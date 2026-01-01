お客様との最近の戦略ワークショップでは、データアクセス、アナリティクスおよびAI機能、組織構造、文化とコミュニケーションの4つの領域を評価することに焦点を当てています。

ご存じのとおり、データ戦略なくしてAI戦略は存在しないため、まずはデータから始めます。お客様の現在のデータの実態をより深く理解するために、私たちは以下の一連の質問をします。

すべての内部データにアクセスできますか？ 既存のアプリケーション、システム、またはビジネスユニットのサイロからデータを解放したか？ 非構造化データを使用可能な構造化データに変換できたか？

現在、パートナーや顧客とデータを共有しているか？

現在、外部データをデータプロバイダーやマーケットプレイスから調達していますか？

データが保護され、その使用が規制に準拠していることを確認しますか？

AIへの関心が高まり、AIが普及したことにより、幅広く多様なデータソースにアクセスし、管理することの重要性がさらに高まっています。データの多様性により、幻覚やバイアスのリスクが軽減されます 。

しかし、データファウンデーションの構築と維持は、データやテクノロジーそのものだけに依存しているのではありません。現在の現実における人、プロセス、組織の要素について掘り下げる、別の一連の質問があります。