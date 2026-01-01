最近更新日期：2026年 7 月 1 日

本 Snowflake 隐私声明（“声明”）旨在说明 Snowflake Inc. 及其以 "Snowflake" 品牌运营的附属公司和子公司（"Snowflake"、“我们”或“我们的”）如何在业务开展过程中收集、存储、使用、披露和以其他方式处理您的相关信息，包括通过链接到本声明的网站（例如，www.snowflake.com）（“网站”）、由 Snowflake 或代表 Snowflake 托管的通用软件即服务产品（“服务”）、我们提供的咨询、配置或其他专业服务、支持和辅助服务（包括但不限于预防或解决服务或技术问题的服务，与服务合称为“Snowflake 产品”），以及通过其他方式，例如我们和合作伙伴开展的活动、销售和营销活动。本声明还列出了有关您隐私权的更多信息。

关于我们的 Snowflake 产品。我们根据与客户达成的协议向其提供 Snowflake 产品，并且仅供客户受益。我们的客户指定将哪些人员（包括第三方承包商、代理商等）授权为客户服务账户的用户（“授权用户”）。授权用户可以于全球范围内访问和使用该服务，但须遵守 Snowflake 与客户之间达成的协议以及任何适用法律。

本声明不适用于我们的客户及其授权用户在服务中上传和存储的内容（“客户内容”）。Snowflake 仅代表客户处理客户内容，并且该客户负责收集和使用您的数据。因此，该客户的隐私声明（而非本声明）将适用于客户对于客户内容的收集和使用。因此，对于与客户内容中的数据相关的任何疑问，您应参考该客户的隐私声明并将任何疑问直接发送给他们。客户与 Snowflake 达成的协议管辖我们对客户内容的使用和处理。有关授权用户使用我们的服务进行数据收集和使用的信息，请参阅第 2 节（“我们自动收集的信息”）中的“使用服务时”子部分。

快速链接：

我们建议您阅读本声明，以确保您充分了解信息。但是，如果您只想访问本声明的某个特定部分，则可以单击下面的相关链接跳转至该部分。

1. 您提供的信息 ：在要求您提供个人信息时，我们会向您清晰地说明在您使用网站时我们收集的信息，包括当您通过我们网站的自助服务门户（“自助服务”）注册服务时收集的信息，并且说明要求您提供这些信息的原因。在收集您的个人信息之前，我们会告知您所收集的个人信息是强制提供还是自愿提供。

使用网站时：我们可能会收集您的姓名、电子邮件地址、邮政地址、电话号码以及您通过网站提供的其他信息，例如，当您提交查询、请求有关我们服务的更多信息、完成调查、下载 Snowflake 资料、提供有关我们服务的反馈或注册销售活动或营销活动时。

使用我们的服务时：当您注册使用我们的服务时，我们可能会收集您的个人信息（如姓名和联系方式），并且我们会通过自助服务收集信用卡信息以用于付款和结算。当您选择将自己的社区云账户与服务账户关联时，或者当您选择在提交支持票证时提供有关自己的任何其他信息时，您还可以提供或链接其他信息。

与我们沟通时：当您通过音频记录和视听记录与我们面对面、以电子方式或电话沟通时，我们可能会收集您的姓名、职称、电子邮件地址、公司名称以及您提供和/或同意的其他信息。

2. 我们自动收集的信息 ：

使用网站时：当您访问或使用网站时，包括您使用自助服务时，我们会自动收集信息。这些信息可能会泄露您的身份，并且可能包括有关您正在使用的特定计算机或设备的信息，例如您计算机的操作系统和互联网协议 (IP) 地址。此外，我们会自动收集和存储有关您在我们网站活动的信息，例如有关您如何访问和使用我们网站的信息、事件信息（如访问时间、浏览器类型和语言），以及通过 cookie 和其他类似技术收集的可唯一识别您的浏览器、计算机和/或其他设备的数据。有关使用 cookie 和其他跟踪技术的更多信息，请参阅我们的 Cookie 声明 (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/cookie-statement/)。为保护信息和网络安全，包括进行欺诈检测，我们可能会向第三方服务提供商披露有关您计算机或其他设备的信息。

