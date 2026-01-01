국내 대표 인플루언서 마케팅 플랫폼 피처링, Snowflake로 데이터 운영 부담을 걷어내고 AI 혁신을 가속화하다

사업과 데이터 수집 규모가 기하급수적으로 커지면서 피처링은 세 가지 데이터 과제에 직면했습니다.

첫째는 확장성입니다. 매일 폭증하는 여러 SNS 채널 데이터에 대응해 매번 인프라를 직접 증설하고 관리하는 방식은 한계에 이르렀습니다.

둘째는 통합성입니다. 파이프라인별로 흩어진 정형·비정형·분석 데이터를 하나의 기준으로 관리할 단일 원천(SSOT, Single Source of Truth) 체계가 필요했습니다.

셋째는 가속성입니다. 빠르게 변화하는 시장에서 소셜 데이터를 추출하고 분석해 서비스에 반영하는 주기(Cycle Time)를 최대한 단축해야 했습니다.

피처링은 Snowflake를 단순한 저장소가 아니라 비즈니스 핵심 플랫폼으로 정의하고 도입을 결정했습니다.