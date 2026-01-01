고객 사례
가격 전략 전환으로 1천만 유로 수익 창출한 Jeld-Wen
Jeld-Wen은 Snowflake를 통해 자체 엔터프라이즈 데이터 플랫폼을 현대화하여 비즈니스를 더 효과적으로 이해하고 수백만 유로의 증분 수익을 실현하는 데이터 중심 문화를 구축했습니다.
주요 성과:
1천만 유로 규모의
증분 수익 증대 실현
35여 개 시스템
단일 진실 공급원으로 통합
업종Manufacturing
위치Charlotte, NC
글로벌 확장에 진심인 창호업체
Jeld-Wen은 60년 넘게, 다양한 형태와 기능을 갖춘 광범위한 창호를 설계, 생산, 유통해왔습니다. 고품질 제품을 가장 합리적인 가격으로 제공하기 위해 노력하는 Jeld-Wen은 현재 북미 및 유럽 전역에 18,000여명의 직원과 다수의 제조 시설을 거느리고 있으며, 지속적으로 사업을 확장해 나가고 있습니다.
여러 차례 인수를 거쳐 글로벌 비즈니스로 급성장한 Jeld-Wen은 인수 기업들 간의 모든 이질적 데이터를 보다 현대적인 단일 데이터 플랫폼으로 중앙 집중화해야만 했습니다. 이에, Jeld-Wen은 Snowflake를 엔터프라이즈 데이터 플랫폼의 백본으로 선택했고, 그 결과 1천만 유로의 수익 증대와 운영 비용 절감은 물론이고, 일상적인 의사 결정 시 직원들의 데이터 활용도가 크게 증가하는 등 여러 성과를 달성할 수 있었습니다.
주요 내용
1천만 유로의 증분 수익을 창출하는 인사이트: Jeld-Wen은 Snowflake를 기반으로 하는 마진 데이터 모델을 사용함으로써 회사 마진에 대한 이해를 제고하고 수백만 유로의 증분 수익을 증대시키는 성공적인 가격 전략을 개발할 수 있었습니다.
의사 결정을 개선하는 단일 진실 공급원: Snowflake의 사용 편의성 덕분에 이제 모든 직원은 업무에 데이터를 원활하게 적용하여 제품 마진율, 판매 전략, 비용 관리와 관련한 비즈니스 의사 결정을 원활하게 내릴 수 있게 되었습니다.
비효율성을 없애는 최신 데이터 플랫폼: 인수가 여러 차례 이뤄졌음에도 불구하고 이제 각 팀들은 더 이상 서로 다른 데이터 소스나 사일로와 씨름할 필요가 없게 되었고 따라서 비즈니스를 성장시키는 인사이트를 확보하고 적용하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있게 됐습니다.
사일로화된 데이터 및 복잡한 시스템 관련 문제 봉쇄
Jel-Wen의 유럽 지역 분석 및 데이터 부문 책임자 Graham Whetton은 Snowflake를 사용하기 전까지 Jeld-Wen의 “데이터는 풍부했지만 정보는 빈약했습니다.”라고 말합니다. 회사의 야심 찬 인수 전략 덕분에 글로벌 확장, 새로운 데이터 세트, 새로운 기회 등의 긍정적인 성과도 얻을 수 있었지만, 복잡하게 뒤섞인 레거시 데이터 시스템을 통합해야 하는 과제도 생겼습니다. 이질적인 시스템 및 보고 프로세스에 데이터가 산재해 있는 상황에서 회사는 시장 성과, 고객 행동, 가격 전략과 관련한 주요 비즈니스 문제에 대한 해답을 찾기가 어려웠습니다.
Whetton과 팀원들은 이러한 데이터 사일로를 허물고 비즈니스에 대한 더 명확한 중앙 집중식 가시성을 확보하기 위해 Snowflake를 선택했습니다.
"우리의 목표는 유럽의 비즈니스를 하나로 모으는 것이었습니다. Snowflake는 이 모든 데이터를 활용하여 효율성을 높이고, 시장을 이해하며, 고객이 제품을 더 효과적으로 판매할 수 있도록 더 나은 가격을 책정하는 데 핵심적인 역할을 했습니다."
Graham Whetton
가격 전략 재구축으로 1천만 유로 수익 증대 달성
Jeld-Wen의 핵심 우선순위는 영국, 프랑스, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드의 비즈니스 전반에 걸쳐 가격을 최적화하는 것이었습니다. Snowflake를 사용하기 전까지 Jeld-Wen은 “데이터 마진을 살펴볼 능력이 없었습니다.”라고 Whetton은 설명합니다. 회사는 자재, 노동력, 에너지 비용부터 변동 오버헤드에 이르기까지 창호 생산에 드는 개별 비용을 항목별로 분류하는 데 어려움을 겪었습니다. 어떤 제품이 잘 팔리고 있는지, 시장에서 가격이 어떻게 책정되었는지, 목표 고객층이 누구인지에 대한 데이터 기반의 이해도 없이 모든 제품에 가격 변경을 일괄 적용했습니다.