使用服务时：我们会自动收集与我们服务的性能和配置以及客户及其授权用户对服务的取用、使用和互动相关的数据（统称“使用情况数据”）。虽然大多数使用情况数据不包含个人信息，但以下类型的使用情况数据可能包含个人信息：

o 技术信息或从 API、托管产品和服务的软件或系统以及访问这些产品和服务的设备获得的数据，以及在此类使用过程中生成的日志文件；

o 有关授权用户的数据和元数据，例如用户 ID、电子邮件地址、IP 地址、有关授权用户计算机或其他设备、浏览器和连接软件（例如操作系统和软件版本）的其他数据；以及

o 有关授权用户在我们服务内的活动和行为的数据与元数据，例如点击模式和功能利用率。

Snowflake 使用使用情况数据来 (a) 提供、支持和运营我们的产品和服务，(b) 保护网络和信息安全，以及 (c) 分析、开发和改进我们的产品与服务。

在接收除服务之外的 Snowflake 产品时：当相关数据与提供其他 Snowflake 产品有关时，我们还可能收集有关我们客户、其授权用户或代表我们客户行事的其他个人的某些数据。此类数据中的个人信息通常仅限于请求或以其他方式参与 Snowflake 提供相应 Snowflake 产品的人员身份详情，例如，参与 Snowflake 专业服务专家所开展 Snowflake 产品培训的个人姓名，以及请求或提供相应 Snowflake 产品的记录。

3. 我们从第三方接收的信息 ：我们有时可能会从第三方来源获取您的相关信息，例如公共数据库和网站、经销商和分销商、联合营销或业务合作伙伴、安全和欺诈检测公司以及社交媒体平台。我们可能从其他来源接收的信息示例包括：账户信息；页面查看信息；与我们合作运营 Snowflake 或行业活动、销售和营销活动或联合产品的业务合作伙伴的联系信息；搜索结果和链接，包括付费列表（例如赞助链接）；以及来自信用机构的信用历史信息。

4. 第三方应用程序 ：我们可能会在我们的服务或网站中链接到第三方网站或应用程序。在这种情况下，我们通过网站或服务收集、使用和披露的数据将受本声明的约束，包括我们的 Cookie 声明。但是，您对第三方网站、应用程序的使用，以及您指示我们（通过单击和访问第三方网站或应用程序）发送给第三方的任何信息均将仅受第三方条款和条件及其隐私声明的约束，而不受本声明的约束。

5. 定向在线广告 ：我们使用一个或多个第三方服务提供商在其他网站上投放有关我们产品和服务的广告。此类第三方可能会自动收集和使用有关您在我们网站或其他网站在线活动的某些信息，例如您的 IP 地址、ISP 和正在使用的浏览器。他们可能会使用 cookie、像素标签、透明 GIF 和类似的跟踪技术来收集您的信息。我们可能会单独使用收集的信息，也可能与我们从其他来源（如我们的数据合作伙伴和线下客户数据）获得的相关信息结合使用，以用于以下目的（包括但不限于）：投放符合您兴趣的广告，包括在您访问和使用其他网站时投放与我们产品或服务相关的广告，以及更好地了解这些第三方跟踪网站的使用情况。本声明不适用于其他网站上第三方投放广告中的 cookie、像素标签或透明 GIF，我们对此不承担任何责任，我们鼓励您查看广告服务的隐私声明，了解他们对 cookie 和其他在线跟踪技术的使用情况。如果您想了解有关此做法的更多信息，以及了解不允许这些公司使用该等信息的选项，请访问 http://www.aboutads.info/choices/。

