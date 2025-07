A IA com agentes é o futuro da gestão de dados

Gerenciar e utilizar os dados de modo eficaz é crucial para o sucesso das organizações no agitado cenário tecnológico atual. Os imensos volumes de dados gerados diariamente requerem ferramentas avançadas para gestão e análise eficientes. Nesse cenário, conheça a IA com agentes, um tipo de conjunto de inteligência artificial desenvolvido para transformar a gestão dos dados corporativos. Como CTO de Snowflake na Deloitte, pude comprovar o poder dessas tecnologias, especialmente ao utilizar a experiência combinada da parceria entre a Deloitte e a Snowflake.

O que é a IA com agentes?

A IA com agentes são sistemas de IA que atuam de forma autônoma no lugar de seus usuários. Esses sistemas tomam decisões, aprendem com as interações e melhoram continuamente sem intervenção humana constante. Essa autonomia é eficaz para gerenciar ambientes de dados complexos e dinâmicos, sendo ainda aprimorada pelas soluções de dados avançadas da parceria entre a Deloitte e a Snowflake.

A necessidade de IA com agentes na gestão de dados.

Com o crescimento exponencial dos dados, os métodos tradicionais de gestão de dados são cada vez mais insuficientes. Muitas empresas lidam com uma quantidade assustadora de fontes de dados, desde bancos de dados estruturados até feeds de mídias sociais não estruturadas. Processos manuais podem ser demorados e sujeitos a erros.

A IA com agentes automatiza esses processos, ajudando a garantir a integridade dos dados e oferecendo insights em tempo real. Com o uso de aprendizado de máquina avançado e do processamento de linguagem natural, esses agentes inteligentes podem gerenciar e analisar grandes quantidades de dados com eficiência. A integração do Snowflake AI Data Cloud e o lançamento dos Agents Cortex, juntamente com a experiência da Deloitte, podem otimizar esses processos para eficiência e inovação.

Possíveis vantagens da IA com agentes para as empresas

Eficiência aprimorada

A IA com agentes melhora a eficiência operacional automatizando tarefas de rotina, como recebimento, limpeza e validação de dados. Isso libera as equipes de trabalho para se concentrar em atividades estratégicas que promovem o crescimento.

Precisão aprimorada

A IA com agentes pode melhorar a precisão, combinando a flexibilidade dos grandes modelos de linguagem (large language models, LLMs) com a precisão da programação tradicional, permitindo que ela tome decisões mais fundamentadas com base no contexto e em dados em tempo real. Isso possibilita resultados e ações mais precisos em comparação aos sistemas padrão de IA, facilitando o processo decisório autônomo.

Qualidade de dados aprimorada

Dados de boa qualidade são fundamentais para tomar decisões precisas de negócios. A IA com agentes monitora e valida continuamente fontes de dados, detectando anomalias, corrigindo erros e atualizando registros em tempo real. A parceria entre a Deloitte e a Snowflake oferece uma estrutura sólida para oferecer suporte e melhorar a qualidade dos dados em várias plataformas.

Insights em tempo real

O acesso rápido às informações é essencial para a competitividade. A IA com agentes analisa os dados continuamente, oferecendo insights em tempo real e identificando tendências. Isso permite uma resposta rápida às mudanças de mercado, às preferências dos clientes e às novas oportunidades. A combinação dos recursos da plataforma Snowflake com os insights estratégicos da Deloitte pode ajudar a garantir que as empresas usem essas informações de forma eficaz.

Escalabilidade

À medida que as empresas crescem, os dados também aumentam. Geralmente, sistemas tradicionais têm dificuldades de dimensionamento de forma eficiente, o que gera gargalos de desempenho e custos mais altos. A IA com agentes gerencia de forma eficaz ambientes de dados em grande escala, adaptando-se a volumes e complexidades crescentes.

Aplicações reais da IA com agentes

A IA com agentes tem aplicações em vários setores. Veja alguns exemplos a seguir:

Gestão de relacionamento com o cliente (CRM)

Em termos de CRM, a IA com agentes pode transformar as interações com os clientes ao analisar os dados e oferecer recomendações personalizadas, prever necessidades e automatizar respostas e acompanhamentos. Isso melhora a satisfação do cliente, aumenta as vendas e a retenção de clientes.

Gestão de cadeia de fornecedores

A IA com agentes melhora os processos complexos da cadeia de fornecedores, prevendo a demanda, gerenciando o estoque e identificando interrupções, o que pode levar à redução de custos, melhoria da eficiência e uma cadeia de fornecedores mais resiliente.

Serviços financeiros

A IA com agentes auxilia o setor de serviços financeiros na detecção de fraudes, avaliação de riscos e conformidade regulatória, monitorando continuamente transações e analisando padrões. Isso pode ajudar a garantir a segurança e a integridade das operações financeiras.

Desafios e considerações

Embora as vantagens da IA com agentes sejam claras, as empresas precisam lidar com vários desafios para aproveitar todo o seu potencial.

Privacidade e segurança dos dados

A privacidade e a segurança dos dados são elementos importantes. As empresas devem manter a conformidade com as regulamentações e implementar fortes medidas de segurança para proteger informações confidenciais.

Integração com sistemas já existentes

Integrar a IA com agentes aos sistemas já existentes pode ser complicado. É necessário realizar planejamento e execução cuidadosos a fim de garantir uma interoperabilidade eficaz e um mínimo de interrupção.

Considerações éticas

A autonomia da IA com agentes traz questões éticas sobre responsabilidade e tomada de decisões. Diretrizes e estruturas claras são essenciais para orientar as ações desses agentes inteligentes e garantir o alinhamento com os valores organizacionais e os padrões éticos.

Para lidar com esses desafios, temos o prazer de anunciar o Cortex Agents, um serviço totalmente gerenciado que simplifica a integração, a recuperação e o processamento de dados estruturados e não estruturados, ajudando os clientes Snowflake a criar agentes de alta qualidade em escala.

O caminho daqui pra frente

A IA com agentes representa uma mudança no modo de pensar na gestão de dados corporativos. Ao automatizar tarefas, melhorar a qualidade dos dados e fornecer insights em tempo real, essa tecnologia capacita as empresas a tomarem decisões fundamentadas e permanecerem competitivas. No entanto, os desafios relativos à privacidade, integração e ética de dados devem ser resolvidos.

Estou animado com o potencial transformador da IA com agentes. Juntos, a Deloitte e a Snowflake podem adotar essa tecnologia revolucionária para descobrir novas oportunidades e ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos estratégicos.

Essa publicação contém apenas informações gerais. Por meio desta publicação, não é o objetivo da Deloitte oferecer qualquer tipo de consultoria ou outros serviços profissionais de contabilidade, negócios, financeiros, de investimento, jurídicos, fiscais. Esta publicação não substitui tais conselhos ou serviços profissionais, e tampouco deve ser usada como base para qualquer decisão ou ação que possa afetar os seus negócios. Antes de tomar qualquer decisão ou ação que possa afetar o seu negócio, entre em contato com um consultor profissional qualificado. A Deloitte não é responsável por nenhuma perda ocorrida decorrente do uso desta publicação.

Como mencionado neste documento, “Deloitte” refere-se a Deloitte Consulting LLP, uma subsidiária da Deloitte LLP. Consulte o site www.deloitte.com/us/about para obter uma descrição detalhada da estrutura jurídica da empresa. Alguns serviços podem não estar disponíveis para os clientes nos termos das regras e normas da contabilidade pública.

Copyright © 2025 Deloitte Development LLC. Todos os direitos reservados.