Snowflake CoCo: desenvolvido para garantir escalabilidade da IA para empresas com confiança

A IA está deixando de ser uma ferramenta de produtividade individual para se tornar uma plataforma corporativa, com enormes oportunidades pela frente. Mas garantir a escalabilidade da IA em toda a organização traz desafios que as ferramentas individuais de IA não foram projetadas para resolver.

As equipes financeiras precisam ter visibilidade dos custos de IA antes que eles tragam surpresas no orçamento. As equipes de plataforma precisam estar seguras de que o funcionamento da IA está acontecendo de acordo com as políticas de governança existentes. Quem desenvolve precisa de agentes de IA que funcionem com as ferramentas e os fluxos de trabalho já existentes. Juntos, esses desafios levantam questões de confiança, governança e custos.

Os anúncios de hoje sobre o Snowflake CoCo levam em conta essa realidade. Para quem desenvolve, o CoCo Desktop agora está GA para macOS e Windows, enquanto os agentes na nuvem levam todos os recursos do CoCo ao Snowsight sem exigir instalação local. Para equipes de plataforma e admins, os novos recursos de governança de custos de IA oferecem visibilidade em tempo real dos custos, além de controles por usuário. Com o Agent Settings, admins configuram a experiência do CoCo uma vez e a disponibilizam para todas as equipes. E onde quer que o trabalho aconteça, o CoCo Mobile (iOS e Android), agora em versão preliminar privada, leva a IA confiável aos dispositivos que as equipes já usam.

Juntos, esses lançamentos facilitam a governança dos custos de IA, contextualizam a IA para a empresa e levam uma IA confiável aos ambientes onde o trabalho já acontece.

Disponível hoje com o Snowflake CoCo:

A governança da IA começa pela compreensão dos custos

Toda grande plataforma de tecnologia chega a um ponto em que a governança se torna tão importante quanto a inovação. A IA chegou a esse estágio. À medida que ajustam a escala da adoção da IA, as organizações precisam de visibilidade sobre o uso, custos previsíveis e mecanismos de proteção adequados para inovar sem surpresas financeiras. Por isso, a governança de custos de IA se tornou fundamental para a IA para empresas.

Por isso, a governança de custos de IA é um elemento essencial do CoCo, não um recurso administrativo adicionado depois da implantação. Os mesmos controles de acesso baseado em função que já regem o ambiente Snowflake também regem o CoCo. Não há um novo modelo de segurança para configurar nem uma camada paralela de identidade para gerenciar. A partir daí, nossa abordagem amplia essa base com três princípios que refletem como as organizações já gerenciam outros investimentos estratégicos em tecnologia.