6. 我们所收集信息的使用 ：我们将通过网站、我们的服务、在提供 Snowflake 产品的过程中以及通过其他方式（例如，线下或通过电话）收集的个人信息用于本声明所述目的。我们可能会使用人工智能、机器学习或其他自动化处理方式，以协助我们实现下列目的。这些目的包括将您的信息用于：

o 运营、审计和改进我们的网站、产品与服务；

o 提供客户服务和支持；

o 提供和推进所要求产品和服务的交付；

o 向您发送相关信息，包括确认、发票、技术通知、更新、安全提醒、培训和支持以及管理消息；

o 维护您的账户；

o 增强安全性，监控和验证身份或服务访问，打击欺诈、垃圾邮件、恶意软件或其他网络和/或信息安全风险；

o 检测程序漏洞、报告错误并执行活动以维护我们服务的质量或安全；

o 开展研究和开发；

o 了解您和您的首选项，以增强和个性化您在使用我们网站、产品和服务时的体验和乐趣；

o 制定并向您发送直接和在线广告、销售和促销通信（前提是符合您的营销和 cookie 偏好设置）；

o 与您沟通我们的活动或合作伙伴活动，包括网络研讨会和演示；

o 回复您的评论或问题，或者提供您要求的信息；

o 将其与我们从第三方获得的其他个人信息链接或结合，以帮助了解您的需求，为您提供更妥善的服务并防止欺诈；

o 处理和交付比赛参赛作品及发放奖励；

o 展示并衡量不同设备和网站上的广告参与度；

o 维护法律和法规的合规性；

o 短期、临时使用，例如自定义我们或服务提供商在服务中显示的内容；以及

o 出于其他合法商业目的处理您的信息，例如客户调查、数据分析、审计、收集和评估反馈、识别使用情况趋势、确定我们营销活动的有效性以及评估和改进我们的产品、服务、营销和客户关系。

我们可能会使用可公开获取的、经许可的私有或专有数据，以及包含个人信息的合成数据来训练人工智能模型。我们不会使用客户内容或使用情况数据来训练、重新训练或微调 Snowflake 提供给其他方使用的任何模型。

我们可能会在美国和其他国家/地区存储和处理个人信息。在未通知您的情况下，我们不会将个人信息用于本质不同、不相关或不兼容的目的。

7. 个人信息共享 ：除以下情况外，我们不会向第三方披露您的个人信息：

o 已通过聚合、假名化或匿名化等方式去除身份识别信息；

o 您指示我们进行披露；

o 获得您的同意，例如，您同意我们根据其他第三方单独的隐私声明，向其披露您的信息以用于其自身的营销目的；

o 与 Snowflake 附属公司共享，在这种情况下，将按照本声明中另行描述的方式处理信息；

o 与我们签订书面协议并需要访问您的信息来完成该工作的第三方供应商、顾问和其他服务提供商共享。示例包括提供营销、计费、信用卡付款处理、数据分析、欺诈预防、网络和信息安全、技术支持和客户服务方面协助的供应商和服务提供商；

o 与第三方业务合作伙伴（例如分销商和/或转介合作伙伴）共享，此类合作伙伴参与为我们的潜在客户和/或客户提供服务，以满足产品和信息请求，并向客户和潜在客户提供有关 Snowflake 及其产品和服务的信息。我们可能会不时与选定的业务合作伙伴进行联合销售或产品促销。如果您购买或特别表示对联合提供的产品、促销或服务感兴趣，我们可能会与这些合作伙伴共享相关的个人信息。在您同意的情况下，这些业务合作伙伴可能会向您发送有关其自身产品和服务的营销信息。请注意，我们无法控制业务合作伙伴对此类信息的使用。我们的合作伙伴负责管理在该等情况下收集的个人信息的使用。我们建议您查阅相关合作伙伴的隐私声明，以详细了解其如何处理您的个人信息；

o 与在 Snowflake Marketplace上提供产品的提供商分享，以满足产品和信息请求，促成 Marketplace 交易，以及向客户和潜在的 Marketplace 消费者提供有关 Snowflake Marketplace 产品的信息。如果您购买某个提供商的产品或特别表示对该产品感兴趣，我们可能会与该提供商共享相关的个人信息。在您同意的情况下，这些提供商可能会向您发送有关其在 Snowflake Marketplace 上其他产品清单的营销信息；

o 遵守法律或响应合法要求和法律程序，保护我们的权利和财产以及代理商、客户、成员和其他实体的权利和财产，包括执行我们的协议、政策和使用条款，或在紧急情况下保护任何人的人身安全；

