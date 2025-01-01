Coinbase simplifica os fluxos de trabalho de ML, reduzindo o tempo de implementação de meses para horas

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:25:57 - 00:26:02]

Narrador 3: Meu nome é Tuhin Ghosh. Lidero a equipe de ciência de dados do Platform Product Group na Coinbase.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:26:12 - 00:26:30]

Narrador 3: Somos a equipe responsável por integrar usuários, garantir a operação dos sistemas de pagamento e assegurar o funcionamento do ecossistema de blockchain. Também blindamos a plataforma contra usuários mal-intencionados. É um escopo muito amplo, e os dados têm um papel fundamental em tudo o que fazemos.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:07:38 - 00:07:54]

Narrador 3: Sempre utilizamos o Snowflake em nossas cargas de trabalho analíticas. E amamos a plataforma Snowflake pelo que ela nos oferece, em termos de governança e escalabilidade. Agora, podemos usar a plataforma para realizar aprendizado de máquina sofisticado.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:08:47 - 00:09:18]

Narrador 3: Nossa configuração anterior costumava exigir o envio dos dados que, muitas vezes, já estavam no Snowflake, para uma espécie de passeio. Era preciso enviar os dados do Snowflake para o Databricks, onde o restante do pipeline ficava. E esse pipeline tinha várias ferramentas: tipo Tekton e Fiddler, e muito mais. Era uma sopa de letrinhas. Mas isso significava que, para um engenheiro de dados colocar um modelo de aprendizado de máquina em funcionamento, era meio que uma tarefa secundária.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:17:54 - 00:18:09]

Narrador 3: Com o Snowflake ML, agora, eles podem fazer engenharia de recursos, atualizações de recursos, treinamento, implementação e atualização de modelos, tudo em questão de horas.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:27:27 - 00:27:40]

Narrador 3: Ter tudo em um só lugar, funcionando continuamente, sem precisar se preocupar com segurança e governança. Ter tudo em uma só plataforma facilita muito a produtividade.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:22:05 - 00:22:13]

Narrador 3: É uma vitória para os dois lados. Os cientistas de dados conseguem ter um fluxo de trabalho mais simples, bem gerenciado e dimensionável.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:10:32 - 00:10:46]

Narrador 3:Como ter acesso a bibliotecas simples e métodos específicos de SQL para realizar tarefas, como previsões.Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:10:50 - 00:10:55]

Narrador 3: Isso costumava levar meses, e agora reduzimos para dias, senão horas.

Coinbase_TuhinGhosh_synced.mp4 [00:22:13 - 00:22:27]

Narrador 3: Para a nossa empresa, isso significa obter insights mais úteis e no tempo certo, que podemos usar para personalizar o produto, ajudar a reter nossos clientes e deixá-los mais satisfeitos com a plataforma Coinbase.