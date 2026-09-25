Bei Fusionen und Übernahmen (M&A) sind Daten zu einem entscheidenden Faktor für den Erfolg von Transaktionen geworden.

Über traditionelle Finanzkennzahlen hinaus wirkt sich die Fähigkeit, auf Daten zuzugreifen, sie zu verstehen und ihnen zu vertrauen, direkt auf die Bewertung, die Risikobewertung und die Ausführungsgeschwindigkeit aus.

Eine schlechte Datenqualität ist sowohl ein technisches als auch ein finanzielles Problem. Untersuchungen von Accenture zeigen, dass nur sieben Prozent der Führungskräfte die KI-fähigen Datenkapazitäten aufgebaut haben, die für eine skalierte KI-Einführung erforderlich sind. Isolierte Daten von geringer Qualität hemmen direkt die Wertschöpfung, und Transaktionskontexte, die Geschwindigkeit und Genauigkeit erfordern, verstärken dieses Risiko nur.

Aber Daten sind nicht nur ein Risikofaktor. Sie sind zunehmend die Grundlage für eine KI-gesteuerte End-to-End-Transformation. Vom Finanzwesen über die Supply Chain bis hin zum kaufmännischen Betrieb sind KI-gestützte Prozesse auf einen nahtlosen Echtzeit-Zugriff auf hochwertige Daten angewiesen. Unternehmen, die KI und Daten effektiv in großem Maßstab nutzen, verzeichnen bereits messbare Auswirkungen und erzielen einen durchschnittlichen ROI von 49 %.

In diesem Beitrag betrachten wir, wie eine moderne Daten- und KI-Plattform beide Phasen neu gestaltet: Sie beschleunigt die Due Diligence vor dem Abschluss der Transaktion und macht die Integration zu einem Performance-Treiber anstatt zu einem kostspieligen IT-Projekt.