o 为保护任何个人的切身利益，但仅限于我们认为有必要保护任何人的切身利益的情况；或者

o 与任何业务转让、合并、融资、收购或解散交易或程序有关或在此类活动的谈判期间，其中涉及向另一个实体出售、转让、剥离或披露我们的全部或部分业务或资产。

Snowflake 并不实际知晓其出售 18岁以下个人的个人信息或为了定向广告的目的处理该等个人信息。

8. 处理个人信息的法律依据： 除非是在我们的某个附属公司举办当地活动、培训课程或调查等情况下收集相关信息，并且该附属公司收集和控制该信息，否则 Snowflake Inc. 是根据本声明收集的个人信息的数据控制者。在这种情况下，我们将在收集个人信息时尽力通过特定场景的通知向您明确这一点。我们收集和使用上述个人信息的法律依据将取决于所涉及的个人信息以及我们收集这些信息的具体环境。对于需要特定法律依据来处理个人信息的司法管辖区，我们通常会在征得您的同意、需要个人信息来履行与您签订的合同或处理行为符合我们的合法利益且不会被您的数据保护权益或基本权利和自由所覆盖的情况下收集个人信息。在某些情况下，我们也可能承担向您收集个人信息的法律义务。如果我们要求您提供个人信息以遵守法律要求或履行与您签订的合同，我们将在相关时间明确说明。有关我们处理数据的法律依据的更多信息，请使用下述第 18 节（“如何联系我们”）中提供的详细信息与我们联系。

9. 您个人信息的安全性 ：我们采取一切合理且适当的措施来保护您的个人信息，以防止丢失、滥用以及未经授权的访问、披露、更改和破坏。我们使用适当的技术和组织措施来保护您的个人信息，其中可能包括：物理访问控制、加密、互联网防火墙、入侵检测和网络监控，具体取决于信息的性质和处理范围。有权访问您个人信息的员工必须对您的个人信息承担保密义务。

10. 国际数据传输 ：您的个人信息可能会传输到所居住国家/地区以外的国家/地区并在当地进行处理。这些国家/地区的数据保护法可能与您所在国家/地区的法律有所区别，并且在某些情况下可能保护性不足。具体来说，我们的网站服务器主要位于美国，并且我们可能会在附属公司、合作伙伴和第三方服务提供商所在的司法管辖区处理您的个人信息。我们的附属公司位置可以参阅 Snowflake 子处理者和附属公司网站 (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/snowflake-sub-processors/)。但是，我们已采取适当的保护措施，要求按照本声明的规定继续保护此类信息。这些保障措施包括实施适用的数据传输机制、标准合同条款或经欧盟委员会或其他适用监管机构或立法机构批准的其他合法个人信息传输机制。Snowflake 还已自行认证符合美国商务部针对来自欧洲经济区、英国和瑞士的个人信息制定的欧盟-美国数据隐私框架、欧盟-美国数据隐私框架的英国延伸版本，以及瑞士-美国数据隐私框架。请参阅我们的数据隐私框架声明 (https://www.snowflake.com/en/legal/privacy/data-privacy-framework-notice/) 了解更多信息。

11. 您的信息选择和更改 ：您可以按照电子邮件中的说明或访问 Snowflake 偏好中心 (https://info.snowflake.com/2024-Preference-center) 来选择不接收我们发送的促销电子邮件。您可以通过发送电子邮件至 hello@observeinc.com，选择不接收与 Observe 产品和服务相关的促销电子邮件。如果您选择不接收，我们仍可能会向您发送非促销类邮件，例如有关您账户或我们正在开展的业务关系的电子邮件。您可能拥有额外隐私权，具体如第 14 节（“您的隐私权”）中进一步所述。

12. 加州用户和收集时的通知 ：《2018 年加州消费者隐私法案》经《2020 年加州隐私权法案》("CCPA") 修订，要求收集加州居民个人信息的企业就其收集、使用、保留和披露此类信息的方式进行披露。本节即针对这些要求作出说明。如需了解我们所有数据收集、使用和披露具体做法的描述，请完整阅读本声明。

