Les stratégies data tracent un parcours de l’origine à la destination

Lors de récents ateliers stratégiques avec nos clients, nous nous sommes concentrés sur l’évaluation de quatre domaines : l’accès aux données, les capacités d’analyse et d’IA, la structure organisationnelle et la culture et la communication.

Comme nous le savons tous, il n’y a pas de stratégie d’IA sans stratégie data, alors commençons avec les données. Pour mieux comprendre la réalité actuelle des données d’un client, nous posons une série de questions :

Avez-vous accès à toutes vos données internes ? Avez-vous démantelé les silos de données de vos applications, systèmes ou unités commerciales ? Avez-vous structuré vos données non structurées pour qu’elles soient utilisables ?

Partagez-vous des données avec vos partenaires ou clients ?

Utilisez-vous des fournisseurs de données ou une marketplace pour obtenir des données externes ?

Êtes-vous sûr que vos données sont protégées et que leur utilisation est conforme à la réglementation ?

Avec l’explosion de l’intérêt et de l’adoption de l’IA, la capacité à accéder à des sources de données étendues et diversifiées et à les gouverner est encore plus impérative. La diversité des données atténue les risques d'hallucination et de biais.

Cependant, la façon dont le socle data a été conçu et géré ne dépend pas seulement des données ou de la technologie elle-même. Une autre série de questions explore les utilisateurs, les processus et les éléments organisationnels de la réalité actuelle :