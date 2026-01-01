Coinbase, ML 워크플로우 간소화로 배포 시간을 수개월에서 수시간 수준으로 단축

저는 Tuhin Ghosh입니다. Coinbase의 Platform Product Group에서 데이터 사이언스를 총괄하고 있습니다.

저희 팀은 사용자 온보딩과 결제 시스템, 그리고 블록체인 생태계 운영을 담당하고 있습니다. 또한 악의적 행위자로부터 플랫폼을 보호하는 역할도 맡고 있습니다. 업무 범위가 상당히 넓고 데이터는 그 모든 일에서 핵심적인 역할을 합니다.

Coinbase는 분석 워크로드에 항상 Snowflake를 사용해 왔습니다. 거버넌스와 확장성 측면에서 Snowflake 플랫폼을 매우 높이 평가하고 있습니다. 이제는 이 플랫폼을 기반으로 고도화된 머신러닝까지 수행하고 있습니다.

기존에는 데이터를 다른 시스템으로 옮겨야 했습니다. 대부분 Snowflake에 있는 데이터를 외부로 보내 처리해야 했습니다. Snowflake에서 Databricks로 보내 나머지 파이프라인을 처리해야 했고 그 파이프라인에는 Tecton, Fiddler를 비롯해 다양한 도구들이 뒤섞여 있었습니다. 그래서 데이터 사이언티스트가 머신러닝 모델을 실제로 실행하기까지 번거로운 추가 작업이 필요했습니다.

Snowflake ML을 통해 이제는 피처 엔지니어링을 수행할 수 있습니다. 피처 업데이트, 모델 학습, 모델 배포는 물론 모델 업데이트까지 모두 수행할 수 있습니다. 이 모든 과정을 몇 시간 내에 끝낼 수 있습니다.

모든 작업을 한곳에서 원활하게 처리할 수 있어 보안이나 거버넌스를 따로 신경 쓸 필요도 없습니다. 하나의 플랫폼에서 모든 것이 이루어지면서 생산성이 크게 향상됐습니다.

그래서 모두에게 이점이 있습니다. 데이터 사이언티스트 입장에서는 보다 매끄럽고 거버넌스가 적용된 확장 가능한 워크플로우를 갖게 됐습니다.

또 간단한 라이브러리에 대한 액세스와 SQL 기반으로 예측 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 예전에는 몇 달씩 걸리던 일이 이제는 며칠, 길어도 몇 시간이면 충분합니다.

비즈니스 측면에서는 더 시의적절하고 실행 가능한 인사이트를 확보해 제품 개인화를 강화하고 고객 유지율을 높이며 Coinbase 플랫폼의 전반적인 고객 경험을 개선할 수 있게 됐습니다.