同社のデータプラットフォーム構築においてまず注目したいのは、パイプライン構築の内製化が当初から要件に含まれていた点だ。理由を佐藤氏はこう説明する。

「経験のない取り組みを始めるにあたり、私たちは小さく始めて、手応えを掴みながら確実にデータ基盤を整備したいと考えました。しかし随時パイプラインを外注することは、コストと時間の両面でムダが多くなることが避けられません。そこで第一回の打ち合わせから、将来的なパイプライン内製化を前提にシステムを構築したいということをお伝えしています」

将来的なパイプライン内製化という要件を受けたクラスメソッドが提案したのは、立ち上げからの内製化の実現だった。クラスメソッドの三鴨 勇太氏はその意図をこう説明する。

「当初、見本となるパイプラインについては当社側でつくって欲しいと依頼されましたが、外注を前提とした運用は高コスト化が避けられません。そこで最初から内製化をスタートすべきでは、という提案をさせていただきました。当社側でAWSへのデータ取り込みにおける処理フローのテンプレートを用意し、それに基づいてパイプラインを構築いただくというのがその基本的な考え方になります。その結果、2カ月足らずの間に約400テーブル分のパイプラインを内製するなど、私たちが当初想定していた以上の成果に驚かされたことを覚えています」

取り込み後のデータを分析しやすい形に変換するため、データ変換自動化ツールであるdbtを採用したことも注目したい点の一つだ。

「今回採用したSnowflakeの分析基盤では、蓄積層、統合層、マート層の3レイヤーを通し、生データを統合、加工し、分析しやすい形に仕上げていきます。dbtの場合、SQLのSelect文で定義できるため、これまでSQLでオンプレミスのデータ基盤を運用してきたアイシン高丘様にも扱いやすいと判断し、採用を提案しています」（三鴨氏）

さらにインフラ面では、「誰が構築しても、同じルールとセキュリティで動く」状態を保障するIaC（Infrastructure as Code）の徹底化が図られている。

文化醸成に向けた「データ活用ラボ」の取り組みにも注目したい。各部門から選抜されたメンバーへのスキルアップ教育を行うプログラムの特徴は、現場の課題に対応した具体的テーマを用意することで、より実践的な学習を推進する点にある。

「当社の場合、経営判断に必要なデータの準備はこれまで経理部門が担当してきましたが、そのBIツールによる自動化はテーマの一例です。現在ラボでは、14テーマが並行して動き、まさに業務に即したスキルアップが図られている状況です」（佐藤氏）

データクラウド基盤「HOKORA（祠）」の本格運用がスタートしたのは、2024年10月のプロジェクト開始のわずか1年後の2025年10月。内製化を前提とする新データ基盤は、データ活用ラボの取り組みと合わせ、同社のデータドリブン文化醸成に今後大きな役割を果たすことが期待されている。