Snowflake CoCo: desenvolvido para garantir escalabilidade da IA para empresas com confiança

A IA está deixando de ser uma ferramenta de produtividade individual para se tornar uma plataforma corporativa, com enormes oportunidades pela frente. Mas garantir a escalabilidade da IA em toda a organização traz desafios que as ferramentas individuais de IA não foram projetadas para resolver.
As equipes financeiras precisam ter visibilidade dos custos de IA antes que eles tragam surpresas no orçamento. As equipes de plataforma precisam estar seguras de que o funcionamento da IA está acontecendo de acordo com as políticas de governança existentes. Quem desenvolve precisa de agentes de IA que funcionem com as ferramentas e os fluxos de trabalho já existentes. Juntos, esses desafios levantam questões de confiança, governança e custos.
Os anúncios de hoje sobre o Snowflake CoCo levam em conta essa realidade. Para quem desenvolve, o CoCo Desktop agora está GA para macOS e Windows, enquanto os agentes na nuvem levam todos os recursos do CoCo ao Snowsight sem exigir instalação local. Para equipes de plataforma e admins, os novos recursos de governança de custos de IA oferecem visibilidade em tempo real dos custos, além de controles por usuário. Com o Agent Settings, admins configuram a experiência do CoCo uma vez e a disponibilizam para todas as equipes. E onde quer que o trabalho aconteça, o CoCo Mobile (iOS e Android), agora em versão preliminar privada, leva a IA confiável aos dispositivos que as equipes já usam.
Juntos, esses lançamentos facilitam a governança dos custos de IA, contextualizam a IA para a empresa e levam uma IA confiável aos ambientes onde o trabalho já acontece.
Disponível hoje com o Snowflake CoCo:
- Governança de custos de IA (cotas por usuário e aplicação de cotas): agora em versão preliminar pública
- Agent Settings, incluindo o seletor de modelo padrão: agora em versão preliminar pública
- CoCo Desktop: GA hoje para macOS e Windows
- Agentes na nuvem: GA hoje no Snowsight e, em breve, em versão preliminar pública pela API REST do Cortex Agents
- App móvel CoCo Mobile para Android e iOS: agora em versão preliminar privada
- Compartilhamento de skills e plugins: versão preliminar pública em breve
A governança da IA começa pela compreensão dos custos
Toda grande plataforma de tecnologia chega a um ponto em que a governança se torna tão importante quanto a inovação. A IA chegou a esse estágio. À medida que ajustam a escala da adoção da IA, as organizações precisam de visibilidade sobre o uso, custos previsíveis e mecanismos de proteção adequados para inovar sem surpresas financeiras. Por isso, a governança de custos de IA se tornou fundamental para a IA para empresas.
Por isso, a governança de custos de IA é um elemento essencial do CoCo, não um recurso administrativo adicionado depois da implantação. Os mesmos controles de acesso baseado em função que já regem o ambiente Snowflake também regem o CoCo. Não há um novo modelo de segurança para configurar nem uma camada paralela de identidade para gerenciar. A partir daí, nossa abordagem amplia essa base com três princípios que refletem como as organizações já gerenciam outros investimentos estratégicos em tecnologia.
- Visibilidade: admins precisam entender como usuários, equipes e workloads usam a IA durante a adoção, não semanas depois, quando as faturas chegam.
- Otimização: com a estrutura nativa de tagging da Snowflake, as organizações podem atribuir o consumo de IA a equipes, centros de custos ou unidades de negócios. Isso simplifica bastante o chargeback (repasse de custos) e o showback (visibilidade de custos). As novas configurações de modelo padrão também ajudam a equilibrar recursos e custos, sem exigir que cada pessoa responsável pelo desenvolvimento tome essas decisões manualmente.
- Controle: as cotas por usuário e as notificações automatizadas, dois novos recursos desta versão, permitem que admins definam mecanismos de proteção antes que os custos surpreendam. Assim, quem desenvolve continua criando com liberdade, enquanto as equipes de plataforma e finanças ganham confiança de que a adoção permanecerá previsível à medida que crescer.
