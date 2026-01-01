Datenstrategien: eine Reise vom Ursprung zum Ziel

In den jüngsten Strategieworkshops mit Kunden haben wir uns auf vier Bereiche konzentriert: Datenzugriff, Analytics und KI-Funktionen, Organisationsstruktur sowie Kultur und Kommunikation.

Wie wir alle wissen, gibt es keine KI-Strategie ohne Datenstrategie, also fangen wir mit den Daten an. Um die aktuelle Datenrealität eines Kundenunternehmens besser zu verstehen, stellen wir eine Reihe von Fragen:

Haben Sie Zugriff auf all Ihre internen Daten? Haben Sie das gesamte Potenzial von Daten aus bestehenden Anwendungen, Systemen oder Geschäftsbereichssilos erschlossen? Haben Sie Ihre unstrukturierten Daten in strukturierte, nutzbare Daten verwandelt?

Teilen Sie derzeit Daten mit Partnern und/oder Kunden?

Beziehen Sie derzeit externe Daten von Datenanbietern oder über einen Marketplace?

Sind Sie sicher, dass Ihre Daten geschützt sind und ihre Verwendung den Vorschriften entspricht?

Angesichts des explosionsartigen Interesses und der Verbreitung von KI ist es sogar noch zwingender, auf breite und vielfältige Datenquellen zuzugreifen und diese zu kontrollieren. Datenvielfalt mindert das Risiko von Halluzinationen und Bias.

Doch wie die Datengrundlage aufgebaut und gepflegt wurde, hängt nicht nur von den Daten oder der Technologie selbst ab. Eine weitere Reihe von Fragen befasst sich mit den Menschen, Prozessen und organisatorischen Elementen der aktuellen Realität: