird, die Automatisierung der nächstbesten Aktion für einen Kunden oder die Maximierung des Lifetime Value eines Assets.

„Wir haben die Chance erkannt, als Unternehmen massiv in Snowflake, Document AI und Cortex investiert haben, aber versuchten, den vollen Wert zu erreichen, weil den Anwendern die nötigen Fähigkeiten, die Zeit oder die Werkzeuge fehlten, um tiefgreifend zu interagieren“, so Gary Cole, CEO von Lumilinks. „Indem wir die leistungsstarken Funktionen von Snowflake in geschäftstaugliche Anwendungen einbinden, tragen wir dazu bei, den tatsächlichen Verbrauch, die Einführung und den geschäftlichen Erfolg zu fördern.“

Das FleetSense-KI-Produkt von Lumilinks zielt auf einen Bereich ab, der für KI-Unterstützung reif ist: das Flottenmanagement. Flottenmanager, Fahrzeugbetreiber, Beschaffung und Finanzen, die jeweils unterschiedliche Ergebnisse aus denselben Daten benötigen, die herkömmliche Flottenmanagementsysteme nur schwer liefern können. Lumilinks unterstützt Teams dabei, potenzielle Wartungsprobleme zu erkennen, die zu Fahrzeugstillständen, Prozessineffizienzen und zur Aktualisierung bei sich ständig ändernden Vorschriften führen könnten.

Der Einsatz von KI kann erhebliche Auswirkungen haben. Ein führender Wasserversorger nutzte Lumilinks, um die durchschnittliche tägliche Offroad-Zeit von Fahrzeugen durch vorausschauende Wartung um bis zu 45 % zu reduzieren und einen potenziellen Jahreswert von 2,6 Millionen GBP zu erschließen und gleichzeitig Vorfallrisiken und Betriebsstörungen zu reduzieren. Durch den Einsatz von FleetSense AI konnte das Unternehmen die Wartungskosten minimieren, eine schnellere Reaktion auf kritische Vorfälle gewährleisten und den reibungslosen Betrieb gewährleisten, wodurch ein erheblicher ROI und eine hohe betriebliche Resilienz erreicht wurden.

Das Lumilinks-Team ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich durch die Snowflake Startup Challenge bieten, und von der Chance, die Jury des Wettbewerbs kennenzulernen – und möglicherweise Benoit Dageville, Mitbegründer und President of Product von Snowflake, zu seinen Gedanken über kommerziell ausgerichtete KI-Apps als Treiber der KI-Einführung und der Zukunft des Snowflake Marketplace zu befragen.

Gewinnvariante

Zwei Ideen nebeneinander zu testen, um herauszufinden, welche besser sind, haben wir alle schon einmal ausprobiert – aber für Entwickler:innen und Produktmanager:innen ist es ein grundlegender Teil, um ein besseres Produkt zu entwickeln. Ziel von Winning Variant ist es, Snowflake-Kunden eine geteilte Testplattform bereitzustellen, die aussieht und sich wie intern entwickelt und angepasst anfühlt. Dazu gehören vollständige Flexibilität bei Datensicherheit, Analytics und Visualisierung in ihrem vorhandenen BI-Tool.

Der Drang, diese Vision zu verwirklichen, beruht auf den Erfahrungen von Winning Variant-Gründer Kirk Morales nach der Akquisition seines letzten Start-ups. Anschließend leitete er das Team, das die interne Experimentierplattform für ein Fortune-300-Unternehmen (und einen Snowflake-Kunden) verwaltete, und erfuhr, dass vielen anderen wachsenden Unternehmen ihre Testlösungen irgendwann nicht mehr ausreichten oder mit einem Produkt zu kämpfen hatten, das die Nuancen ihres Geschäfts nicht mehr adressieren konnte.

„Wenn ein Unternehmen eine neue Cortex Agent- oder ML-Modellversion veröffentlichen möchte, könnte es mit Winning Variant beide Versionen parallel testen, um die Auswirkungen auf die wichtigsten Geschäftskennzahlen zu messen“, so Morales. „So können Teams sicherstellen, dass neue Versionen das Geschäft voranbringen – Umsatz steigern, Abwanderung reduzieren, Betrug verhindern usw. –, bevor sie eine flächendeckende Implementierung vorantreiben.“

Mit der Lösung von Winning Variant lässt sich dasselbe Prinzip des Split-Tests auf Websites, Apps, SaaS-Produkte und sogar Snowflake-Workload-Optimierungen anwenden. Winning Variant bietet eine Snowflake-native Experimentierplattform als Snowflake Native App, mit der Kunden innovative Experimente direkt in der AI Data Cloud durchführen können. Teams können die in Snowflake verfügbaren Daten nutzen, ohne Daten kopieren, auf eine Drittanbieterplattform zugreifen oder zusätzliche Daten-Pipelines erstellen zu müssen. Das Ergebnis: eine agile und effiziente Möglichkeit, neue Funktionen zu testen und Experimente zu erleichtern.

Wie auch die anderen Finalisten der Snowflake Startup Challenge ist Winning Variant begeistert von der Möglichkeit, durch die NYSE-Mentorenschaft andere marktführende Unternehmen kennenzulernen.

„Es ist selten, dass wir die Möglichkeit haben, von Top-Unternehmen betreut zu werden. Daher wäre es ein Karriere-Highlight, diese Chance zu haben“, so Morales. „Unser Team glaubt an ständige Weiterbildung und Verbesserung – wer könnte bessere Möglichkeiten für persönliches und unternehmerisches Wachstum bieten als jemand, der am Ende ganz oben mit dabei ist?“

