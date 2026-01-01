Whetton의 팀은 Snowflake에 기반한 최신 데이터 플랫폼을 통해 회사 전체가 일상 작업에서부터 중요한 비즈니스 의사 결정에 이르기까지 모든 업무에 데이터를 사용할 수 있도록 데이터 사용 혁신을 지원해 왔습니다.

매출 보고의 경우, Snowflake 도입 전까지 QlikView를 사용했지만 사용법도 복잡했고 정확한 매출액을 확인하려면 5개의 서로 다른 필터를 모두 클릭해야만 했습니다. 하지만 지금은 Snowflake 기반 마진 데이터 모델에 구축한 Tableau 대시보드를 사용하여 일개 영업팀원부터 CFO와 CEO 등 회사 임원에 이르기까지 모든 임직원이 신속하고 간편하게 데이터에 액세스할 수 있습니다. Whetton은 “팀원 모두가 Snowflake를 쉽게 사용할 수 있다는 사실이 중요합니다.”라면서 “이 제품을 신뢰합니다. 언제나 뛰어난 성능을 제공하고, 솔루션에서 무슨 일이 일어나고 있는지 매우 쉽게 이해할 수 있기 때문입니다.”라며 칭찬을 아끼지 않습니다.

전사적으로 Snowflake 사용이 기하급수적으로 증가하면서 데이터 팀은 자동 규모 조정, 자동 재개, 자동 일시 중단과 같은 내장형 비용 최적화 기능을 통해 비용을 억제할 수 있었습니다. 데이터 팀은 사용이 쉬운 Snowflake의 대시보드를 통해 지출에 대한 세분화된 가시성을 확보하고 비즈니스 전반의 쿼리를 더욱 비용 효율적으로 바꿀 수 있었습니다.

“Snowflake 덕분에 데이터에 대한 직원들의 사고방식이 혁신적으로 바뀌었습니다”라고 Whetton은 말합니다. “Snowflake 플랫폼은 사용하기 쉬운 보고 시스템을 제공할 뿐 아니라 직원들이 데이터를 신뢰하고 사용할 수 있도록 도와주었으며, 이는 올해 수익 증대 실현에 중요한 이니셔티브를 달성하는 데도 도움이 될 것입니다.”