Figura 1. Como evitar surpresas no orçamento configurando cotas do CoCo por usuário no Snowsight.
Mais resultados por valor investido, com o mesmo alto padrão de qualidade. Com base no uso interno intensivo da CLI do CoCo pela Snowflake, reduzimos recentemente o custo por prompt em cerca de 28% para o mesmo modelo e as mesmas tarefas, sem perda de qualidade. Esses ganhos resultam de várias melhorias de eficiência: chamadas de ferramentas baseadas em Read-Eval-Print Loop (REPL), resultados mais compactos ou processados externamente pelas ferramentas bash e SQL para manter o contexto enxuto, carregamento de skills e ferramentas menos comuns somente quando necessário, subagentes mais leves e roteamento de modelos mais inteligente. No uso do CoCo pelos clientes, observamos a mesma tendência: o custo médio por prompt caiu cerca de 20% nas últimas semanas graças à implementação dessas melhorias de eficiência. Investimos continuamente na eficiência de tokens e na conclusão mais rápida de tarefas, mantendo um alto padrão de qualidade. Assim, as empresas podem ajustar a escala do CoCo sem que os custos cresçam na mesma proporção. (Compartilharemos mais detalhes sobre esse conjunto de melhorias de engenharia para eficiência de custos em uma futura publicação técnica.)
Agora, as organizações podem usar IA sobre a mesma base de confiança e governança que criaram com a Snowflake. O Agent Settings (agora em versão preliminar pública) estende essa estrutura de governança diretamente à experiência de desenvolvimento. Admins podem criar uma única configuração e disponibilizá-la para todos os usuários. Nesta versão, oferecemos suporte a modelos padrão, um dos recursos mais solicitados para ajudar admins a escolher o melhor modelo para todos os usuários. No futuro, esse será o meio de oferecer suporte a skills pré-instaladas e outras ferramentas usadas pelas equipes, aplicando-as a todos os usuários sem exigir configurações individuais. Como o Agent Settings usa os mesmos controles de acesso baseado em função que regem o restante do ambiente Snowflake, cada equipe pode receber configurações diferentes de acordo com as respectivas funções.
A IA para empresas deve funcionar onde as equipes trabalham
Após a ótima recepção do CoCo na CLI e no Snowsight, atendemos hoje a uma das principais solicitações dos clientes: uma experiência nativa para desktop. O CoCo Desktop, agora GA para macOS e Windows, é o ambiente de desenvolvimento de IA mais completo da Snowflake. Como aplicação nativa para desktop, ele oferece a quem desenvolve um espaço de trabalho dedicado, com acesso integrado a arquivos locais, repositórios, terminais e à Snowflake. Tudo isso com compreensão profunda e nativa do ambiente Snowflake. Com experiências integradas de navegação agêntica e notebook, o CoCo Desktop foi criado especificamente para o desenvolvimento moderno de dados. Diferentemente das ferramentas genéricas de programação com IA, ele já vem com o ambiente Snowflake carregado: sem inicializações a frio, sem precisar explicar novamente o modelo de dados e sem lacunas de governança.
Considere um engenheiro de dados começando em um novo projeto. Com uma ferramenta genérica de IA, a primeira hora é dedicada à configuração: explicar schemas, restabelecer relações entre tabelas e recarregar políticas de governança. Com o CoCo Desktop, agora GA, esse contexto já está disponível. Basta abrir a aplicação: o catálogo Snowflake é carregado, as funções de RBAC ficam ativas e, poucos minutos após a primeira inicialização, já é possível criar um pipeline. Isso não é uma etapa de configuração. É a experiência padrão.
Figura 2. Acelerando o desenvolvimento inteligente e governado de apps com o contexto nativo da Snowflake no CoCo Desktop.