个人信息收集和披露：根据我们所理解的 CCPA 及其实施条例定义的“出售”术语，除如下第二张表中规定的 Snowflake 个人信息共享（根据 CCPA 及其实施条例的定义）之外，Snowflake 不会出售个人信息。在过去 12 个月内，我们收集的个人信息类别以及我们出于商业目的向其披露个人信息的第三方类别如下：

我们收集的个人信息类别 我们出于商业目的向其披露信息的第三方接收者类别 身份标识（例如姓名、地址、电子邮件地址） 服务提供商；业务合作伙伴（就我们收集信息时或之前向您明确的目的而言） 客户记录/账户注册信息（如地址、电话号码、财务信息） 服务提供商；业务合作伙伴（就我们收集信息时或之前向您明确的目的而言） 根据加州或美国联邦法律可能受保护分类的特征（例如性别和婚姻状况）： 服务提供商 商业信息（例如交易数据） 服务提供商；业务合作伙伴（就我们收集信息时或之前向您明确的目的而言） 互联网或其他网络或设备活动（例如浏览历史记录或应用程序使用情况） 服务提供商 地理位置数据（例如根据您的 IP 地址、城市、国家/地区推断出的大致位置） 服务提供商 专业或就业相关数据（例如您的雇主名称） 服务提供商；业务合作伙伴（就我们收集信息时或之前向您明确的目的而言） 教育信息（例如学位和证书） 服务提供商

过去 12 个月内共享的个人信息类别：

共享的个人信息类别 第三方接收者的类别 披露的目的 ● 互联网或其他网络或设备活动 ● 身份标识 ● 专业或就业相关数据 社交媒体平台广告商、广告代理商、广告网络和平台、广告相关技术提供商 跨情境行为广告 （有关用于广告 cookie 的具体详细信息，请参阅Cookie 声明中的 Cookie 偏好中心）

Snowflake 不会出于 CCPA 允许以外的目的使用或披露敏感个人信息。Snowflake 并不实际知晓其出售或分享 16 岁以下消费者的个人信息。

个人信息的保留：我们按照下文第 16 节（“数据保留和删除”）的描述保留个人信息。

个人信息的来源：我们收集个人信息的来源已于上述第 1 节（“您提供的信息”）、第 2 节（“我们自动收集的信息”）以及第 3 节（“我们从第三方接收的信息”）中进行描述。

收集个人信息的目的：我们收集和披露上述列表中所标识的个人信息，目的包括与您沟通、用于营销和促销目的、提供和改进我们的服务以及上述第 6 节（我们收集的信息的使用）中规定的其他目的。

加州消费者权利：加州法律赋予加州居民就其个人信息提出某些请求的权利。请参阅第 14 节（“您的隐私权”），了解该等权利的描述以及如何提出请求。

13. 活动 ：我们可能会在我们参与或赞助的任何活动（例如贸易展览会、网络研讨会、讨论会、虚拟活动或会议）以及任何相关网站、社交网络功能或移动应用程序（统称“活动”）中收集、共享和使用您的个人信息。有关我们在活动中收集、共享和使用的个人信息的更多信息，请参阅我们的 Snowflake 活动隐私声明 (https://www.snowflake.com/legal/snowflake-event-privacy-notice)。

14. 您的隐私权 ：

您可能拥有有关您个人信息的隐私权。

● 您可以请求获取您的个人信息副本，或者请求更正、更新或删除您的个人信息。

● 您可以要求我们披露我们收集的个人信息，包括个人信息的类别，收集个人信息的来源类别，收集、出售或分享个人信息的业务或商业目的，以及我们向其披露个人信息的第三方类别。

● 根据法律要求，您可以反对处理您的个人信息，要求我们限制处理您的个人信息，或请求迁移您的个人信息。

● 在法律要求的情况下，如果 Snowflake 拒绝就您的隐私权请求采取行动，您可以对该决定提出申诉。

● 如果我们在您同意的情况下收集和处理您的个人信息，则在法律允许的情况下，您可以随时撤回您的同意。撤回您的同意不会影响我们在您撤回之前进行的任何处理的合法性，也不会影响基于同意以外的合法处理理由对您的个人信息进行的处理。