이를 해결하기 위해 Whetton이 이끄는 데이터 팀은 35여 개 시스템을 Snowflake로 통합한 마진 데이터 모델을 구축하여 회사의 가격 전략을 대대적으로 개편했습니다. 그런 다음, 데이터 팀은 조직 내 모든 팀이 단일 관리형 공간에서 관련 데이터에 쉽게 액세스할 수 있도록 Tableau 대시보드를 만들었습니다.
"저희가 1천만 유로의 증분 수익을 달성한 수 있었던 데에는 Snowflake의 역할이 컸습니다. Snowflake 덕분에 마진을 더 잘 이해하고 더욱 스마트한 가격 책정 결정을 내릴 수 있었기에 가능한 일이었죠.”
Graham Whetton
이제 Jeld-Wen은 전체 제품이 아닌 제품 그룹별로 가격을 조정합니다. 이처럼 정보에 입각한 데이터 중심의 전략을 통해 수익 증대와 조직 경쟁력 강화를 실현하고 있는 것입니다. Whetton은 이렇게 설명합니다. “우리가 중점을 둔 부분은 우리 스스로가 회사 자체 데이터에 대해 전문가가 되어 시장 점유율을 유지하는 것이었습니다. 그리고 Snowflake는 우리가 그 어느 때보다도 데이터를 더 잘 살펴보고 이해할 수 있도록 도와주었습니다.”
비용 억제와 동시에 비즈니스 전반에 걸친 인사이트 활용 실현
Whetton의 팀은 Snowflake에 기반한 최신 데이터 플랫폼을 통해 회사 전체가 일상 작업에서부터 중요한 비즈니스 의사 결정에 이르기까지 모든 업무에 데이터를 사용할 수 있도록 데이터 사용 혁신을 지원해 왔습니다.
매출 보고의 경우, Snowflake 도입 전까지 QlikView를 사용했지만 사용법도 복잡했고 정확한 매출액을 확인하려면 5개의 서로 다른 필터를 모두 클릭해야만 했습니다. 하지만 지금은 Snowflake 기반 마진 데이터 모델에 구축한 Tableau 대시보드를 사용하여 일개 영업팀원부터 CFO와 CEO 등 회사 임원에 이르기까지 모든 임직원이 신속하고 간편하게 데이터에 액세스할 수 있습니다. Whetton은 “팀원 모두가 Snowflake를 쉽게 사용할 수 있다는 사실이 중요합니다.”라면서 “이 제품을 신뢰합니다. 언제나 뛰어난 성능을 제공하고, 솔루션에서 무슨 일이 일어나고 있는지 매우 쉽게 이해할 수 있기 때문입니다.”라며 칭찬을 아끼지 않습니다.
전사적으로 Snowflake 사용이 기하급수적으로 증가하면서 데이터 팀은 자동 규모 조정, 자동 재개, 자동 일시 중단과 같은 내장형 비용 최적화 기능을 통해 비용을 억제할 수 있었습니다. 데이터 팀은 사용이 쉬운 Snowflake의 대시보드를 통해 지출에 대한 세분화된 가시성을 확보하고 비즈니스 전반의 쿼리를 더욱 비용 효율적으로 바꿀 수 있었습니다.
“Snowflake 덕분에 데이터에 대한 직원들의 사고방식이 혁신적으로 바뀌었습니다”라고 Whetton은 말합니다. “Snowflake 플랫폼은 사용하기 쉬운 보고 시스템을 제공할 뿐 아니라 직원들이 데이터를 신뢰하고 사용할 수 있도록 도와주었으며, 이는 올해 수익 증대 실현에 중요한 이니셔티브를 달성하는 데도 도움이 될 것입니다.”
"Snowflake는 매우 유연한 도구이고 사용하는 즐거움도 큽니다. 팀 입장에서는 아주 중요한 이점이죠. 그 덕분에 그 어느 때보다 더 많은 작업을 해내고 있습니다.”
Graham Whetton
‘데이터 우선’ 미래로 가는 문턱 넘기
Whetton은 앞으로 Snowflake 사용량이 전사적으로 계속 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이에, 데이터 팀은 재고 분석, 원자재 가격 전략 및 예측에 더 집중할 계획이며 Snowflake Secure Data Sharing을 그 성공의 기반으로 삼을 계획입니다.
Whetton은 “지금까지 이렇게 팀을 키워 올 수 있었던 것은 앞으로 할 일이 더 많다는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다.”라고 말하면서 “그래서 정말 기대됩니다. 팀이 성장할수록 우리의 기회도 증가할 테니까요. Snowflake는 앞으로 다가오는 기회를 모두 포착할 수 있도록 도와줄 것입니다.”라며 희망 찬 포부를 밝힙니다.