Os Cloud Agents (GA) agora estão GA e são a experiência padrão do CoCo no Snowsight. Cada sessão do CoCo no Snowsight agora é executada em um container isolado e gerenciado pela Snowflake. Por padrão, todos os usuários podem pesquisar na web, executar comandos shell e rodar scripts Python completos. Não é necessário instalar nada localmente. O mesmo modelo de segurança, a mesma governança e nenhuma nova configuração.
Na prática, agora você pode fazer no navegador o que antes exigia uma instalação local. Pesquisar na web como parte de uma tarefa, executar um script shell ou arquivo Python e instalar uma dependência, tudo sem sair do Snowsight. Se você usava o CoCo no navegador e percebia limitações em comparação com a experiência da CLI, essa diferença deixou de existir. Para as equipes que criam as próprias aplicações, os recursos de programação do CoCo também estarão disponíveis pela API REST do Cortex Agents, em versão preliminar pública em breve.
O CoCo Mobile, em versão preliminar privada, leva esses recursos aonde quer que o trabalho aconteça. A interface se adapta ao local de trabalho. O modelo de governança permanece exatamente o mesmo.
O CoCo acompanha você onde o trabalho acontece.
De fluxos de trabalhos individuais ao conhecimento compartilhado por toda a equipe
As equipes de dados enfrentam duas formas de sobrecarga de contexto. A primeira é a sobrecarga por sessão que todo mundo que desenvolve conhece bem: explicar schemas, restabelecer relações entre tabelas e recarregar políticas de governança antes de começar o trabalho de fato. O CoCo reduz bastante esse atrito porque foi criado para a Snowflake. O catálogo, as políticas de governança e os modelos semânticos já estão carregados desde o primeiro prompt.
A segunda é mais difícil de perceber, mas tem o mesmo custo: o conhecimento institucional que nunca sai do espaço de trabalho onde foi criado. Uma pessoa descobre a melhor maneira de estruturar um pipeline recorrente. Outra cria uma skill que automatiza uma tarefa tediosa, mas importante. Esse conhecimento existe, mas permanece isolado em silos, e a próxima pessoa que precisar dele terá de começar do zero.
Figura 3. Skills e plugins agora podem ser compartilhados. Explore o catálogo da organização, certifique workflows confiáveis e invoque-os diretamente no Cortex Code.
As equipes também podem reunir conhecimento institucional em skills e plugins compartilháveis, em versão preliminar pública em breve, por meio de um catálogo governado. Em vez de manter workflows valiosos isolados em espaços de trabalho individuais, as organizações podem publicá-los, encontrá-los e compartilhá-los com segurança entre as equipes. Controles de acesso integrados e certificação opcional ajudam a manter a governança do conhecimento reutilizável à medida que ele ganha escala.
O próximo capítulo da IA para empresas
Com o CoCo Desktop e Cloud Agents em GA, governança de custos de IA e Agent Settings em versão preliminar pública, além do compartilhamento de skills e plugins em versão preliminar pública em breve, essas funcionalidades ajudam as empresas a ajustar a escala da IA, do uso individual à adoção em toda a organização.
As equipes de desenvolvimento ganham uma plataforma de IA que parte do contexto em que já trabalham. As equipes de plataforma ganham controles de governança e configuração para implementar a plataforma com responsabilidade em toda a base de usuários. As lideranças financeiras ganham visibilidade para gerenciar a IA como investimento estratégico, em vez de uma despesa imprevisível. À medida que as equipes criam e compartilham fluxos de trabalho comprovados por meio de um catálogo de skills, o valor do CoCo se multiplica em toda a organização ao longo do tempo.
A IA para empresas não deve obrigar as organizações a escolher entre inovação e governança. O CoCo existe para que as organizações nunca precisem fazer essa escolha.
Por onde começar
- Faça download do CoCo Desktop para macOS ou Windows.
- Veja este vídeo introdutório e conecte-se ao ambiente Snowflake em menos de cinco minutos.
- Configure a primeira cota de custos de IA por usuário usando nossa página de documentação.