● 在适用的情况下，您可以通过 Snowflake 隐私投诉网络表单（https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/10a3639d-9e3f-4dc6-b93f-67cfe7c34be7）或通过发送电子邮件至 privacy-complaints@snowflake.com的方式就我们收集和使用您个人信息的行为向 Snowflake 进行投诉。

● 在适用的情况下，如果您希望就我们收集和使用您的个人信息向数据保护机构提交投诉，您可以在以下渠道获取数据保护机构的详细联系信息：欧洲经济区 (EEA) (https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en)、英国 (https://ico.org.uk/about-the-ico/)、瑞士 (https://www.edoeb.admin.ch/en)。

● 加州居民还有权选择不出售个人信息或不为跨情境行为广告共享个人信息，以及在收集敏感个人信息的情况下，有权限制将敏感个人信息的使用或披露用于 CCPA 允许范围之外的目的。如上所述，我们不会出售您的个人信息，也不会出于 CCPA 允许范围之外的目的使用或披露敏感个人信息。

要选择不为共享跨情境行为广告共享个人信息：

● 您可以通过如下方式控制 cookie：使用 Snowflake 网站页脚中的 Cookie 设置，在 Snowflake Cookie 偏好中心中更改每个类别 cookie 的设置。或者，如果您通过设备浏览器启用了法律认可的基于浏览器的选择退出偏好信号（例如全球隐私控制），我们会根据适用法律识别此类偏好；以及

● 在 Snowflake 隐私 Web 表单 (https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/d82c62bf-6221-4dce-83b5-aaeac5d3a4a5) 中提交选择退出基于电子邮件共享的请求。

对于与 Snowflake 处理的个人信息相关的其他请求，您可以通过填写 Snowflake 的全球隐私请求表单 (https://privacyportal.onetrust.com/webform/cb85e692-4053-4d0a-8dda-d24b5daa8b06/bfbb15e5-d10b-4646-90f0-789979b39944) 在线提交请求，或者致电 1-877-243-8061 提交请求。有关 Observe 产品和服务的请求，请发送电子邮件至 hello@observeinc.com，或在 Snowflake 的全球隐私请求表单中注明。

在满足请求之前，Snowflake 将验证您提交的信息（可能包括您的名字、姓氏、电子邮件地址、公司和国家/州）是否与我们的记录相符。您可以使用上述方法，委托授权代理人代表您提交消费者权利请求，但是，Snowflake 将要求授权代理人提供签署的代表您提交请求的许可，并且仍可能与您联系以确认您的身份。

Snowflake 不会因为您行使自身的权利而歧视您，也不会向您提供与收集和使用您个人信息相关的财务激励。

15. 您对客户内容的隐私权 ：如果与您个人相关的个人信息已由 Snowflake 客户或其代表 提交至服务，并且您希望根据适用法律行使您可能对该信息拥有的任何数据保护权利，包括（如适用）访问、移植、更正、修改或删除此类信息的权利，请直接向相关的 Snowflake 客户咨询并参考该客户的隐私声明。

16. 数据保留和删除 ：我们会在有持续合法业务需求的情况下保留从您处收集的个人信息（例如，遵守适用的法律、税务或会计要求，执行我们的协议或遵守我们的法律义务）。在为特定类别的个人信息设定保留期时，我们会考虑收集数据的对象、对个人信息的需求、收集个人信息的原因以及个人信息的敏感度。在没有持续的合法业务需求处理您的个人信息时，我们将永久删除或匿名化您的个人信息，或者，如果无法采取此类措施（例如，因为您的个人信息已存储在备份档案中），我们将安全存储您的个人信息并将其与任何进一步的处理隔离，直到可以将此类信息删除为止。在代表我们的客户处理客户内容时，我们将按照与该客户所达成的协议中所述保留客户内容。

17. 本声明的更改 ：我们可能会不时更改本声明。如果我们对本声明进行任何更改，将更改上述“最近更新”日期。如果此类更改属于实质性更改，我们将另行通知（例如在网站主页添加声明或向您发送电子邮件通知）。